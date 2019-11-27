Фото царской семьи раскрасили: Николай Второй в малиновой рубахе и белокожие княжны

Время от времени на страничках в Фейсбуке и Инстаграме музей публикует архивные фотографии царской семьи, раскрашенные фотоколористом. Каждая новая публикация встречает шквал эмоций у пользователей сети. Кто-то считает, что раскрашивать фотографии - китч и пошлость. А кто-то, наоборот, благодарит музей за то, что персонажи учебников истории на цветных фотографиях предстают живыми людьми.

Автор цветных снимков - фотоколорист Ольга Ширнина. Она рассказала «Комсомолке» о своей работе.

Цесаревич Алексей. Фото: Предоставлено Музеями Московского Кремля

- Я преподаватель английского и немецкого языков. Всю жизнь проработала переводчиком. Все началось с того, что я перевела с немецкого книгу Дитера Хольцшу «Цветоведение для флористов». Освоила «Фотошоп», потом вышла в Фейсбуке на сообщество колористов. Оказалось, что этим занимается множество людей разных профессий и возрастов. А недавно ко мне обратились из Музеев Кремля. Сказали, что у них есть редкие фотографии, с которыми можно поработать.

Императрица Александра Федоровна (сидит справа, кто-то из дочерей подписал ее «мама»), великие княжны Ольга (стоит - подписана), Татьяна и фрейлина Анна Вырубова (крайняя слева - подписана «Аня») в форме сестер милосердия (1914 год).

- У вас есть свои секреты?

- При раскрашивании я использую цвета с современных фотографий. Это в какой-то степени снимает барьер между настоящим и прошлым.

- Как подбираете нужный тон кожи для тех или иных персонажей?

- Стараюсь учитывать, при каком освещении был снят человек, ориентируюсь на индивидуальные особенности. Великие княжны, вероятнее всего, были светлокожими, хотя есть фото, где явно видны следы загара.

В работе колориста есть много особенностей, о которых нужно знать. На снимке великая княжна Татьяна (она слева, справа - Ольга) запечатлена в мундире с нагрудным лацканом черного цвета. На самом деле лацкан ярко-желтый. Фото: vk.com