2019-11-26T18:34:47+03:00
Общество

Гадание по кружке: Следи за руками!

Психологи уверяют: то, как человек держит чашку, может многое рассказать о нем
Ольга АЛЕКСАНДРОВА
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Психологи уверяют: то, как человек держит чашку, может многое рассказать о немПсихологи уверяют: то, как человек держит чашку, может многое рассказать о немФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Проверим? Итак, если вы берете напитки:

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

За верхнюю кромку

Вы очень креативны! Даже во время отдыха генерируете идеи для новых проектов. При этом вы прирожденный гедонист, способный получить удовольствие и от вкусной чашки кофе, и от простой прогулки. Это очень здорово! И, приучив себя к дисциплине, вы сможете запрыгнуть на новые вершины.

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

Отводя мизинец

Вы упорны и внимательны. Идеальны для роли кризис-менеджера, в любой ситуации сохраняете спокойными сердце и ум. Желание максимально упорядочить свою жизнь дает вам ощущение комфорта, но оно может добавить скуки. Если сможете внести в повседневные дела элемент спонтанности, то жить будет гораздо увлекательнее.

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

За основание

Вам важно во всем иметь точку опоры: накопления в банке, надежных друзей, постоянную работу. Стабильность в окружающем мире успокаивает. Это совсем неплохо, кроме одного но: иногда нужно не бояться рисковать. Помните, что постоянная ответственность и контроль изматывают. Иногда стоит довериться судьбе и позволить ей нести вас по течению.

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

Двумя ладонями

Если вы любите «греть» кружку обеими руками, но еще не достигли в жизни вершин, знайте: скорее всего, вас ждет повышение по службе. Такие люди, как вы, - прирожденные руководители. Даже если не официальные начальники, то наверняка негласные лидеры. Вы готовы пойти на компромисс и прекрасно чувствуете себя даже в конфликтной среде. Такие люди чаще всего однолюбы, с одним браком на всю жизнь.

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

За ручку, сжимая ее в кулак

Создаете у окружающих ощущение надежного тыла. Вы очень чувствительны к чужой боли и всегда найдете нужные слова, чтобы утешить. Но и сами слишком восприимчивы, людям порой приходится подбирать слова, чтобы ненароком не обидеть вас. Зато все вокруг знают: вы никогда не пойдете на подлость или предательство, зная, какую рану это может нанести другому человеку.

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

За ручку, поддерживая второй рукой

Даже несмотря на зрелые цифры в паспорте (если есть такие), в душе вы ощущаете себя вечным студентом. Наверняка у вас есть друг, а то и не один, который и совет нужный даст, и денег при случае займет. Это неплохо - люди вашего типа чаще всего находят поддержку, проживая вполне счастливую жизнь. Но, для того чтобы добиться большего, надо научиться самостоятельности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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