Наташа Королева: У сына новая девушка, и, боюсь, не одна

Имя Наташи Королевой всегда на слуху: поклонники не устают обсуждать ее формы и жизнь со стриптизером Сергеем Глушко (Тарзаном), бурно комментируя каждый новый снимок в Инстаграме. А теперь героем светской хроники стал и сын Королевой Архип. 17-летний парень успел закрутить роман с 23-летней экс-участницей «Дома-2», а спустя несколько месяцев расстался с ней. О том, что сейчас происходит в семействе, мы узнали у самой Натальи.

У Архипа кое-кто есть

- Наташа, у вас такой завидный жених подрос! Слышала, что ваш сын недавно расстался с невестой.

- Ну, прогуляли они, лето прошло. Архип поступил в вуз, и на этом все. Это нормальная ситуация, как мне кажется, в 17 лет. Сейчас у него уже другая.

- Нашел себе новую возлюбленную?

- Вообще он постоянно с кем-то встречается. Он парень умный, красивый и соответственно имеет успех у женщин. Я знаю, что у Архипа сейчас кто-то есть. Причем боюсь, что и не одна.

- То есть сильно не переживал расставание?

- Нет, конечно. Он сейчас увлечен другим - активно занимается вокалом. Хочет себя попробовать на музыкальном поприще. Я его не отговариваю, хотя мне это не очень нравится. Он в этом году поступил в Высшую школу экономики (на факультет востоковедения, японское направление. - Ред.). Японией он увлекся в 10 лет. Начал изучать язык сам по словарю. Мы стали находить у него тетради, исписанные какими-то иероглифами. Потом он сказал, что сам уже не справляется, нужен учитель. К японскому языку у него особая любовь, как у меня к японским машинам (смеется).

- А сын на чем ездит?

- У него нет машины. Вот когда заработает, тогда купит! А пока одиннадцатым номером. Весь городской транспорт в его распоряжении.

- Он не мажор, не живет на широкую ногу?

- Да, он нормальный пацан. Архип два года учился в Америке (в Майами, где живет мама Королевой Людмила Порывай. - Ред.), а она очень демократична. Он не шмоточник. Ему все равно, какие там бренды.

- Может, он хочет в Японию уехать? Мечтает о жене-японке?

- Пока нет. Но кто знает, что будет. Прожив свои 46 лет, я убедилась, что в жизни все непредсказуемо.

С экс-участницей «Дома-2» Марией Слугиной сын Королевой Архип встречался минувшим летом. Фото: instagram.com/arkhipglushko

От 40 до 50 - клевый возраст

- Вы свой возраст не скрываете?

- Никогда не скрываю. Я знаю, что выгляжу и чувствую себя гораздо моложе своих лет. Я считаю, что самый крутой возраст - от 30 до 40 лет. Потом от 40 до 50 - тоже клевый, в нем есть свои особенности. Но все зависит от того, как ты себя ощущаешь. Я окружаю себя людьми моложе, потому что это такая энергия, которая прям ух, тебя вдохновляет.

- Муж не ревнует?

- Нет. Я не даю повода.

- Он же старше вас.

- Но он в отличной форме. Мы готовим сейчас большое шоу Сергею, оно будет 8 марта в «Вегасе». Сергею в этот день исполнится 50 лет. Я все время с ним спорила, дотянет ли он в своем жанре стриптиза до полтинника. Вот он докажет, что и в 50 лет это возможно!

- Непросто иметь мужа, на которого заглядываются девушки?

- И прекрасно! Чем дольше будут заглядываться, тем лучше. Хуже, когда не заглядываются, вот это уже звонок!

- Слухи ходили, что у вас в семье разлад, что вы вместе не живете…

- Мы вместе. Вокруг нас все время какие-то слухи, домыслы. Понятно, что чувства первых двух лет брака и чувства после 18 лет совместной жизни - это разное. Но они обрастают другими гранями. Жизнь наша не всегда ровненькая. Но мы обоюдно сглаживаем острые углы и гармонично в этом уживаемся.

- Как вы любите проводить время вдвоем? Скажем, вместе в ресторан сходить?

- Серега не ресторанщик. Мы с ним любим дома посидеть, киношку посмотреть, винца попить, поесть то, что Сережа приготовил. Вот такие вечера у нас домашние. Сергей очень в отношениях нежный, трепетный. К тому же семьянин. Мы относимся бережно друг к другу. Слава богу, у меня семейная жизнь стрессов не дает. Тогда бы я точно вся седая уже была! А у меня в мои 46 лет ни одного седого волоса.

- А пластику не делали?

- После полтинничка надо ее делать. Чудес не бывает. Но я под скальпель пока не ложилась. Когда лягу - расскажу. Скрывать не буду. Пока что делаю мезотерапию, колю витамины. Зная нюансы, я против филлеров (их вводят под кожу, чтобы убрать морщины) - они увеличивают объем лица. И против того, как молодые девочки колют ботокс. В молодости это не надо.

Муж отгоняет от пирожков

- Сергею в вашей фигуре что больше нравится?

- Он всем доволен. Говорит, что мне крупно повезло, папа с мамой не схалтурили. Он просто не дает мне, простите, жрать. Если бы он рядом с палкой не стоял, я, может быть, давно пирожков объелась.

- Но ведь вкусно поесть всем охота…

- Мне нет! За счет правильного питания я научилась контролировать себя. Я очень сильно поменяла отношение к продуктам. И это сразу влияет на внешний вид и самочувствие. Я не ем колбасу, сосиски. Птицу, рыбу оставляю в рационе, а красное мясо - нет.

- А я как-то видела по телевизору вашу маму, она с огромным пирогом шла…

- Это она к соседям! Мама вкусно готовит, печет. Кухню тещи Сергей может отведать, почему нет? У него с тещей отличные отношения. Он, например, любит пельмени. Может сесть и врезать пельмени так нормальненько с майонезиком!

НУ И НУ!

И тут зазвонил «тарзофон»

- Вредные привычки в семье имеются?

- У меня нет. У мужа… он одно время не курил, а сейчас начал покуривать. Меня это настораживает. Это у него с армии осталась привычка.

- Повара, домработницы у вас есть?

- Постоянных нет. Есть только приходящий работник из клиринговой компании - придет, уберется. А так мы со всем сами справляемся. Готовит муж.

- Существует услуга «муж на час» - если нужно что-то в доме починить…

- Ну, у Сереги, слава богу, руки из нужного места выросли. Плюс он по образованию инженер-электрик. Может многие вещи по дому сделать самостоятельно.

- То есть лампочку муж элементарно может ввинтить?

- Делает и сложнее вещи. Он же конструктор-разработчик. У него свои разработки есть. Сергей создал «тарзофон» - такой мобильный телефон прикольный. Запатентовал и выпустил небольшим тиражом. У нас даже шли переговоры, мы хотели выпускать массово их. Но кризис помешал, все подзаглохло.