2019-11-26T18:42:44+03:00
Политика

В «Небесную сотню» записали умерших сердечников, пьяных дебоширов и даже самоубийц

В список майданных Героев Украины необъяснимым образом попали люди, гибель которых не связана с февральскими расстрелами
Александр КОЦ@sashakots
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Часть майдановцев погибла от рук своих жеЧасть майдановцев погибла от рук своих жеФото: REUTERS
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Удивительно, что за шесть лет, прошедших с начала Майдана, ни одному украинскому журналисту не пришло в голову проанализировать список жертв «Революции достоинства», большинство из которых были посмертно удостоены высшего звания страны - Героя Украины. Со всеми полагающимися родственникам выплатами и льготами. Их «подвиг» никем особо не исследовался, да и попробуй в постмайданной Украине поставить под сомнение «героическую смерть» захистников неньки - так и до статьи «госизмена» недалеко.

Между тем, экс-депутат Верховной Рады и общественный деятель Елена Лукаш к шестой годовщине Майдана взорвала настоящую информационную бомбу. Десятки людей, которые до сегодняшнего дня считались жертвами жестоких столкновений в центре Киева, на самом деле ушли из жизни не под обстрелом, буднично.

«Что такое «Небесная сотня»? Это - жертвы майдана. Как мы определяем кто является участником списка «сотни»? По указам президента Порошенко: 105 Героев Украины (посмертно) и 2 кавалера ордена Небесной сотни (посмертно), - пишет на своей странице в Фейсбуке Елена Лукаш. - Пользуясь открытыми и личными источниками, я изучила причины смерти членов «Небесной сотни». И предлагаю свой анализ вам».

Список политик разделила на четыре категории. В первую попали те, кто стал Героем Украины по необъяснимым причинам. Вот некоторые выдержки из анализа Лукаш:

«...Ольга БУРА. Умерла 10 марта 2014 года от укола лидокаина, введенного врачом Майдана. Причина - аллергия на препарат...

...Сергей ДИДЫЧ. Погиб под колесами грузовика под управлением майдановца Леонида Бибика 18 февраля 2014 года...

...Яков ЗАЙКО. Участник демонстрации на улице Институтской 18 февраля. Пожилой человек. Умер от сердечного приступа в метро...

...Вячеслав ВОРОНА. Убит в Киеве 9 марта в результате пьяного конфликта в интернет-кафе на пр. Маяковского, 95 на Троещине, убийца задержан, осужден, отбывает наказание...

...Виктор ХОМЯК. 27 января 2014 года был обнаружен повешенным на Майдане Независимости. Официальная версия - покончил жизнь самоубийством...»

А еще есть несколько скончавшихся от пневмонии, сердечной недостаточности и в результате ДТП. Всего в этой категории 24 фамилии.

Во втором разделе - погибшие, не связанные с Майданом: «Дмитрий Чернявский, Владимир Рыбак, Юрий Поправка, Василий Сергиенко. Все они признаны Героями Украины посмертно. Но они погибли в Корсунь-Шевченковском районе Черкасской области, Славянске, Горловке и Донецке.

В третьей категории - смерти от травм, не связанных с огнестрельным оружием. Сюда внесены восемь человек с пробитыми головами и отбитыми внутренними органами. А также погибшие во время пожара в киевском Доме профсоюзов.

И, наконец, в четвертой части - 69 человек, погибших от огнестрельных ранений. При этом Елена Лукаш указывает оружие, из которого стреляли по людям. Помимо тех, что состояли на вооружении у «Беркута», «Омеги» и «Альфы», встречались и пули гражданского нарезного оружия, а также дробь и картечь от охотничьего гладкоствольного. То есть, часть майдановцев погибла от рук своих же. Прекрасно помню, как орали со сцены на Майдане: «Не стреляйте в спину своим!»

Политик также намекает, что своими были убиты и люди, ставшие иконами Майдана - Сергей Нигоян, Михаил Жизневский и Роман Сеник. Собственно, в том, что в феврале 2014 митингующим стреляли в спину - не новость. В СМИ было полно саморазоблачающих сюжетов о грузинских снайперах и их украинских покровителях. А вот включение в список «Небесной сотни» почти 30 человек (с присвоением звания Героя Украины), гибель которых не имеет отношения к столкновениям в центре Киева, выглядит как циничная попытка «догнать» количество жертв до сакраментальной цифры 100.

ИСТОЧНИК KP.RU

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