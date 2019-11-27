2019-11-27T15:31:07+03:00
Экономика

ММК – лидер промышленного туризма на Урале

Магнитогорский металлургический комбинат удостоился престижной премии за развитие промышленного туризма. Это направление на предприятии осваивается с прошлой осени
Сергей ЧИСТОВ
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За минувший год на основной производственной площадке компании в Магнитогорске побывало более 11 тысяч человек со всей России.

ММК стал лауреатом Всероссийской туристской премии «Маршрут года», проводимой ежегодно при информационной поддержке Федерального агентства по туризму. Компания получила сразу два диплома: первое место за лучший детский маршрут и второе место за лучший маршрут на действующее производство.

В общей сложности для гостей предприятия разработаны четыре маршрута: они позволяют увидеть ключевые моменты выплавки стали и производства металлопродукции. «Наш комбинат – один из крупнейших в стране и в мире, именитый, с впечатляющей историей. Символ не только советского прошлого, но и современных преобразований, – говорит гендиректор предприятия Павел Шиляев. – Эти маршруты разработаны для тех, кто интересуется историей нашей страны, кто хотел бы своими глазами увидеть масштаб металлургического производства в Магнитке».

Масштабы производства в Магнитогорске действительно впечатляют. Площадь, занимаемая ММК, сопоставима с площадью таких городов, как Барселона, Париж или Манчестер. Посчитано, что из стали, произведенной на комбинате за всю его историю, можно отлить более 40 пирамид Хеопса. Именно на ММК изготавливаются все заготовки для десятирублевых и разменных монет других номиналов по заказу Монетного двора России. Наконец, на сегодняшний день более 50% всего металла, потребляемого российской автомобилестроительной отраслью, приходится на поставки с Магнитогорского металлургического комбината.

В цехах Магнитки ковалась не только сталь, но и в прямом смысле история страны. Построенный в рекордные сроки в начале 1930-х годов, ММК стал символом перехода экономики на индустриальные рельсы. В годы Великой Отечественной войны здесь производилась броня для каждого второго советского танка. Мощью металлургического гиганта вдохновлялись известные писатели и поэты, включая Валентина Катаева, Евгения Евтушенко и многих других. На рубеже XX и XXI веков Магнитка стала примером эффективной адаптации к новым рыночным реалиям. Компания успешно разместила акции на Лондонской фондовой бирже и с 2000 года потратила на техническое перевооружение и модернизацию производства более 11,5 млрд долларов. Это почти сопоставимо со стоимостью проведения в России Чемпионата мира по футболу 2018 года.

В октябре этого года развитие промышленного туризма на ММК получило высокую оценку на расширенном заседании Российского союза туриндустрии в Екатеринбурге. В планах у компании – открытие новых экскурсионных маршрутов: в частности, на самую современную в России аглофабрику №5, запущенную в июле в присутствии президента Владимира Путина. Разрабатываются экскурсии в листопрокатный цех №11, в цеха крепежа и канатных изделий ОАО «ММК-МЕТИЗ» (входит в Группу ММК). Помимо этого, рассматривается и возможность создания виртуальных туров по предприятию.

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