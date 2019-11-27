«Девушка с лицом бабушки» нашла своим сыновьям нового папу

У 25-летней Екатерины Неженцевой из Нового Уренгоя редчайшее генетическое заболевание - прогерия, синдром преждевременного старения. С рождения Катя отличалась от всех детей: ее лицо стремительно покрывалось морщинами, девочка походила на маленькую старушку. Мама водила ее по врачам, но те разводили руками - это не лечится (см. «Комментарий специалиста»).

Казалось бы, обреченная с рождения на одиночество, Екатерина смогла одержать верх над обстоятельствами. Когда выросла, сделала несколько пластических операций, в том числе круговую подтяжку лица. Помолодела и решила жить полноценной жизнью. Вышла замуж, родила двоих сыновей: старшему Глебу - 5 лет, младшему Мише - 4 года. Со своим мужем Денисом Паршиковым Екатерина познакомилась случайно - он позвонил ей на мобильный по ошибке, перепутав одну цифру в номере. Разговорились, и после романа по телефону встретились. Денис тогда работал водителем, Екатерина училась в Новоуренгойском техникуме газовой промышленности (подробности).

Увы, в семье Катя столкнулась с теми же проблемами, что и многие другие женщины: пьющий муж, скандалы… Сегодня мы позвонили Екатерине, чтобы узнать, что изменилось в ее жизни.

«Бывший муж не платит алименты»

- Сначала мы с Денисом жили неплохо, - рассказала «КП» Екатерина. - Врачи запрещали мне рожать, боялись, что мое заболевание передастся ребенку. Но наш первый сын, Глеб, родился здоровым. Мне хотелось, чтобы у него был братик, и родился Миша. Он унаследовал мое заболевание. Отец ребенка сильно стыдился сына, говорил, что Миша не от него. Вообще Денис оказался пьющим, причем это прогрессировало. Потом стал поднимать на меня руку...Терпеть я не стала и развелась.

- Он приходит к детям?

- Нет. Он никак не участвует в их воспитании. И совсем не платит алиментов. Прячется. Сейчас должен начаться суд, в отношении него будет уголовное дело за систематическую неуплату. Суд даст ему время, для того чтобы он выплатил алименты. В противном случае будет уже не административное наказание, а уголовное.

- Какой у него долг по алиментам?

- Больше 150 тысяч рублей. Сначала он платил, где-то тысяч 25 за весь период - и все.

- Бывшего мужа, видимо, уже не простите?

- Нет. Алименты для меня - это даже не материальная помощь, я в деньгах не нуждаюсь (Екатерина сейчас работает в компании «Роснефть». - Ред.). Это дело принципа, чтобы бывший муж платил их. Потому что он перед всеми меня оскорбил, уверяя, что я якобы не от него родила, что неправда. Пусть отвечает за свои слова!

- Кто же вам помогает детей растить?

- Я сейчас живу гражданским браком с новым мужем Николаем, недавно он мне сделал предложение. Мы пока не расписываемся - до окончания суда по алиментам.

- Новый муж работает?

- Сейчас как раз на вахте находится. Вахта у него - месяц работает, а месяц дома сидит. Дети уже его папой называют. Он, кстати, не пьет совсем.

- Где вы познакомились?

- На бывшей работе, когда еще жила с первым мужем. Николай у нас бульдозерист. Сыновья тоже технику любят. Вот даже бульдозер покупали специально, он у них любимая игрушка.

Один из сыновей, 4-летний Миша, унаследовал генетическое заболевание мамы. Фото: Личный архив

«Счастье делает женщину красивой»

- Дети ходят в детский сад?

- Да, младший тоже недавно пошел. Отмечал там день рождения, его завалили подарками. Он у нас мальчик общительный, все его любят.

- Он спрашивает, почему у него лицо необычное?

- Пока нет. Он обаятельный очень. Не думаю, что прогерия будет ему как-то в жизни мешать. Миша - ребенок активный, может за себя постоять. И в то же время он очень нежный мальчик. Всегда замечает, что на мне надето, хвалит, говорит, какая я красивая. Я стараюсь за собой следить. И крашусь, и маникюр у меня обязательно. В этом плане я себя люблю.

- А нынешний муж как относится к заболеванию вашему и вашего сына?

- Спокойно. Не придает этому значения. Он считает меня привлекательной.

- Кстати, вы говорили, что у вас всегда было много поклонников. Многие красивые женщины не могут найти свою половинку, а вы уже во второй раз собираетесь замуж...

- Да. Уж не знаю, чем я мужчин притягиваю. Наверное, есть во мне харизма. Просто в отношениях надо уважать партнера и ценить его старания, даже самые маленькие.

- Вы уже делали пластические операции. Не хотите снова попробовать?

- Я не хочу ничего больше делать, потому что моего мужа и так все устраивает. Да и здоровье надо беречь. Вообще с помощью косметики и ухода за лицом можно выглядеть вполне неплохо. Мне кажется, мне это удается и без кардинальных хирургических методов омоложения. Я счастлива, любима и люблю. А счастливая женщина и выглядит соответствующе. Мне многие говорят, что я расцвела.

Сейчас мы с Николаем планируем дочку родить, я безумно хочу девочку. Но сначала нужно другие планы довести до ума. Мы молодые, время у нас еще есть.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Люди с таким диагнозом взрослеют раньше

- Природа этого генетического заболевания еще не изучена, - рассказал «КП» пластический хирург Александр Тепляшин, у которого есть опыт помощи людям с таким диагнозом. - Прогерия может быть разных видов: когда увядает только кожа лица или когда все тело - в этом случае быстрому дряхлению подвергаются и внутренние органы. Пациенты со старением внутренних органов обычно долго не живут, в мире известен лишь один долгожитель с прогерией, дотянувший до 45 лет.

Я осматривал Екатерину Неженцеву, изучил результаты ее анализов: синдром старения охватил только лицо, а тело и внутренние органы соответствуют возрасту. Хорошая фигура, красивые ноги. Когда общался с 16-летней Катей, сразу обратил внимание на ее зрелость. Считается, что девушки с таким диагнозом взрослеют в психологическом и физическом плане раньше сверстниц. Они не инфантильны, раньше становятся зрелыми женщинами, сексуальны и готовы к браку. Увы, нечасто у таких больных складывается личная жизнь. Но, как мы видим, есть и счастливые исключения.

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