Андрей Травников: тема ПДД в школах не может быть второстепенной.

Андрей Травников рассказал о важности пропаганды безопасного поведения среди детей, спорах с врачами о необходимости покупки санитарного вертолета и о привлечении частного капитала в ключевые инфраструктурные проекты.

А. Челышев:

- Какой станет система автомобильных дорог Новосибирской области в январе 2025 года, когда национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет полностью реализован?

А. Травников:

- Чтобы дороги изменились по-настоящему масштабно, как в количестве, так и качеством, одного нацпроекта недостаточно. БКАД направлен, в первую очередь, на приведение в нормативное состояние региональных дорог и ряда улиц в Новосибирской городской агломерации. И здесь качественный рывок будет; доля дорог в нормативном состоянии вырастет в два раза. Всего в рамках нацпроекта нам предстоит отремонтировать полторы тысячи километров — 1187 километров региональных дорог и 372 километра дорог агломерации

Работать над дорогами необходимо и вне рамок БКАД. Например, в прошлом году мы выделили дополнительно на ремонт сельских дорог полтора миллиарда рублей. Это позволило дополнительно отремонтировать 117 километров в сельских районах области. Сейчас в Новосибирске реализуется масштабная дорожная программа: это подготовка к Молодежному чемпионату мира по хоккею, который пройдет в нашем городе в 2023 году.

Отдельно скажу еще об одном проекте – комплексе работ по обеспечению транспортной доступности Новосибирского аэропорта «Толмачево», самого динамично развивающегося авиаузла к Востоку от Урала. Часть объектов этого проекта финансируются за счет средств Национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», но есть и частное финансирование.

Идут работы по подготовке к строительству четвертого моста через Обь. Будет построен не только сам мостовой переход, но и скоростная магистраль Центральный транзит, которая будет пронизывать всю столицу региона.

Параллельно разрабатывается еще один транзитный проект – Южный транзит, который тоже пройдет через весь город. Основной частью дороги станет введенный в эксплуатацию в 2014 году Бугринский мост.

Если говорить о федеральных дорожных объектах, то для развития аэроузла «Толмачево» очень важна реконструкция участка автодороги Р-254 «Иртыш» от Северного обхода.

Если все эти проекты будут реализованы, то экосистема дорог Новосибирской области изменится и количественно, и качественно. Всего в рамках национального проекта до 2024 года мы планируем привести в нормативное состояние 46 процентов региональных дорог (1187 км) и 85,2 процента дорог агломерации (372 км).

Н. Агре:

- Как прошла подготовка к зиме и каким выдалось ее начало?

А. Травников:

- Зима к нам уже пришла, были серьезные снегопады. Конечно, всегда есть претензии к работе дорожных служб. Всегда хочется, чтобы снег убирался более оперативно. Но больших проблем в начале этого зимнего сезона нам удалось избежать. Подтверждение тому – отсутствие массовых аварий. Явного «дня жестянщика» осенью этого года на территории Новосибирской области не было.

Н. Агре:

- Более того, в регионе планомерно снижается количество ДТП, число погибших и раненых. Какие решения дали этот эффект?

А. Травников:

- В рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» (составная часть нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» - ред.) мы снижаем количество очагов аварийности и расширяем сеть комплексов фотовидеофиксации – их станет в полтора раза больше. Нужно решить вопросы весового контроля, так как это эффективный способ экономить деньги. Нельзя, чтобы по свежепостроенным и отремонтированным дорогам пошли перегруженные автомобили. Нельзя упускать из внимания и вопрос подготовки водителей и пропаганды безопасного поведения на дороге, в первую очередь среди детей. Через детей зачастую проще достучаться до взрослых.

В области реализуется интересный проект по обучению вождению людей с определенными ограничениями здоровья, например слабослышащих. Эти люди должны быть мобильными и социально активными. В рамках проекта мы и людям помогаем, и определенную поддержку автошколам и системе ДОСААФ оказываем: деньги на выделяет региональный бюджет. Стратегическая цель проекта – повышение общего уровня подготовки водителей.

Н. Агре:

- Как вы относитесь к идее составлять рейтинги автошкол? Происходит ДТП – и информация о том, в какой автошколе учился виновник, появляется на специальном сайте. А кандидат в водители делает свой выбор не только на основе стоимости обучения, опыта работы этой школы, но и статистики ДТП, устроенных выпускниками этой школы...

А. Травников:

- Я поддерживаю эту инициативу. Но не стал бы обольщаться, вряд ли эта статистика станет основным критерием при выборе автошколы. К сожалению, наши сограждане смотрят в первую очередь на стоимость. Иногда – только на нее. Но, повторюсь, для ответственных школ это станет важным дополнительным бонусом в конкурентной борьбе.

Н. Агре:

- Зима – не только холода, но и короткий световой день. Как решаете проблему освещения улиц. Кое-где в России даже отключают уличное освещение: у муниципалитетов нет денег.

А. Травников:

- Не могу сказать, что у нас масштабные проблемы с освещением. Мы полностью завершили программу по оборудованию пешеходных переходов на школьных маршрутах. Так что сейчас мы концентрируемся на устранении каких-то локальных недочетов. К примеру, когда я езжу по сельским населенным пунктам, жители сами говорят о проблемных участках: где-то пешеходный переход не оборудован, где-то освещение отсутствует. Мы оперативно все исправляем. Отключений из-за нехватки средств у нас, к счастью, нет.

Н. Агре:

- Насколько эффективно удается контролировать рынок пассажирских перевозок. Удалось ли выдавливать с рынка нелегалов и передать весь объем заказов добропорядочным игрокам?

А. Травников:

- Да, проблема нелегалов есть, но в целом рынок законопослушных перевозчиков сформирован. Несмотря на то, что в регионе работают и муниципальные предприятия, большую часть заказов выполняют именно частные компании. Не могу сказать, что те из них, кто выигрывает конкурсы, нас не устраивают, но мы постоянно повышаем требования. Перевозчикам необходимо обновлять подвижной состав. В Новосибирске не должны работать автобусы старше 10 лет, а будущем мы и этот предельный возраст сократим. С мэрией Новосибирска мы обсудили повышение общей эффективности отрасли: оптимизацию маршрутов, исключение дублирования, приоритеты для электрического транспорта.

На сельских территориях ситуация иная. Маршруты там зачастую неокупаемые, регион выделяет дополнительные деньги, и это не только проезд льготников: мы помогаем перевозчикам приобретать транспорт.

Н. Агре:

- С чем и за чем вы приехали на Транспортную неделю? О каких проектах хотите рассказать, и какой опыт других регионов вас интересует?

А. Травников:

- Новосибирск и область – это перекрестье путей разных видов транспорта, так что спектр очень широкий. Мы уже обсудили развитие аэроузла, реализацию автодорожных проектов, дноуглубительные работы на Оби. А интересуют нас инструменты, практика, опыт реализации инвестиционных проектов с привлечением различных вариантов финансирования. Есть проекты, которые невозможно – да и не нужно – финансировать только за счет бюджета. В них есть хорошая коммерческая составляющая, а, значит, необходимо привлекать к их реализации бизнес. К примеру, развитие аэроузла финансируется из федерального и областного бюджетов, а также на частные средства, причем объем частных инвестиций превышает бюджетные расходы. Мы готовы делиться своим опытом и хотим посмотреть на успешный опыт реализации аналогичных проектов в других регионах.

А. Челышев:

- Давайте о пропаганде безопасности дорожного движения среди детей поговорим. Изучение ПДД в школе должно оставаться факультативом – или все-таки отдельным предметом, обязательным к изучению?

А. Травников:

- Школьная программа и так достаточно насыщенная. Любые попытки внести в нее дополнительные обязательные предметы нужно предпринимать очень аккуратно. С другой стороны, уделять внимание безопасности на дорогах тоже крайне важно. Это можно делать в рамках уроков по ОБЖ и факультативных занятий. Второстепенной эта дисциплина быть, в любом случае, не должна. Как и обучение методам оказания первой помощи.

А. Челышев:

- Насколько эффективно в области работает система оказания первой помощи пострадавшим в ДТП? Удается ли сокращать время прибытия скорой?

А. Травников:

- Чтобы сократить время прибытия скорой, нужно улучшить качество дорог. В районных центрах и крупных населенных пунктах особых проблем нет, а вот на сельских дорогах не все радужно. Значительная часть таких дорог – грунтовые, и в распутицу там проехать очень сложно. Решить эти проблемы должен, в том числе, нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В этом году в регионе заработал полностью оборудованный вертолет санитарной авиации. Первый результат: более трехсот пациентов вовремя доставлены в крупнейшие региональные клиники и получили высококвалифицированную помощь. Хотя, к решению о приобретении этой машины мы подходили непросто, мне приходилось убеждать медицинское сообщество в обоснованности этого шага. Мои оппоненты считали, что достаточно и того, что мы используем для этих целей вертолеты общего назначения.

Но с появлением специализированной машины пациент начинает получать помощь, например, реанимационную, уже на борту. Новый вертолет позволяет доставлять пациентов круглосуточно, со значительно более низким климатическим минимумом. При этом выросли требования к посадочным площадкам: если раньше для посадки днем было достаточно футбольного поля, то для работы ночью требуется серьезное оборудование. Мы планируем создать такие площадки в каждом районном центре и в самом Новосибирске. Если раньше вертолет прилетал в областную больницу раз в неделю, то теперь бывает по несколько рейсов. Шум двигателя – не лучшее звуковое сопровождение для крупной клиники.

Н. Агре:

- Парк вертолетов расширять планируете?

А. Травников:

- В ближайшие месяцы ожидаем вторую машину - легкий вертолет отечественного производства. Парк будет расширяться.

Н. Агре:

- Сегодня разрабатываются устройства, которые позволяют быстро проверить водителя на алкоголь. Но медики почему-то не спешат поддерживать внедрение подобных технологий…

А. Травников:

- Сложно комментировать их мотивы. Может, дело в желании не потерять работу? Но процесс оснащения всех служб новейшей техникой не остановить. Есть масса примеров, когда автоматические алкотестеры устанавливаются на промышленных предприятиях, и сотрудника не пустят на опасный производственный объект, пока он не пройдет предсменный контроль.

Н. Агре:

- Довольны ли жители региона качеством такси?

А. Травников:

- Такси – это коммерческая услуга, у потребителей есть возможность голосовать рублем или ногами. Если бы качество было низким, рынок не развивался бы – но он развивается. Эта отрасль прошла период серьезной трансформации – приход мобильного интернета и агрегаторов, и этот процесс, видимо, еще не завершен. В целом же, с моей точки зрения, услуги такси в востребованы и доступны. В этом секторе работает много представителей малого и среднего бизнеса. Порядок, конечно, нужно продолжать наводить: имею в виду и предрейсовый осмотр, и соблюдение режима труда и отдыха.

Н. Агре:

- Отдельно и напоследок, как самую важную, хочу поднять тему организованных перевозок детей.

А. Травников:

- К школьным перевозкам частники не допускаются – автобусы должны находиться на балансе образовательных организаций. И в этом кроется проблема эффективности использования автобусов и организации обслуживания. Мы рекомендуем главам муниципалитетов, в первую очередь сельских, вводить централизованное обслуживание школ, создавать муниципальные предприятия.

Лично веду постоянный контроль состояния школьных маршрутов. Область большая, дорогие разные, в том числе грунтовые. Случается, особенно в межсезонье, что школьный автобус не может проехать… Обо всех таких случаях мне еженедельно докладывают министры транспорта и образования нашего региона. Есть негласный, но достаточно жесткий норматив: движение должно быть восстановлено в течение дня.