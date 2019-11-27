Реновация пятиэтажек в Москве: В центре столицы снесут 109 домов

До конца этого года в центре Москвы планируют переселить 18 жилых домов по программе реновации. Жители первых четырех пятиэтажек в микрорайоне Камушки уже начали переезжать в конце ноября. Для них построили многоэтажный жилой комплекс на Мукомольном проезде. Здание монолитное, из пяти корпусов. В нем 1506 квартир. Из них - 585 однокомнатных, 602 двухкомнатные, 308 трехкомнатных, 9 четырехкомнатных и 2 пятикомнатные. Здесь выделили квартиры для 222 семей.

Как сообщил начальник управления реновации Департамента строительства Москвы Александр Потехин, всего в центре города снесут 109 ветхих жилых домов, попавших в программу. В основном - старые пятиэтажки. Среди них нет исторических памятников и охраняемых зданий. Чтобы расселить эти хрущевки, в Центральном округе построят 400 тысяч квадратных метров жилья.

Напомним, программа реновации коснулась около 1 миллиона москвичей. Под расселение попали всего 5173 домов. Полностью их планируют освободить до 2032 года. Для будущих новостроек программы сейчас уже подобрана 361 «стартовая» площадка. До конца этого года смотровые ордера получат порядка 12 тысяч участников реновации. С начала программы в 2017 году новоселье уже отметили 10,8 тысяч москвичей.