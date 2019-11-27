2019-11-27T01:04:43+03:00
Звезды

«Мисс Москва-2015» Оксана Воеводина: О замужестве с королем не жалею

Русская красавица показала подросшего сына и рассказала, что собирается выйти на работу
Анна ВЕЛИГЖАНИНА
Поделиться:
Русская красавица показала подросшего сына. Фото: Личный архивРусская красавица показала подросшего сына. Фото: Личный архив
Изменить размер текста:

Единственному сыну бывшего короля Малайзии Фариса Мухаммада Леону 21 ноября исполнилось полгода. «Комсомолка» много писала о браке русской красавицы Оксаны Воеводиной и Мухаммада V. Ради любви к Оксане малайзийский король отрекся от престола и сыграл с россиянкой свадьбу. А после рождения наследника развелся. Сегодня Оксана рассказала «Комсомолке», что происходит в ее жизни.

- Оксана, отец ребенка по-прежнему не помогает малышу?

- Нет, не помогает, справляюсь пока сама.

- Жалеете, что связали судьбу с экс-королем Малайзии?

- Не жалею. Благодаря ему у меня прекрасный сын, только за это я ему благодарна. А все остальное - это моя жизнь, и я ее проживаю и принимаю со всеми ее событиями, несмотря на то, нравятся мне они или нет. Сейчас я одна воспитываю сына. Понимаю, что мне нужно выходить на работу, ведь я должна содержать ребенка. Сейчас хожу на курсы повышения квалификации и хочу развивать свой косметический бизнес. Если будет работа за рубежом, то поеду туда. Но пока надеюсь, что все сложится в России.

- Если вы найдете работу за границей, то уедете туда с ребенком?

- Это очень сложный вопрос, пока в ближайших планах нет переезда.

- А работать собираетесь моделью?

- Нет. Это я фотографируюсь для удовольствия, по старой памяти. По специальности я маркетолог, в этой профессии и планирую работать.

- Управляться с Леоном вам помогает няня. Какая она? Сейчас модно нанимать англоговорящих таек…

- Нет, наша няня говорит по-русски.

- Что Леон уже научился делать? Что ему нравится, что нет?

- Больше всего ему нравится разговаривать, мы с ним иногда часами беседуем, правда, каждый на своем языке. Он очень любит музыкальные и меняющие цвета игрушки. Но говорить о каких-то задатках пока, конечно, рано. Хотя у него длинные музыкальные пальчики. Он очень активный, уже пытается ползать. Ему все интересно, все нужно потрогать, попробовать. А самое нелюбимое - это лежать в кроватке без дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Оксана Воеводина, жена короля Малайзии: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
"Должны быть спокойными при любых обстоятельствах": Трамп пошутил про импичмент на церемонии помилования индеек
Меланью Трамп освистали во время молодежного форума в Балтиморе
В Доминиканской республике автобус с российскими туристами попал в ДТП
Конгресс США пригласил Трампа выступить на слушаниях по импичменту
Папа Римский направил Путину телеграмму с благословением для россиян
Власти Амстердама хотят избавиться от «Квартала красных фонарей» в центре города
Появилось видео перехвата ракет над израильским городом Сдерот
Источник: В Париже помимо саммита может состояться двухсторонняя встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского
Депутаты предложили законодательно контролировать распродажи
"Локомотив" проигрывает 0:1 "Байеру" после 1 тайма матча Лиги Чемпионов
Павла Дурова вызвали в суд по делу о запуске криптовалюты
"Байер" пошутил после мяча "Локомотива" в свои ворота: "Подпишем контракт с Автоголом в январе"
Число погибших при землетрясении в Албании достигло 20 человек
Ради выходного 31 декабря россияне готовы отработать в субботу
Опрос: Треть россиян считает, что лидером может стать только мужчина