Галина Польских: Я никогда не пряталась за мужской спиной

У актрисы Галины Польских большая фильмография — больше 200 ролей в кино. Она говорит, что свою жизнь без работы не представляет: «Сидишь дома, и вдруг тебя вызывают на съемочную площадку. Сразу преображаешься - и лицо другое, и походка». Может, действительно так на нее влияет великая сила искусства, может, такая у Польских генетика, но выглядит Галина Александровна прекрасно.

Долго она играла в антрепризе «Хочу купить вашего мужа» по комедии Михаила Задорного. Объездила с этим спектаклем всю страну и полмира. Но решила все-таки уйти из антрепризы и продолжила много сниматься. Только что закончился показ сериала «Хорошая жена» (российская адаптация популярного американского телесериала), в котором Польских снялась с Александром Домогаровым, Александрой Урсуляк, Мариной Зудиной... С актером Кириллом Сафоновым она сыграла в детективе «Холодные берега». Скоро выйдет на телеэкраны многосерийный фильм «Филатов», где по сюжету Польских играет маму героя Федора Бондарчука. Она снялась у режиссера Петра Буслова в фильме «БУМЕРанг» вместе с Дмитрием Нагиевым. Роли небольшие, но в каждом проекте — замечательная команда.

- Я спокойно отношусь к тому, что главные роли мне уже не предлагают. Это нормально, даже если раньше ты играла героинь. Бабушек, тетушек и соседок – на мой век хватит, - говорит Галина Александровна. - Когда долго сижу без работы, с ума схожу. И про возраст вспоминаю, и вообще нехорошие мысли лезут в голову. Тогда я начинаю себя успокаивать, что надо соскучиться по работе. Но не помогает, все равно переживаю. Вроде бы можно и отдохнуть, но профессия такая… Прилипчивая, как семечки.

- Странно, что с такой любовью к профессии, вы в театре не захотели работать...

- Иногда я жалею, что не пошла в театр, хотя были предложения. Олег Ефремов звал меня во МХАТ, говорил, что у него есть роль специально для меня. Но я воспитывала двух дочерей без мужа, без чьей-то помощи, а Ефремов сразу меня предупредил, что в театре платят копейки. Готовить спектакль, отказавшись от съемок, я позволить себе не могла. Да и кино мне нравилось больше, в нем больше правды. Хотя, когда меня пригласили в антрепризу и поначалу у меня были переживания: текста много учить, боялась, что собьюсь, забуду, боялась реакции зрителей, потом вошла во вкус, мне нравилось играть на сцене. Несколько лет жила на чемоданах, на полдороги между домом и аэропортом. Зрители принимали хорошо, говорили теплые слова.

- Наверное, вы женщина непрактичная. Оба ваших мужа (Фаик Гасанов, Александр Сурин — Ред.) были режиссерами. Могли бы их использовать по прямому назначению, как это делают многие актрисы. То есть просить, нет - требовать, чтобы они снимали вас в своих фильмах…

- Во-первых, оба моих брака были недолгими. Первый муж трагически погиб. Он был замечательный человек, ко мне заботливо относился, но рано его не стало. Со вторым мужем жизнь не сложилась. Такое бывает: увлечение, роман, родился ребенок, а семейной жизни не получилось. Мы разошлись. И я осталась одна с двумя дочками, которых очень любила и жалела. Бабушек под боком не было. Поэтому возила дочек с собой на съемки. Это было очень непросто.

Во-вторых, просить я не умею. Никогда не стремилась спрятаться за мужской спиной. Жила и работала тихо, скромно. Рассчитывала только на себя. И все у меня, слава Богу, получалось. И дочек вырастила, себя и их обеспечила. И в профессии сыграла много ярких ролей. Первая серьезная работа в кино в фильме «Дикая собака Динго» — настоящая актерская удача. Для начинающей актрисы очень важно, какой у тебя дебют. Я снималась у хороших режиссеров. С хорошими актерами: Георгием Жженовым, Евгением Евстигнеевым, Олегом Ефремовым, Кириллом Лавровым, Роланом Быковым, Никитой Михалковым… Перебирая в памяти свои роли, могу сказать, что большинство были достойными, за них не стыдно. Были, конечно, и проходные работы. Но не сидеть же годами без работы, без денег и ждать роль мечты. Иногда скрепя сердце соглашалась.

- Вас послушаешь, Галина Александровна, вы - современная self-made woman (женщина, которая сделала себя сама)...

- Это вынуждено. Я рано повзрослела, потому что осталась без родителей. Отец погиб на фронте в 1941-м году, через шесть лет умерла мама от туберкулеза. С 8 лет меня воспитывала бабушка. Она работала уборщицей в магазине. Мы жили бедно. После войны почти все так жили, соседи друг другу помогали. Соседки вязали мне шапочки, перчатки, одежду шили, все своими руками — ну сирота же, жалели…

- Из такой скромной семьи вы пошли в артистки…

- Прозвище «артисточка» ко мне прилипло еще с пионерского лагеря, куда я уезжала на лето. В отряде я была ответственной за самодеятельность: пела, шпагаты делала, танцевала. Мне казалось, что артистка — это какое-то необыкновенное, сказочное существо. Тогда в киосках продавались фотографии популярных актеров: Марины Ладыниной, Веры Марецкой, Любови Орловой, Валентины Серовой… Их портреты собирали в альбомы, встретить актрису на улице было невозможным счастьем. Они были звездами настоящими. И в них была тайна, чего нет в современных актерах. Вот смотрю я очередное ток-шоу, передо мной на экране - умная, талантливая актриса рассказывает всем и каждому, от кого она родила, как ее муж бил. Зачем это?

Роль продавщицы в культовой картине «Я шагаю по Москве» была небольшой, но запоминающейся (в кадре с Алексеем Локтевым и Никитой Михалковым). Фото: Кадр из фильма

- Зрителям интересно…

- Может быть, интересно. Но тайна ушла. Актриса уже не волшебное существо из сказки, она - обычная женщина.

- Теперь я понимаю, почему вы не любите рассказывать о себе. Тем не менее поинтересуюсь, чем занимаются ваши дочери, ваш внук Филипп?

- Моя старшая дочь Ирада работает в кино вторым режиссером. Мы стараемся не встречаться с ней на съемочной площадке, мне это мешает. Младшая Мария еще в школе начала сниматься в кино (в фильмах «Осенний подарок фей», «Змеелов» - ред.), и у нее неплохо получалось, но актрисой становиться не захотела. Она закончила Университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы. У нее есть сын, мой единственный внук, – Филипп. Его отец – гражданин Ливана, живет недалеко от Бейрута. Филипп там учился в школе, потом продолжил учебу в Лондоне. Он свободно владеет арабским, английским, русским, французским языками. Сейчас живет в Москве, хочет с другом открыть свой бизнес.

- Как будете отмечать юбилей?

- Я не люблю праздновать свой день рождения. В детстве, когда жила с бабушкой, я не знала, когда у нее день рождения. И она не отмечала мой. Не было возможности. Из-за этого, наверное, нет привычки к этому празднику. К вечеру мне почему-то становится очень грустно, думаешь, ну вот: еще один год прибавился. Дети предлагали отпраздновать в ресторане. Но я ни в какую: нет и нет. Соберемся дома узким кругом: мои дочки, внук и зять. Посидим, выпьем шампанское, съедим тортик. Старшая дочь мне уже сделала подарок - картину. Знаете, какой я сделаю подарок себе? Просто прогуляюсь по улице, продышусь чистым воздухом и побуду одна.

- Одной, наверное, не получится. Вас же узнают, просят сфотографироваться…

- Это очень приятно. Люди говорят мне хорошие слова, желают добра - прекрасный подарок ко дню рождения.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Галина ПОЛЬСКИХ родилась в Москве. Ей было всего три года, когда отец погиб на фронте. Мать во время войны заболела туберкулезом и вскоре умерла. Девочка попала в детдом, но затем ее взяла на воспитание родная бабушка. После школы Галина поступила во ВГИК. Здесь же вышла первый раз замуж - Фаик Гасанов учился на два курса старше, на режиссерском отделении. В 20 лет Польских родила дочку. На съемках в Одессе муж погиб в автокатастрофе. Второй раз актриса вышла замуж за режиссера Александра Сурина, сына директора «Мосфильма». В браке, оказавшемся недолгим, родилась вторая дочка.

Галина Польских - народная артистка РСФСР, кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

5 лучших фильмов:

«Дикая собака Динго»

«Я шагаю по Москве»

«По семейным обстоятельствам»

«Змеелов»

«Человек с бульвара Капуцинов»