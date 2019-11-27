2019-11-27T14:59:17+03:00
Звезды

Андрей Кончаловский заговорил о попавшей в аварию дочери Маше

Девочка семь лет находится под постоянным наблюдением врачей
Ольга ЛИБГАРДТ
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Несколько лет назад в жизни Андрея Кончаловского и Юлии Высоцкой произошла трагедия, которая разделила их жизнь на до и после.Несколько лет назад в жизни Андрея Кончаловского и Юлии Высоцкой произошла трагедия, которая разделила их жизнь на до и после.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Несколько лет назад в жизни Андрея Кончаловского и Юлии Высоцкой произошла трагедия, которая разделила их жизнь на до и после. Семь лет назад на одной из дорог Франции Mercedes, за рулем которого сидел режиссер, вынесло на встречную полосу. Машина лоб в лоб столкнулась с другим автомобилем. Кончаловский и его жена отделались небольшими ушибами, а их 14-летняя дочь Маша приняла страшный удар на себя. Девочку ввели в кому, после чего для ее родных начались долгие годы борьбы и надежд.

Андрей Кончаловский никогда не комментировал состояние дочери после трагедии. О самом ДТП он тоже не говорил. Слишком тяжело режиссер переживает личную драму. Он по сей день корит себя за аварию, и до сих пор легче ему не стало.

В эфире программы "Познер" Кончаловский впервые откровенно рассказал о 20-летней дочери. 82-летний мэтр признался, что старается смотреть на произошедшее оптимистично. По его словам, спастись от отчаяния ему помогло обретение нового смысла жизни.

"У Виктора Франкла главная философия: иметь силу - найти цель. Потому что жизнь без цели бесцельна. Моя цель, чтобы она выздоровела. Это является сущностью моей жизни и Юлиной. И эта вера неумолима", - сказал Андрей Сергеевич.

Стоит отметить, что в единственном интервью после аварии, которое Юлия Высоцкая дала журналу Tatler, она признавалась: "Состояние комы неоднозначно и у всех протекает по-разному. Бывают моменты, когда она со мной, бывает, что я ничего не понимаю. Вот вроде бы происходит что-то такое, чему мы очень радуемся. Ждем повторения, а его нет. Зато случается что-нибудь другое. Нам с самого начала говорили, что восстановление будет очень и очень долгим. И это бесконечная работа - и Маши, и наша... Трудно понять, есть ли свет в конце тоннеля...".

В 2015 году в редакции kp.ru оказались фотографии на тот момент 15-летней Маши Кончаловской. Фото: Валерия АБРАМОВА

В 2015 году в редакции kp.ru оказались фотографии на тот момент 15-летней Маши Кончаловской. Фото: Валерия АБРАМОВА

В 2015 году в редакции kp.ru оказались фотографии на тот момент 15-летней Маши Кончаловской. Судя по снимкам, дочка Андрея Кончаловского и Юлии Высоцкой вышла из комы. Девочка уже не лежит в марсельском госпитале. Ее вывозили на прогулку. Восстановлением девочки следят опытные врачи и квалифицированные медсестры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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