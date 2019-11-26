2019-11-26T22:29:30+03:00
Общество

«Парк Байкальского периода»: ученый из Новосибирска создает замкнутую экосистему на единственном населенном острове озера

По его инициативе местные жители и предприниматели осваивают энергосберегающие технологии
Анна ГЛАДКИХ
Поделиться:
Большая часть территории острова управляется национальным паркомБольшая часть территории острова управляется национальным паркомФото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

Ученый из Новосибирска Игорь Огородников уже около 40 лет развивает идею экодома — где семья жила бы в полном согласии с природой, не производя отходов.

– Это дом, где семья восстанавливает экосистему, то есть дом вместе со своими обитателями вписывается в цикл пищевых цепочек, которые действуют в природе, — чтобы не было мусора, отходов, чтобы как можно меньше тратилось энергии на обогрев, — объяснил идею Игорь Огородников в интервью ТАСС.

После постановки вопроса о загрязнении Байкала он начал продвигать идею экодома на берегу самого глубокого озера планеты, страдающего от растущей антропогенной нагрузки. Воплотить свою концепцию экологического развития сотрудник Института теплофизики Сибирского отделения РАН решил на острове Ольхон — единственном населенном острове Байкала. Игорь уверен, что внедрение его технологий не только может стать решением экологических проблем, но и даст толчок к экономическому развитию и появлению новых рабочих мест.

Сейчас на Ольхоне нет канализации и мусоропереработки, а печи топят дровами. Огородников наладил небольшое производство комплектующих для самостоятельного сбора воздушных солнечных коллекторов — доступных по цене устройств для обогрева помещений с использованием энергии солнца.

После многочисленных туристов за год на острове образуется примерно 2 тыс. тонн, и из них можно произвести почти столько же полезных вещей. А из твердых и жидких органических отходов выработать 2,8 тыс. кубометров экопочвы и больше 5 тыс. кубов жидких азотных удобрений.

Несколько предпринимателей попросили Игоря разработать концепции экологического развития. Так, на одной из турбаз по совету ученого установили несколько биотуалетов и с его помощью организовали переработку твердых бытовых и органических отходов. Закупили специальную дробилку для стекла и пластика, которые измельчаются в крошку, а потом отправляются на строительные или другие нужды усадьбы. Обогреваются помещения турбазы частично воздушными солнечными коллекторами.

Благодаря Огородникову солнечные коллекторы также установили в школе в поселке Хужир.

Для переработки биоотходов на турбазах и личных хозяйствах ученый завез на Ольхон червей старателей — это черви, выведенные для восстановления истощенных почв. Беспозвоночные быстро не только работают, но и размножаются — за год семейство из десятка червей старателей может разрастись до тысячи. Перерабатывают с их помощью остатки пищи и планируют запустить переработку содержимого биотуалетов. А выращивание на произведенной ими почве будет на 30% эффективнее, чем на обычной, и без применения химических удобрений.

По мнению ученого, еще одним плюсом внедрения предлагаемых им технологий является то, что изобретать ничего не нужно — в мире и в стране уже все придумано, решения нужно только адаптировать под конкретные условия. А на Байкале для внедрения таких экотехнологий даже не нужно менять законодательство, из-за противоречивых положений которого здесь невозможно построить очистные сооружения и мусорные полигоны.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Изменись сам и измени еще пять людей вокруг». Как Артем Королев спасает Землю от пластикового апокалипсиса
Актер и телеведущий Артем Королев всегда выбрасывает пластиковые бутылки в специальный контейнер. И еще кое — что делает для экологической безопасности нашей планеты
Новости 24
Появилось видео перехвата ракет над израильским городом Сдерот
Источник: В Париже помимо саммита может состояться двухсторонняя встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского
Депутаты предложили законодательно контролировать распродажи
"Локомотив" проигрывает 0:1 "Байеру" после 1 тайма матча Лиги Чемпионов
Павла Дурова вызвали в суд по делу о запуске криптовалюты
"Байер" пошутил после мяча "Локомотива" в свои ворота: "Подпишем контракт с Автоголом в январе"
Число погибших при землетрясении в Албании достигло 20 человек
Ради выходного 31 декабря россияне готовы отработать в субботу
Опрос: Треть россиян считает, что лидером может стать только мужчина
Фолланд, Бэйли и Венделл - в стартовом составе "Байера" на игру против "Локомотива" в Лиге Чемпионов
Министр просвещения Васильева поспорила с Сергеем Шнуровым о «сварщиках, которые станут Илоном Маском»
Глава «Газпрома» сообщил о препятствиях для заключения контракта на транзит газа с Украиной
Братья Миранчуки попали в стартовый состав "Локомотива" на игру против "Байера", Смолов - в запасе
Санкции WADA не коснутся матчей Чемпионата Европы по футболу в России
Илон Маск рассказал, почему треснуло стекло новенькой бронированной Теслы
В Казахстане задержали россиянина, который 10 лет находился в международном розыске
В России предложили принимать детей в игровые зоны только по паспорту родителей
В Украине хотят помешать реализации проекта «Северный поток - 2» с помощью санкций США
В Японии создали распыляемую с помощью спрея «вторую кожу»
Колокольцев проинспектировал капитальную реконструкцию здания МВД Коми
Аббас пригрозил полностью разорвать отношения с США после признания Вашинтоном Иорданской долины за Израилем
В Госдуме напомнили о новых льготах после отмены пособия в 50 рублей
NBC News: Территорию Белого дома перекрыли из-за нарушения воздушного пространства
Глава Минспорта России сообщил, что РУСАДА может защитить российский спорт
В храме Росгвардии прошло богослужение в честь первого командующего войсками правопорядка России
Владимир Путин раскрыл детали телефонного разговора с Владимиром Зеленским
Компания, которая печатает британские фунты, близка к банкротству
Владимир Путин рассказал о встрече с акционерами «Яндекса»
Президент Эстонии призвала объединить усилия против «российской агрессии»