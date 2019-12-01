Валерий Леонтьев: Я 40 лет курил и бросил. Теперь в планах - бросить работу

Минувшей весной Валерий Леонтьев отметил 70-летие сольным концертом. И тут же появились слухи, что это последний сольник «Казановы». Дескать, Валерий Яковлевич утомился и решил уйти на пенсию.

Решил не пить хотя бы год

Мы столкнулись с Леонтьевым на одном из музыкальных фестивалей. В беседе с журналистами артист опроверг, что уходит со сцены. Хотя мысли такие, судя по всему, у певца есть.

- Раньше мог с друзьями выпить красного грузинского винца. Сейчас завязал и с этим. Уже год не пью. Решил хотя бы год провести без алкоголя, - рассказывает Валерий Леонтьев. - Курить тоже бросил, хотя 40 лет дымил. Бывало до двух пачек в день выкуривал. Причем ничего серьезного не делал - никотиновые жвачки пожевал и бросил. И стараюсь высыпаться. От этого тоже многое зависит.

- Курить бросил, пить бросил, на следующий год планы - бросить работать, - шутит артист.

По словам Валерия Яковлевича, грядущие новогодние праздники он, как всегда, проведет на своей даче в Майами, за которой приглядывает его жена Людмила Исакович. Они познакомились в 70-е. Людмила была руководителем ансамбля «Эхо», который стал для тогда еще начинающего певца Леонтьева трамплином на музыкальный олимп.

Американский дом певца находится в 50 километрах от центра Майами-Бич, неподалеку от знаменитого ботанического сада. Все здесь буквально утопает в зелени.

Двухэтажный особняк певца риэлторы оценивают в $5 миллионов (319 миллионов рублей. - Ред.). Он расположен на закрытой и охраняемой территории. Плюс ко всему у певца недавно появилась еще одна вилла в Майами.

Есть у артиста недвижимость и в Испании, которую он сдает туристам, чтобы не пустовала зазря. Видимо, певец вкладывает заработанные гонорары в элитную недвижимость. Когда в 90-е годы Леонтьев обзавелся своим первым домом в Майами, туда на ПМЖ переехала его супруга. Людмила открыла там парикмахерскую и гостиницу для собак.

Выращивает манго

- Люся сейчас живет на две страны: то в России, то в Штатах. Сейчас, например, в Москву прилетела прогуляться по театрам, сходить со мной в какой-нибудь хороший ресторан, - делится Валерий Яковлевич. - В Майами на жене не только дом, но и сад. Я в грядках не копаюсь. В крайнем случае могу только цветы в саду полить из шланга. У нас там манго растет, личи, авокадо. Особого ухода они не требуют.

По дому ходит в одних и тех же трениках

Как рассказывает Леонтьев, в обычной жизни он может ходить в одних и тех же трениках, но концертный гардероб требует особых трат.

- На шмотки уходит масса денег, учитывая сколько нарядов мне необходимо в силу профессии, - вздыхает певец. - Даже если берешь недорогие вещи, годовой гардероб обходится в хорошую сумму. Мне, честно говоря, уже жалко денег на тряпки. Потому что знаешь, какая участь их ждет. Через год (максимум через два) все это прессуется, отправляется в какие-нибудь кладовки. Я отдавал на благотворительные аукционы вещи, но у нас, увы, не слишком развита эта индустрия.

Валерий Яковлевич признается, мол, раньше на гастроли он брал чемоданы с книгами. И дома у певца была огромная коллекция фантастики. Но с появлением смартфонов Леонтьев перестал коллекционировать фолианты.

- Уже книги некуда ставить, - смеется артист. - Сегодня нет смысла их покупать, нажал кнопку - и читаешь в телефоне. Но зато теперь мы лишены того самого непередаваемого запаха книжных корешков…