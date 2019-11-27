Покончила со слухами: Любовь Толкалина наконец-то рассекретила любимого мужчину

После развода с режиссером Егором Кончаловским Любовь Толкалина никого не пускала в свою личную жизнь и не делилась ее подробностями. Но поклонники были уверены: такая красивая женщина просто не может быть одна! 41-летней актрисе приписывали множество романов – ее поклонниками называли то музыканта Бориса Гребенщикова, то телеведущего Джона Уоррена. И вот, наконец, Любовь решила покончить со слухами и показать своего избранника. Актриса опубликовала в Инстаграме снимок любимого мужчины и сообщила, что они вместе уже четыре года.

- Чтобы покончить со всеми слухами, разговорами , сплетнями и пересудами – мое сердце уже 4 года живет в самом центре the capital of Great Britain.

tolkalinaliuba Ночь. Мы. . чтобы покончить со всеми слухами, разговорами , сплетнями и пересудами - мое сердце уже 4 года живет в самом центре the capital of Great Britain

Всех, конечно, интересует вопрос: кто же этот загадочный мужчина? Поклонники в комментариях строят всевозможные гипотезы, сама актриса держит паузу и хранит молчание. Судя по намеку на столицу Великобритании - Лондон, ее избранник может быть англичанином или нашим соотечественником, осевшим на туманном Альбионе. Возможно, этим и объясняется то, что Толкалиной удавалось так долго хранить интригу и скрывать любимого от глаз публики.

В комментариях поклонники желают актрисе счастья: «Люба, пусть это навсегда!!! Счастье!!!! Любовь!!!», – написала телеведущая Эвелина Бледанс. «Любонька! Будь счастлива!», - желает ей актриса Ольга Кабо. А фолловеры просят Любовь хотя бы намекнуть на то, кто стал ее спутником жизни.

Вместе с гражданским мужем Егором Кончаловским Толкалина прожила около десяти лет. В 2001 году актриса родила дочь Марию, но даже это не побудило пару поставить штамп в паспорте. Кончаловский и Толкалина объявили о расставании в январе 2017 года. Правда, при этом выяснилось, что они разошлись давно, но почти 8 лет скрывали, что больше не живут вместе. Маша – единственная дочь актрисы. Хотя Егор и Любовь расстались, они продолжают достаточно тепло общаться.

За это время режиссер успел не только обзавестись новой половинкой, но и опять стать отцом. Не так давно Кончаловский узаконил отношения с юристом Марией Леоновой, матерью своего сына. В 2017 году Мария родила режиссеру мальчика, которого они назвали Тимуром.