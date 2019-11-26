Иван Охлобыстин: «Раньше зайдешь в книжный - там сплошь «Приключения Ларисы Титькиной». А сейчас все интереснее…»

ЛУЧШИЕ НОВИНКИ ПОСЛЕДНИХ МЕСЯЦЕВ ПО ВЕРСИИ «КП:

Истории про гейш, Царь-бомбу и безрассудных рокеров

Александр Куланов

«Повседневная жизнь японцев. Взгляд за ширму»

Издательство «Молодая гвардия»

Александр Куланов - журналист, востоковед, один из ведущих в нашей стране авторов книг про Японию, лауреат премии ФСБ России (самая известная из недавних его книг - обширная биография Рихарда Зорге, фрагменты из которой «КП» только что печатала). Но пишет он далеко не только о разведчиках. Эта книга, например, по совести должна была бы называться не «Повседневная…», а «Половая жизнь японцев». Ну, или «Все, что вы хотели узнать о сексуальных традициях Страны солнечного корня, но боялись спросить».

Естественно, когда упоминается Япония, многим приходят в голову гейши, и большой раздел книги посвящен именно представительницам этой почтенной профессии, которые ныне в большей степени являются для своих клиентов психотерапевтами, развлекающими и утешающими их. (Впрочем, статус их, как объясняет Куланов, не всегда был именно таким - как всегда в отношениях между мужчинами и женщинами, имелась масса нюансов). Естественно, он во всех подробностях описывает и других «девушек для приятного времяпрепровождения», рангом пониже: одна из глав посвящена быту знаменитого квартала Ёсивара, колоссального, по сути, борделя, открывшегося в XVII веке (его название можно перевести как «Веселое болото»). И вообще историю отношения японского общества к сексу и женщинам - вплоть до феномена школьной проституции «эндзё косай», когда старшеклассницы встречаются с мужчинами в возрасте от 40 до 60 лет, и нередко занимаются с ними сексом в обмен на сумочку «Луи Вюиттон», одежду или дорогие духи. И про эротические комиксы хёнтай, и про пристрастие японцев к искусству садомазохистского связывания, и про свинг-клубы, и про «отели любви» - в общем, трудно назвать тему, которую Куланов бы не раскрыл. И при этом стоит отметить правильно выбранную им интонацию: это спокойная, без пошлостей, капающей слюны и чрезмерных восточных красивостей работа историка, антрополога и культуролога.

Евгений Новицкий

«Эльдар Рязанов»

Издательство «Молодая гвардия»

Молодой кинокритик и киновед Евгений Новицкий пару лет назад написал для серии «Жизнь замечательных людей» биографию Леонида Гайдая. Вполне естественно было продолжить ее книгой о другом великом советском комедиографе (по этой логике, стоит вскоре ждать от Новицкого и «Георгия Данелия»). Вообще-то сам Эльдар Александрович Рязанов подробно описал свою жизнь в монументальных мемуарах «Неподведенные итоги», но Новицкий нашел довольно много информации, о которой режиссер в воспоминаниях умолчал. Например, о его непростой личной жизни (в течение 10 лет он разрывался между двумя женщинами, первой женой Зоей Фоминой и Ниной Скуйбиной, на которой он в итоге женился вторым браком). О его несостоявшихся проектах (например, о «Неотправленном письме», «Мастере и Маргарите», «Сирано де Бержераке» с Евгением Евтушенко в роли носатого поэта, или комедии «Толстый и тонкий», которую он собирался снимать в Италии. Героем ее должен был стать толстяк, которому невеста поставила условие похудеть на 20 килограммов до свадьбы; понятно, что вдохновлено это было личным опытом Рязанова, сражавшимся с лишним весом на протяжении десятилетий). О том, почему режиссер недолюбливал собственный симпатичнейший фильм «Дайте жалобную книгу»…

Своих любимых кинокритиков Дениса Горелова и Станислава Зельвенского Новицкий готов цитировать страницами, чуть ли не вставляя их эссе о рязановских фильмах в книгу целиком, а от себя добавляя лишь восторженное «Так все и есть - ни убавить, ни прибавить». Само собой, он включает много материала из «Неподведенных итогов», и так прекрасно известных поклонникам режиссера. Или из интервью Рязанова (которые не так давно были изданы отдельной книгой). Вообще, это похоже на старательную и порой немного неуклюжую компиляцию из материала, почерпнутого, то там, то сям. Но не такой это страшный порок: по большому счету, получилось и информативно, и уважительно.

Тим Скоренко

«Изобретено в СССР»

Издательство «Альпина нон-фикшн»

Тим Скоренко, журналист и писатель, не так давно опубликовал книгу «Изобретено в России» - о выдающихся изобретениях, сделанных в нашей стране в прошлые века. И теперь обратился к веку ХХ - к советским инженерам. Девиз, как он пишет, остался прежним: «Россия — не родина слонов, зато у нас есть замечательные амурские тигры». Речь в книге идет и о достижениях советских метростроевцев (метро как таковое впервые, конечно, появилось не у нас, однако некоторые решения впервые были найдены и опробованы в Москве). И о термоядерной «Царь-бомбе», самой мощной в истории человечества, взорванной в октябре 1961 года на Новой Земле. И, естественно, о космической эре - строительстве Байконура, запуске первого спутника Земли, полетах в космос сначала животных, а потом и людей. И о том, почему при невероятных прорывах в деле освоения орбиты, туалетную бумагу начали в СССР производить только через год после гибели Гагарина - в 1969-м (вообще о том, почему о простых людях и устройстве их быта власть не задумывалась - вся удобная техника, от стиральных машин до миксеров была изобретена вовсе не у нас, советская промышленность в 99% случаев копировала западные образцы…) Очень познавательная и просто очень хорошо написанная книга.

Мик Уолл

«AC/DC. В аду мне нравится больше»

Издательство «Бомбора»

Подарок для любого поклонника классического хард-рока - подробная история легендарной группы, сформированной в Австралии выходцами из Шотландии. К жившим в Сиднее братьям Ангусу, Малкольму и Джорджу Янгу вскоре добавился Бон Скотт, еще один переселенец из Соединенного Королевства: его и сейчас многие считают величайшим фронтменом всех времен. Именно фигура Скотта, говорившего в интервью «жизнь должна быть настолько крутой и настолько короткой, насколько это возможно», и притягивает рок-журналиста Мика Уолла больше всего: в частности, он пытается пролить новый свет на обстоятельства гибели этого очень одаренного драчуна, пропойцы и наркомана в 33-летнем возрасте. Название книги заимствовано у одной из самых известных песен AC/DC (правильнее его перевести как «Ад - не самое плохое место»), и может служить девизом рокеров, презиравших и личную безопасность, и почтенных старичков, с ужасом взиравших на их бесстрашные бесчинства.

АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ

Иван ОХЛОБЫСТИН, актер, режиссер, писатель:

Странно, что многие люди до сих пор не знают о «Саге» Бенаквисты

- У меня постоянно съемки. Еще свои книги писать надо… Немного некогда мне читать. Но все равно, я стараюсь. С упорством идиота стараюсь всем напоминать, что есть много хороших книг из прежних времен, которые неплохо было бы прочесть или перечесть. Приходит на ум прекрасная книга Федора Углова «Сердце хирурга». Или роман Тонино Бенаквисты «Сага» - удивительно, что так мало людей знают о нем. Впрочем, я уж не знаю - Габриэля Гарсиа Маркеса-то сегодня вспомнят, не вспомнят?..

Откровением последнего времени для меня был китайский писатель Лю Цысинь - его трилогия «Задача трех тел», «Темный лес» и «Вечная жизнь смерти». Еще один очень интересный китайский писатель - нобелевский лауреат Мо Янь, автор романа «Большая грудь, широкий зад». Ну, и у нас сейчас очень хорошая литература. Книги Владимира Шарова, Михаила Елизарова. Естественно, Евгения Водолазкина, хотя я еще не читал «Авиатора», только «Лавр». Вспомню новый роман Захара Прилепина «Некоторые не попадают в ад» - Прилепин всегда хорош. А еще читаю роман Валерия Залотухи «Свечка» - огромный, в полторы тысячи страниц - и не могу бросить, уже жалко, прочел 8/10 текста. Но не могу и определить, как к нему относиться: по стилю это - совершенство, но все-таки объем очень велик!..

Если говорить о нон-фикшне - «Черный лебедь» и «Антихрупкость» Нассима Николаса Талеба. Книги доктора Джо Диспенза, профессора нейрохимии и нейробиологии. Для меня откровением была книга «Биоцентризм. Как сознание создает Вселенную» Роберта Ланца… Да нет, хорошая у нас сейчас подборочка в магазинах. Раньше приходил - на прилавках «Убийственный пистолет-28» или «Как Лариса Титькина разоблачила маньяка», а сейчас много всего интересного.