Ольга Куриленко: У меня в морозилке всегда лежит пачка пельменей

Биография актрисы и модели Ольги Куриленко сама по себе достойна фильма: обычная девчонка из провинциального Бердянска покорила сначала подиумы, а потом съемочные площадки всего мира. В новом американо-британском боевике «Курьер» у нее заглавная роль: ее героиня гоняет на мотоцикле по Лондону и бросает вызов боссу мафии (Гэри Олдмен). В российском прокате фильм стартует 12 декабря. А накануне собственного 40-летия, которое она отметила 14 ноября, Ольга ответила на вопросы «КП».

«Если что - врежу!»

- В «Курьере» вы сами гоняете в кадре на мотоцикле?

- Опасные трюки мне никто не разрешит, даже если попросить. Страховка... У меня такое бывало, что я просила, - не разрешают! Боятся, что я могу себе что-то повредить. Так что на мотоцикле я не гоняла - за меня все делала дублерша. И только на крупных планах за руль садилась я.

- Но деретесь-то вы сами?

- Это да!

- Я видел у вас ролик в Инстаграме. У вас там... отчетливые бицепсы. И на батарее так мощно отжимаетесь.

- Это уже другой фильм, в котором я сейчас снимаюсь.

- А вы драться умеете только в кино или при случае можете врезать?

- Мы разучиваем хореографию специально на камеру, чтобы в кадре все выглядело супер. Но, естественно, еще мы просто тренируемся, чтобы быть в тонусе. Тренеры учат бить правильно. Смогу ли я применить эти навыки в жизни? Наверное, смогу, но, чем это закончится, не знаю. Зависит от того, кто напротив.

- Главное, что вы внутренне готовы кого-то стукнуть.

- Это точно. Когда я иду по улице и вижу, что происходит что-то странное - например, мимо идут явные хулиганы, я уже становлюсь в позицию, кошу глазом и думаю: «Так, если что, я врежу». У меня был случай в Южной Африке, мы тогда снимали Momentum (в российском прокате «Ускорение», фильм 2015 года. - Авт.). Мимо шел парень очень странный. И я начала вспоминать все, что в тот день делала на тренировке: «Если он сделает такое движение, я ему сразу вот так и вот так - как в сцене». И что-то в глазах у меня было, он это почувствовал. Я ему сказала: «Уйди отсюда!» - и он сразу убежал.

О звездах Голливуда

- Не каждая актриса может похвастаться такой разнообразной фильмографией. У вас в багаже и драма Терренса Малика, и сатирическая картина «Смерть Сталина», и комедия с Роуэном Аткинсоном. Само собой, боевики. В каком жанре вам уютнее?

- Мне все нравится делать. В экшен-фильмах мне нравится, что я все время в движении. Комедии тоже очень интересны, потому что дурака валять в принципе очень приятно. А драмы хороши тем, что ты делаешь проработку персонажа.

- Вы работали с Томом Крузом, Пирсом Броснаном, Расселом Кроу. У вас уже не екает сердце, когда вы видите мировую звезду рядом?

- Для меня это не что-то сверхъестественное. Я не прыгаю, не говорю: «Ой, можно сфотографироваться?» У меня к ним чувство профессионального уважения, не какое-то сумасшествие. Эти люди такие же, как и мы все. Просто отличаются, может быть, особым талантом или более целеустремленные, чем другие.

- Почему в западном кино так немного русских актеров? Только ли в знании языков дело?

- Мне кажется, дело именно в этом. И потом, своих актеров у них полно, и они не станут искать в России актрису, которая будет играть американку, допустим, или француженку. Но если нужен русский персонаж, который говорит с акцентом на английском или на французском, то тогда имеет смысл искать среди иностранцев. Плюс, наверное, то, что у русских актеров нет агентов на Западе, тоже играет роль.

- Вашему сыну Александру 4 года. Он говорит по-русски?

- Даже лучше, чем я! И я, и бабушка говорим с ним только по-русски. Он смотрит русские мультики, мы выписываем из России книги, читаем по-русски. У меня же мама все-таки учитель начальных классов по образованию, а также преподаватель изобразительного искусства. Они учат буквы, с букварем разбираются.

- Сын уже видел какие-то ваши картины?

- Он еще такой маленький, рановато... Как-то бабушка показала ему кусочек «Обливиона». Он мне потом говорит: «Ты лежишь в барокамере». Я же там в таком космическом аппарате прилетаю, он называет это барокамерой. И теперь говорит: «Давай я лягу в барокамеру, а ты меня будешь изучать». У меня фильмы слишком серьезные для него. Но зато я его беру с собой на площадку, и он видит, как я дерусь. Ему так нравится! Он все время говорит: «Мама, если придут плохие парни, ты же им дашь сразу в нос?» И я говорю: «Да, я им дам сразу в нос!» И мы смеемся.

В боевике «Курьер» героиня Куриленко гоняется за боссом мафии на мотоцикле. Фото: Gareth Gatrell/«Вольга-фильм»

КСТАТИ

«Сын обожает гречку, а я - борщ»

- В «Курьере» действие разворачивается в Лондоне. Этот город стал для вас родным?

- Если я живу в каком-то городе долгое время, то он становится мне родным, да. Но Париж более родной, все-таки я там прожила 13 лет. Хотя Лондон уже тоже чуть-чуть родной. Хотя я его до сих пор полностью не знаю. Лондон такой большой!

- Однажды в интервью вы сказали: «Я иностранка и в Америке, и в Европе». Это точно не было кокетством? Ведь вы еще в 16 лет уехали в Париж, у вас французское гражданство. И до сих пор не стали своей?

- Я же не родилась в Англии, хотя там живу, и не родилась во Франции, где жила. И в Америке, где я тоже жила, я не родилась. С другой стороны, я комфортно себя чувствую в этих странах. Просто знаю, что я не оттуда. Я и не своя, и своя. Это очень тяжело.

- Когда вы в последний раз были в родном Бердянске?

- Езжу туда очень редко. Была там летом прошлого года, и родственники мне сказали, что до этого, оказывается, я не была в Бердянске лет девять. Я этого даже не заметила!

- Вас там, наверное, воспринимают, как инопланетянку.

- Я не могу контролировать восприятие других людей. Но себя я там чувствую точно такой же, какой была, когда там жила. Мы ходили на море, в кафе...

- По чему родному вы особенно скучаете в Европе? Может, по украинской кухне?

- Я люблю борщ. Но я также люблю пельмени - это сибирское блюдо, правильно? Но я не скучаю, у меня, в Лондоне, в морозильнике много пачек пельменей, специально хожу за ними в русский магазин. И даже где-то на съемках стараюсь есть любимую еду. Вот я сейчас вернулась в отель к себе - у меня тут килька, гречневая каша, пряники. Я сейчас буду гречку кушать. Кстати, мой сын ее тоже обожает! У него это самая любимая еда: «Я хочу кашу, больше ничего не хочу». Хотя на Западе в целом не любят гречку. Они ее не понимают. Говорят: «Как ты это ешь?!»

ОЧЕНЬ ЛИЧНОЕ

«Плакала и читала книжки»

- Со стороны кажется, что ваша карьера абсолютно безоблачная: красивая девушка поехала на Запад и всех там покорила. Но ведь наверняка и у вас бывало, когда опускались руки. Что вам помогало в такие моменты?

- Конечно, у меня бывает, что опускаются руки. Так бывает у всех - просто грустно становится или устал. Но потом у меня всегда включается внутренний мотор, и я думаю: «Так, все, хватит!» И я начинаю идти дальше. Когда я была совсем молодая и только приехала в Париж, мне помогали книги. Я очень много читала книг по психологии и находила, что во мне не так. Пыталась понять, какие у меня проблемы. Это был self-development - саморазвитие. И мне кажется, в какой-то степени у меня получилось. Но эта работа еще не закончена. Хотя то, кем я была вначале и кем стала сейчас, это небо и земля. Это все благодаря книжкам, они мне очень помогли.

- А как насчет пожалеть себя и поплакать? Не ваш вариант?

- И плакала тоже, и через слезы читала книжки. А потом писала дневник, плакала и писала. И потом опять читала. Проводила время дома, закрывшись, никуда не ходила. У меня было несколько лет таких. У меня мало было друзей, я совершенно не социальная была. Никого не видела, никого не знала... Но, с другой стороны, это время не было потрачено зря.

5 лучших фильмов актрисы

- «Квант милосердия» (2008)

- «Обливион» (2013)

- «Человек ноября» (2014)

- «Искатель воды» (2014)

- «Агент Джонни Инглиш 3.0» (2018)