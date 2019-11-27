Не все скидки одинаково полезны: правила умного поведения в Черную пятницу

Россияне все больше денег тратят на распродажах. Пару недель назад отгремел китайский День холостяков. На шопинге AliExpress жители нашей страны оставили 17 млрд рублей. Теперь на очереди черная пятница родом из Америки (пик продаж придется на 29 ноября -1 декабря). Здесь по традиции размах будет еще больше. «Комсомолка» напоминает, как совершать умные покупки и не потерять деньги в погоне за виртуальной скидкой.

ДАЖЕ МИНУС 90% НЕ ПОВОД ДЛЯ ПОКУПКИ

«Закрытие магазина верхней одежды. Скидка - 90% на все». Такое объявление я увидел, проходя мимо соседнего торгового центра. Рефлекс сработал, как у собаки Павлова. Взял три зимние куртки: себе, жене и дяде. Отдал 2000 рублей и, почувствовав себя гуру шопинга, вернулся домой.

Радость была недолгой. Жена покупку забраковала. Дяде не подошел размер. Сам я в пуховике был похож на вахтовика-гастарбайтера. Провисев два года в шкафу, эти вещи все равно оказались на помойке.

Кстати, разочарование от покупки во время распродаж испытывал каждый третий клиент, клюнувший на большие скидки. По данным недавнего опроса Райффайзенбанка, россияне чаще всего жалеют о покупке лишней бытовой техники, карнавальных костюмов и одежды меньшего размера. Но как не потратить деньги зря?

ШАГ ВЛЕВО, ШАГ ВПРАВО - РАСТРАТА

Домохозяйки знают: если пошел в магазин за продуктами, сначала составь список и точно следуй ему. Во время распродаж нужно действовать точно так же. Даты «сумасшедших» скидок известны заранее. К этому времени можно составить себе небольшой перечень вещей, которые нужны в хозяйстве. Иначе можно стать жертвой ушлых маркетологов.

- Больше половины скидок в черную пятницу - это исключительно маркетинговый ход. Чтобы выделиться на фоне конкурентов, многие бренды не ограничиваются простыми скидками и раздачей листовок. Компании предлагают кешбэк, бонусы и все что угодно, чтобы задержать покупателя у себя, - говорит Алексей Банников, гендиректор компании «Фотосклад».

Людей привлекают за счет массированной рекламы и больших скидок в расчете на то, что они придут и купят в нагрузку другие товары, которые в акции не участвуют. При этом откровенного мухлежа стало меньше, отмечают эксперты.

- Несколько лет назад, когда в Россию пришла традиция проводить черную пятницу, очень часто магазины буквально заклеивали старые ценники на товарах и искусственно повышали цены в преддверии события, - объяснил «КП» на условиях анонимности представитель одного из онлайн-агрегаторов. - Но потом все поняли, что у покупателей всегда есть возможность отследить реальные цены на товар и такой трюк не только не привлечет новых клиентов, но и снизит доверие к магазину.

РЕШИЛ БРАТЬ - НЕ ТОРМОЗИ!

Во время традиционных летних или зимних распродаж в магазинах скидки со временем становятся больше. Сначала продавцы предлагают 10%, потом 20 - 30%, а потом доводят до 40 - 50%. Ведь распродать весь товар из коллекции нужно до конца сезона. Во время черной пятницы логика другая.

- Как правило, скидки выше не становятся. Все магазины стартуют с максимально заявленных скидок. А размеры и ассортимент товаров в них имеют свойство заканчиваться, - объяснили «КП» в кешбэк-сервисе Letyshops. - При этом размер скидки зависит от категории покупки. На электронику или бытовую технику скидки ниже, чем на косметику.

Если вы уже определились с перечнем необходимых покупок, то во время черной пятницы стоит поторопиться.

УСТАНОВИТЕ ЛИМИТ

По данным Райффайзенбанка, средний россиянин планирует потратить во время черной пятницы больше 10 тысяч рублей. А часть опрошенных хотят шикануть на 50 тысяч рублей и более. Как считают эксперты, какой бы толщины ни был ваш кошелек, важно заранее ограничить бюджет покупок определенной суммой.

- Устанавливайте для себя лимит, который вы не готовы превысить, - советует Юлия Ястребова, генеральный директор агентства программ лояльности Poster One.

- Не берите на распродажу кредитную карту, удержаться от соблазна очень сложно, - соглашается Марк Шерман, управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency. - Есть старая сказка про пару, которая пришла покупать жене перчатки, а закончила покупкой автомобиля. Так и здесь - можно купить вещь на скидках, а к ней еще 10 - из новой коллекции. Главная цель продавцов - чтобы вы начали покупать, а остановиться всегда сложно.

КСТАТИ

5 советов для умных покупателей

Сотрудники Роспотребнадзора составили небольшой свод правил в черную пятницу, следуя которым удастся сохранить свежую голову и полный кошелек.

1. Не стоит доверять слишком низкой цене товара. Высока вероятность, что это мошенники пытаются привлечь доверчивых покупателей.

2. Озадачьтесь проверкой документов, ведь товар должен соответствовать всем требованиям.

3. Нужно обратить внимание на условия доставки и сопутствующие приобретения. Нередко ценник на товар оказывается низким, но компенсируется высокой ценой на доставку.

4. Нужно сравнивать цены на разных ресурсах. Часто стоимость специально завышают перед распродажей. Привлечь к ответственности сайт за это не получится, но избежать лишних трат вполне возможно.

5. Помните, что на онлайн-площадках можно столкнуться с мошенниками. В частности, они используют фишинговые сайты, главная задача которых - кража персональных данных. Чтобы обезопасить себя, нужно внимательно проверять написание адреса ресурса - от настоящего он может отличаться всего одним символом.

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