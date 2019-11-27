Что ценит современный покупатель?

В апреле, сентября аналитики провели исследование «Потребитель будущего» в рамках проекта «Лаборатория ритейла», запущенного при поддержке X5 Retail Group.

Так, все возрастающий дефицит времени требует от покупателя (а заодно и от магазина) большей мобильности, растут важность удобства и популярность сервисов экономии времени. Людям некогда ехать куда-то специально за покупками, зачастую некогда даже готовить, поэтому наибольшим спросом пользуются магазины у дома, заказы продуктов онлайн, готовая еда и экспресс-доставка.

Притом потребитель, хоть и торопится частенько, но он критически относится к тому, что ест, и ему не все равно, какого качества ему предлагаются не только полуфабрикаты, но и уже готовая еда. Уровень потребительской грамотности растет, покупатели внимательнее читают ценники и смотрят на состав продукта, соответствуют ли ингредиенты правилам здорового питания, а упаковка – экологическим требованиям. Народ активно стремится к покупке «живых» продуктов, выбирая «фермерское», локальное, сезонное. При этом покупки рационализируются: человек обычно точно знает, что ему нужно, и отказывается отвечать на предложения вне запланированного им списка продуктов. Современный покупатель ценит удобную навигацию в магазине, когда можно заскочить по-быстрому и отовариться (например, расположение ходовых товаров вроде хлебобулочных и молочных изделий рядом со входом); ценит удобный сервис, позволяющий самостоятельно и без очереди оплатить покупки (кассы самообслуживания), переход розницы в "цифру" и т.д.

В общем, особенно молодым покупателям нравится, когда ничто не отвлекает их от цели и ничто не встает на пути к ее достижению: пришел, купил, поел (или обеспечил себя питанием на потом) и дальше побежал по своим более важным делам. И ритейлеры вынуждены отвечать этим актуальным потребностям.

Интересен и тот факт, что при дефиците времени, у населения остается потребность в шопинге, как в празднике, как в разновидности приятного времяпрепровождения. Отсюда перед ритейлерами стоит дополнительная задача - предоставить покупателям не только качественные продукты, но и приятные впечатления во время похода в магазин. Гипермаркеты становятся своеобразными лайф-центрами, где можно полностью затариться всем необходимым и еще получить удовольствие от обслуживания, интерьера и полюбоваться, например, на рыбок в аквариуме.

Подытоживая все вышесказанное, можно сделать вывод: в ближайшие 5-10 лет человек будет стремиться сэкономить время, но будет и останавливаться, чтобы посмотреть на новые интересные форматы, предлагаемые ритейлом. Продавцы будут более точечно встраиваться в разные ниши, создаваемые разными моделями поведения покупателей: для формата «у дома» всё важнее становится понятный и качественный набор продуктов, для гипермаркета – быть life-центрами, для онлайн-сервисов – развивать системы доверия и кастомизации потребления (это когда у каждого потребителя возникает ощущение, что работа делается лично для него и удовлетворяет его личные потребности). А всем нам вместе - существовать в режиме максимального взаимного доверия, экокультуры и комфорта.