Питание против рака: онкологи Сеченовского университета составили памятку для защиты от опухолей

Серьезные врачи никогда не станут уверять, что какая бы то ни было еда может спасти от рака или «лечить» наравне с препаратами. В то же время научные исследования показывают, что есть принципы питания, помогающие снизить риск развития опухолей. Врачи-онкологи Клиники урологии Сеченовского университета составили памятку о таких правилах. Она пригодится всем, кто хочет сохранить собственное здоровье и заботится о здоровье своих близких. Если человеку уже поставлен онкодиагноз, соблюдение этих принципов повысит шансы на успех лечения.

БОЛЬШЕ «ПРОДУКТОВ БЕЗ ВЕСА»

Так часто называют зеленые овощи, поскольку в них почти нет «плохих» (быстроусвояемых) углеводов. Такие овощи не повышают сахар в вашей крови (почему это важно — см. далее) и обладают низкой калорийностью. Вы можете есть их столько, сколько захотите.

Лучший вид зелени — салатные листья. Чем насыщеннее цвет, тем они полезнее. Также для профилактики возникновения и прогрессирования опухолей почаще включайте в свой рацион:

- цветную капусту, красно- и белокачанную,

- брокколи,

- шпинат,

- репу,

- зеленый лук и лук-порей.

КОНТРОЛИРУЕМ САХАР

В Интернете гуляет немало «страшилок», вплоть до того, что каждая ложка сахара — это топливо для роста злокачественных клеток. На самом деле науке на сегодня достоверно известно вот что.

- Сахар действительно питает все клетки в теле: как здоровые, так и раковые. Любые углеводы, которые мы съедаем, распадаются на некоторые формы «просто сахара». И этот продукт служит главным источником энергии в организме. Если вы начинаете есть меньше углеводов, организм будет забирать энергию из других источников, таких как белок и жир.

- Гормон инсулин позволяет нашим клеткам «захватить» сахар и использовать его для создания энергии. Чем больше вы употребляете сахара, тем больше вырабатывается инсулина. Научные исследования показывают: высокий уровень инсулина в крови связан с повышенным онкологическим риском. То есть: когда инсулин в норме, беспокоиться не о чем. Но! Избыточное количество инсулина стимулирует рост раковых клеток.

- Лишний вес и ожирение могут привести к инсулиновой резистентности (нечувствительности клеток к инсулину) и развитию диабета 2-го типа. В этих случаях повышается уровень инсулина в крови и, соответственно, растет риск развития онкологического заболевания. Кроме того, лишний вес может стимулировать рост злокачественных образований путем воздействия на клеточный цикл роста.

ИТОГО

Если у вас нет лишнего веса и не повышен уровень глюкозы в крови (меньше 6 ммоль/л натощак), то употребление сладостей в разумном количестве не противопоказано. По нормам Всемирной организации здравоохранения рекомендуется не более 6 чайных ложек сахара в сутки, включая его содержание в продуктах и напитках.

Если же есть избыточный вес и/или проблемы с уровнем глюкозы и инсулина (выяснить это можно как в ходе бесплатной диспансеризации, так и записавшись на прием к врачу-эндокринологу), то сладости нужно ограничивать. Насколько - в каждом конкретном случае подскажут врачи. Помимо районной поликлиники с такими вопросами можно обращаться в центры здоровья, которые есть во всех регионах. Прием — бесплатный по полису ОМС, все адреса центров — на официальном портале www.takzdorovo.ru

В ТЕМУ

Какие виды рака чаще развиваются у людей с лишним весом

Американское онкологическое сообщество связывает одну из трех смертей из-за рака в США с лишним весом, неполноценным питанием и/или с дефицитом физнагрузок. У людей с ожирением повышается риск рецидива онкологических заболеваний.

Доказано, что лишний вес и ожирение повышают риск:

рака груди (особенно у женщин после менопаузы);

колоректального рака;

рака эндометрия;

рака пищевода;

рака почки;

рака яичников;

рака поджелудочной железы.

ГОТОВИМ ПРАВИЛЬНО

Эти советы помогут снизить калорийность, нормализовать вес и в целом улучшить состояние здоровья.

- Жир скапливается на поверхности супов и тушеных блюд, если их охладить. После этого снимите жир и снова подогрейте блюдо.

- Ограничьте употребление соли. Старайтесь поменьше добавлять ее во время приготовления блюд и не досаливайте за столом. Для усиления вкуса можно использовать травы, специи, вино, лимонный сок.

- Используйте мясо с низким содержанием жира. Желательно готовить его в духовке, без масла.

- Добавляйте в рацион побольше овощей. В идеале — съедать 400 граммов в день. Желательно, чтобы овощи были у вас на тарелке при каждом приеме пищи. Чем меньше они обработаны (проварены, запечены, зажарены), тем лучше. Важно: картошка в эти полезные 400 г не входит!

- Используйте цельнозерновые продукты, такие как бурый рис, ячмень. Цельнозерновую муку – как пшеничную, так и ржаную обдирную – легко найти в супермаркете. Ее можно использовать для приготовления блинов, хлеба и выпечки.

БУДЬ В КУРСЕ

Продукты, которые доказанно повышают риск рака

По словам главного онколога Минздрава России академика Андрея Каприна, главные враги нашего здоровья и пособники развития рака, это:

1) жирная пища, в первую очередь фастфуд, содержащий трансжиры. В числе опасных продуктов — чипсы, наггетсы, рыбные палочки, заводская выпечка. На этикетках трансжиры обычно маскируются под такими названиями: «частично гидрогенизированные жиры», «отвержденные жиры», «модифицированные жиры»;

2) переработанное мясо. Исследования показывают, что колбасы, сосиски и мясные полуфабрикаты при ежедневном употреблении ощутимо повышают риск развития рака кишечника. Заболеваемость им растет во всем мире, по прогнозам этот вид рака скоро выйдет в число лидирующих наряду с раком легкого и раком молочной железы;

3) алкоголь. Если пояснять упрощенно, ядовитые продукты распада этанола вызывают мутации в клетках, что повышает риск возникновения и роста опухоли. При минимальном употреблении алкоголя (см. ниже) здоровый организм успевает ремонтировать «поломки» и уничтожать возникающие раковые клетки. Но если организм ослаблен и/или человек злоупотребляет алкоголем, риск рака повышается многократно. На сегодня доказана связь между употреблением алкоголя и раком не только печени, но и молочной железы, легкого, мочевого пузыря, простаты, матки, поджелудочной железы.

НА ЗАМЕТКУ

Исходя из последних международных исследований, наиболее безопасным количеством спиртного считается 5 «дринков» в неделю. Это 2,5 бокала вина крепостью 13 градусов. Повторим: в неделю!

Предельным количеством алкоголя, после которого риски для здоровья существенно растут, ученые называют 14 «дринков» в неделю. Как для мужчин, так и для женщин. Это соответствует 6 бокалам сухого вина либо 6 кружкам пива (4 градуса, 560 мл), либо 14 стопкам водки (40 градусов, 25 мл). Между приемами алкоголя желательно делать перерывы 1 — 2 дня. Выпивать всю дозу за один раз категорически не рекомендуется. Это критически повышает нагрузку на организм и снижает эффективность защитных механизмов, в том числе противораковых.