Наташа Королева: У сына новая девушка, и, боюсь, не одна
Имя Наташи Королевой всегда на слуху: поклонники не устают обсуждать ее формы и жизнь со стриптизером Сергеем Глушко (Тарзаном), бурно комментируя каждый новый снимок в Инстаграме. А теперь героем светской хроники стал и сын Королевой Архип. 17-летний парень успел закрутить роман с 23-летней экс-участницей «Дома-2», а спустя несколько месяцев расстался с ней. О том, что сейчас происходит в семействе, мы узнали у самой Натальи.
У Архипа кое-кто есть
- Наташа, у вас такой завидный жених подрос! Слышала, что ваш сын недавно расстался с невестой.
- Ну, прогуляли они, лето прошло. Архип поступил в вуз, и на этом все. Это нормальная ситуация, как мне кажется, в 17 лет. Сейчас у него уже другая.
- Нашел себе новую возлюбленную?
- Вообще он постоянно с кем-то встречается. Он парень умный, красивый и соответственно имеет успех у женщин. Я знаю, что у Архипа сейчас кто-то есть. Причем боюсь, что и не одна.
- То есть сильно не переживал расставание?
- Нет, конечно. Он сейчас увлечен другим - активно занимается вокалом. Хочет себя попробовать на музыкальном поприще. Я его не отговариваю, хотя мне это не очень нравится. Он в этом году поступил в Высшую школу экономики (на факультет востоковедения, японское направление. - Ред.). Японией он увлекся в 10 лет. Начал изучать язык сам по словарю. Мы стали находить у него тетради, исписанные какими-то иероглифами. Потом он сказал, что сам уже не справляется, нужен учитель. К японскому языку у него особая любовь, как у меня к японским машинам (смеется).
- А сын на чем ездит?
- У него нет машины. Вот когда заработает, тогда купит! А пока одиннадцатым номером. Весь городской транспорт в его распоряжении.
- Он не мажор, не живет на широкую ногу?
- Да, он нормальный пацан. Архип два года учился в Америке (в Майами, где живет мама Королевой Людмила Порывай. - Ред.), а она очень демократична. Он не шмоточник. Ему все равно, какие там бренды.
- Может, он хочет в Японию уехать? Мечтает о жене-японке?
- Пока нет. Но кто знает, что будет. Прожив свои 46 лет, я убедилась, что в жизни все непредсказуемо.
С экс-участницей «Дома-2» Марией Слугиной сын Королевой Архип встречался минувшим летом. Фото: instagram.com/arkhipglushko
От 40 до 50 - клевый возраст
- Вы свой возраст не скрываете?
- Никогда не скрываю. Я знаю, что выгляжу и чувствую себя гораздо моложе своих лет. Я считаю, что самый крутой возраст - от 30 до 40 лет. Потом от 40 до 50 - тоже клевый, в нем есть свои особенности. Но все зависит от того, как ты себя ощущаешь. Я окружаю себя людьми моложе, потому что это такая энергия, которая прям ух, тебя вдохновляет.
- Муж не ревнует?
- Нет. Я не даю повода.
- Он же старше вас.
- Но он в отличной форме. Мы готовим сейчас большое шоу Сергею, оно будет 8 марта в «Вегасе». Сергею в этот день исполнится 50 лет. Я все время с ним спорила, дотянет ли он в своем жанре стриптиза до полтинника. Вот он докажет, что и в 50 лет это возможно!
- Непросто иметь мужа, на которого заглядываются девушки?
- И прекрасно! Чем дольше будут заглядываться, тем лучше. Хуже, когда не заглядываются, вот это уже звонок!
- Слухи ходили, что у вас в семье разлад, что вы вместе не живете…
- Мы вместе. Вокруг нас все время какие-то слухи, домыслы. Понятно, что чувства первых двух лет брака и чувства после 18 лет совместной жизни - это разное. Но они обрастают другими гранями. Жизнь наша не всегда ровненькая. Но мы обоюдно сглаживаем острые углы и гармонично в этом уживаемся.
- Как вы любите проводить время вдвоем? Скажем, вместе в ресторан сходить?
- Серега не ресторанщик. Мы с ним любим дома посидеть, киношку посмотреть, винца попить, поесть то, что Сережа приготовил. Вот такие вечера у нас домашние. Сергей очень в отношениях нежный, трепетный. К тому же семьянин. Мы относимся бережно друг к другу. Слава богу, у меня семейная жизнь стрессов не дает. Тогда бы я точно вся седая уже была! А у меня в мои 46 лет ни одного седого волоса.
- А пластику не делали?
- После полтинничка надо ее делать. Чудес не бывает. Но я под скальпель пока не ложилась. Когда лягу - расскажу. Скрывать не буду. Пока что делаю мезотерапию, колю витамины. Зная нюансы, я против филлеров (их вводят под кожу, чтобы убрать морщины) - они увеличивают объем лица. И против того, как молодые девочки колют ботокс. В молодости это не надо.
Муж отгоняет от пирожков
- Сергею в вашей фигуре что больше нравится?
- Он всем доволен. Говорит, что мне крупно повезло, папа с мамой не схалтурили. Он просто не дает мне, простите, жрать. Если бы он рядом с палкой не стоял, я, может быть, давно пирожков объелась.
- Но ведь вкусно поесть всем охота…
- Мне нет! За счет правильного питания я научилась контролировать себя. Я очень сильно поменяла отношение к продуктам. И это сразу влияет на внешний вид и самочувствие. Я не ем колбасу, сосиски. Птицу, рыбу оставляю в рационе, а красное мясо - нет.
- А я как-то видела по телевизору вашу маму, она с огромным пирогом шла…
- Это она к соседям! Мама вкусно готовит, печет. Кухню тещи Сергей может отведать, почему нет? У него с тещей отличные отношения. Он, например, любит пельмени. Может сесть и врезать пельмени так нормальненько с майонезиком!
НУ И НУ!
И тут зазвонил «тарзофон»
- Вредные привычки в семье имеются?
- У меня нет. У мужа… он одно время не курил, а сейчас начал покуривать. Меня это настораживает. Это у него с армии осталась привычка.
- Повара, домработницы у вас есть?
- Постоянных нет. Есть только приходящий работник из клиринговой компании - придет, уберется. А так мы со всем сами справляемся. Готовит муж.
- Существует услуга «муж на час» - если нужно что-то в доме починить…
- Ну, у Сереги, слава богу, руки из нужного места выросли. Плюс он по образованию инженер-электрик. Может многие вещи по дому сделать самостоятельно.
- То есть лампочку муж элементарно может ввинтить?
- Делает и сложнее вещи. Он же конструктор-разработчик. У него свои разработки есть. Сергей создал «тарзофон» - такой мобильный телефон прикольный. Запатентовал и выпустил небольшим тиражом. У нас даже шли переговоры, мы хотели выпускать массово их. Но кризис помешал, все подзаглохло.
ИСТОЧНИК KP.RU
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