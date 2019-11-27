2019-11-27T15:28:55+03:00
Общество

В новых плацкартных вагонах будет душ и у каждого пассажира - шторка с замком

Есть и варианты совсем другого расположения полок - «елочкой» и «шахматкой»
Елена АРАКЕЛЯН
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Концепцию первая — наиболее проработанная, макет вагона уже показывали в рамках Транспортной недели.Концепцию первая — наиболее проработанная, макет вагона уже показывали в рамках Транспортной недели.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Всем известные плацкартные железнодорожные вагоны в перспективе могут сильно изменить внешний вид. Новые некупейные вагоны предполагается запустить в серийное производство с 2023 года. Сейчас обсуждаются три их концепции, которые «Федеральная пассажирская компания» и «Трансмашхолдинг» (производитель вагонов) представили в среду на круглом столе.

Концепция №1. Фото: пресс-служба «Трансмашхолдинг»

Концепция №1. Фото: пресс-служба «Трансмашхолдинг»

Концепцию первая — наиболее проработанная, макет вагона уже показывали в рамках Транспортной недели, которая на днях завершилась в московском Гостином дворе. Расположение полок остается примерно прежним. Но у пассажиров появляются дополнительные удобства. Например, жесткая шторка с замком, которой можно отгородить свое спальное место.

Концепция №1. Фото: пресс-служба «Трансмашхолдинг»

Концепция №1. Фото: пресс-служба «Трансмашхолдинг»

В части купе между полками появится шкаф для багажа. Он заменит привычную третью полку, в которую пассажир верхней полки сейчас упирается головой, если хочет сесть. Часть же купе останутся в прежней, привычной, компоновке — для тех, кто едет семьей или компанией и хотят больше открытого пространства, без шкафов посередине.

Концепция №2. Фото: пресс-служба «Трансмашхолдинг»

Концепция №2. Фото: пресс-служба «Трансмашхолдинг»

РЖД показали прототип нового плацкартного вагона.РЖД показали прототип нового плацкартного вагона с модульным пространством. Здесь у каждого пассажира будет личный столик, шторка и шкафчик для вещей прямо на полкеАндрей Минаев

Концепция вторая и третья напоминают капсульный отель. Каждая полка там обособлена. Второй вариант предполагает продольное расположение полок (параллельно проходу), в шахматном порядке. Третий — елочкой, под углом к проходу, с двух сторон от него.

Концепция №2. Фото: пресс-служба «Трансмашхолдинг»

Концепция №2. Фото: пресс-служба «Трансмашхолдинг»

Во всех трех случаях длина полок увеличится. Либо за счет их расположения, либо за счет того, что полка станет трансформером (часть ее выдвигается). Кроме того, у всех пассажиров будет свой светильник, USB-розетка (заряжать смартфоны и прочие гаджеты), индивидуальная вентиляция и столик. В вагонах будет душевая кабина (в туалетной комнате).

Концепция №3. Фото: пресс-служба «Трансмашхолдинг»

Концепция №3. Фото: пресс-служба «Трансмашхолдинг»

Как рассказала Марина Жегулина, заместитель генерального директора Федеральной пассажирской компании, при разработке концепций учитывалось пожелание большинства пассажиров — улучшить комфортность.

Детали пока обсуждаются, их обещают доработать ко второй половине 2020 года. А макеты новых вагонов выставить на крупнейших вокзалах — с тем, чтобы собрать отклики пассажиров. Также для их обсуждения будет открыт специальный сайт.

Концепция №3. Фото: пресс-служба «Трансмашхолдинг»

Концепция №3. Фото: пресс-служба «Трансмашхолдинг»

Сейчас у «Федеральной пассажирской компании» - главного нашего железнодорожного перевозчика — порядка 8 тысяч плацкартных вагонов. Их постепенно обновляют. В том числе — переделывают уже существующие. Ставят кондиционеры, биотуалеты, розетки, организуют вайфай. С появлением вагонов «нового образца», как планируется, на них будет заменяться в год 300-400 старых вагонов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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