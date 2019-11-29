Драгоценности знаменитостей: Cережки Бузовой по цене трех квартир в Москве и топаз Пугачевой за 3 миллиона

Даже сейчас, когда хлебных корпоративов стало в разы меньше, звездные дамы не изменяют своим привычкам. Богатые и знаменитые не перестают хвастаться на красных дорожках дорогой ювелиркой - так что их коллекции драгоценностей, несмотря на кризис, пополняются регулярно.

Вместе с дизайнером украшений Владом Торховым (на фото)мы решили внимательно рассмотреть бриллиантовые (и не только!) трофеи знаменитых дам.

Дорогой подарок от Галкина

- На премьеру фильма «Грех» Андрона Кончаловского Алла Борисовна надела кольцо с огромным топазом огранки кабошон (это такой вид обработки камня, которая делает его круглым. - Ред.). Определить ювелирный бренд довольно трудно, поскольку кольцо, скорее всего, сделано на заказ специально для Аллы Борисовны. Максим Галкин не скрывает, что по важным поводам одаривает супругу дорогой ювелиркой, которую, со слов Аллы Борисовны, она впоследствии планирует передать своей внучке Клавдии. Так, новое колечко звезды стоит около 3 миллионов рублей, - рассказывает «КП» эксперт.

Ксения Собчак и колье за 1 млн руб. Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Ксения Собчак: грудь в крестах

- Ксения в украшении от своей близкой подруги, дизайнера Яны Расковаловой. Это оригинальное колье с россыпью золотых крестов в бутике ювелира не продается в свободном доступе. Видимо, оно делалось в единичном экземпляре. Колье изготовлено по последним тенденциям ювелирной моды. Многие дизайнеры сейчас украшают свои изделия похожей религиозной символикой. Примерная стоимость эксклюзивного украшения - 1 миллион рублей.

Общая стоимость комплекта Виктории Лопыревой составляет 800 тысяч долларов (более 50 миллионов рублей). Фото: instagram.com/lopyrevavika

У Виктории Лопыревой в каждом ухе - состояние

- Виктория - лицо бренда Yanush Gioielli, поэтому на многих мероприятиях появляется именно в их работах. Серьги из белого золота 750-й пробы с невероятным весом камней. Ах, да, еще и кольцо. Общий вес камней превышает 20 карат, а стоимость комплекта составляет 800 тысяч долларов (более 50 миллионов рублей).

Стоимость роскошного браслета и сережек Анны Нетребко составляет около 191 млн рублей. Фото: instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago

Роскошный браслет Нетребко

- Анна Нетребко давно является лицом Chopard High Jewellery. И на красной дорожке нью-йоркского Metropolitan Opera Анна показалась в сережках и браслете этого бренда. Общий вес бриллиантов зашкаливает, а их стоимость превышает 3 млн долларов (191 млн рублей). Отмечу, что Анна, надевая украшения, часто берет с собой охранников. Что неудивительно: на мероприятия такого уровня звезды часто одалживают драгоценности - ювелирные дома предоставляют их на один вечер ради рекламы.

- Эти украшения, безусловно, стоят миллионы, но Аня не боится выходить в них в свет. Они застрахованы, - сообщил «КП» супруг певицы тенор Юсиф Эйвазов.

Анастасия Решетова носит на пальцах около 12 миллионов рублей. Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova

Жена рэпера Тимати показала камень в 36 карат

- Пальцы фотомодели Анастасии Решетовой (невеста рэпера Тимати. - Ред.) украшают два роскошных кольца. Одно из них инкрустировано цитринами, полудрагоценными камнями цитрусового оттенка. Это изделие от ювелирного дома Chopard. А второе колечко с увесистым бриллиантом в 36 карат - обручальное. Тимати подарил его возлюбленной, когда она родила ему сына Ратмира. Таким образом, на своем пальчике брюнетка носит около 12 миллионов рублей.

Стоимость бриллиантового гарнитура Юлии Высоцкой более 20 миллионов рублей. Фото: Пресс-служба фильма «Грех»

Бриллиантовый гарнитур Юлии Высоцкой

- Юлия выглядит, как всегда, весьма элегантно и сдержанно. Хотя стоимость бриллиантового гарнитура звезды скромной не назовешь. По предварительным оценкам, колье и сережки супруги режиссера Андрея Кончаловского могут стоить более 20 миллионов рублей.

Изумруды Бузовой стоят около 20 миллионов рублей. Фото: instagram.com/buzova86

На изумруды Бузовой можно купить несколько однушек в столице

- Это шандельеры (массивные, длинные, богато украшенные деталями серьги. - Ред.) из изумрудов и бриллиантов от известного ювелирного бренда Graff. Ориентировочная стоимость этой красоты - 20 миллионов рублей (примерно столько стоят три однокомнатные квартиры в спальных районах Москвы. - Ред.).