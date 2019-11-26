«Парк Байкальского периода»: ученый из Новосибирска создает замкнутую экосистему на единственном населенном острове озера

Ученый из Новосибирска Игорь Огородников уже около 40 лет развивает идею экодома — где семья жила бы в полном согласии с природой, не производя отходов.

– Это дом, где семья восстанавливает экосистему, то есть дом вместе со своими обитателями вписывается в цикл пищевых цепочек, которые действуют в природе, — чтобы не было мусора, отходов, чтобы как можно меньше тратилось энергии на обогрев, — объяснил идею Игорь Огородников в интервью ТАСС.

После постановки вопроса о загрязнении Байкала он начал продвигать идею экодома на берегу самого глубокого озера планеты, страдающего от растущей антропогенной нагрузки. Воплотить свою концепцию экологического развития сотрудник Института теплофизики Сибирского отделения РАН решил на острове Ольхон — единственном населенном острове Байкала. Игорь уверен, что внедрение его технологий не только может стать решением экологических проблем, но и даст толчок к экономическому развитию и появлению новых рабочих мест.

Сейчас на Ольхоне нет канализации и мусоропереработки, а печи топят дровами. Огородников наладил небольшое производство комплектующих для самостоятельного сбора воздушных солнечных коллекторов — доступных по цене устройств для обогрева помещений с использованием энергии солнца.

После многочисленных туристов за год на острове образуется примерно 2 тыс. тонн, и из них можно произвести почти столько же полезных вещей. А из твердых и жидких органических отходов выработать 2,8 тыс. кубометров экопочвы и больше 5 тыс. кубов жидких азотных удобрений.

Несколько предпринимателей попросили Игоря разработать концепции экологического развития. Так, на одной из турбаз по совету ученого установили несколько биотуалетов и с его помощью организовали переработку твердых бытовых и органических отходов. Закупили специальную дробилку для стекла и пластика, которые измельчаются в крошку, а потом отправляются на строительные или другие нужды усадьбы. Обогреваются помещения турбазы частично воздушными солнечными коллекторами.

Благодаря Огородникову солнечные коллекторы также установили в школе в поселке Хужир.

Для переработки биоотходов на турбазах и личных хозяйствах ученый завез на Ольхон червей старателей — это черви, выведенные для восстановления истощенных почв. Беспозвоночные быстро не только работают, но и размножаются — за год семейство из десятка червей старателей может разрастись до тысячи. Перерабатывают с их помощью остатки пищи и планируют запустить переработку содержимого биотуалетов. А выращивание на произведенной ими почве будет на 30% эффективнее, чем на обычной, и без применения химических удобрений.

По мнению ученого, еще одним плюсом внедрения предлагаемых им технологий является то, что изобретать ничего не нужно — в мире и в стране уже все придумано, решения нужно только адаптировать под конкретные условия. А на Байкале для внедрения таких экотехнологий даже не нужно менять законодательство, из-за противоречивых положений которого здесь невозможно построить очистные сооружения и мусорные полигоны.