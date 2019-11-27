Сдать макулатуру, принять участие в забеге и получить "благокэшбек": 9 простых, но важных способов сделать добро во время "Щедрого вторника"

#ЩедрыйВторник – это Международный день благотворительности, который проходит в более чем 100 странах мира. В этот день миллионы людей рассказывают, как и кому они помогают, а некоммерческие организации, компании, учреждения, общественные пространства и инициативные группы объединяются для проведения благотворительные акции. Цель инициативы – вдохновить людей делать добрые дела.

В этом году #ЩедрыйВторник пройдет в России уже в четвертый раз. Причем благотворительные фонды подготовили интересные акции и активности не только собственно на сам вторник, 3 декабря, но и на всю неделю.

Вместе с координатором движения в России, Благотворительным фондом развития филантропии «КАФ», мы подготовили список самых интересных (и важных!) акций в Москве.

1. Фестиваль "ЩедрыйВторник в Благосфере"

В Международный день благотворительности общественный центр«Благосфера» приглашает всех желающих принять участие в фестивале неденежной благотворительности.

На площадке соберутся представители разных некоммерческих организаций, которые предложат гостям попробовать себя в благотворительности здесь и сейчас – сделать что-то полезное в пользу своих подопечных, а также поучаствовать в мастер-классах и играх, мини-лекциях, нескучных уроках для разных возрастов.

В день фестиваля свои акции, мастер-классы, уроки проведут Charity Shop, Благотворительный фонд помощи пожилым и инвалидам «Старость в радость», Благотворительный фонд помощи животным «Ника», Движение «Фудшеринг – Москва», Благотворительный фонд развития филантропии «КАФ», Благотворительный фонд «Образ жизни», Региональная общественная организация людей с инвалидностью «Перспектива», проект #ЯВолонтер, Гринпис России, центр «Благосфера», Благотворительный фонд "Подари любовь миру" и другие.

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2. Благотворительная распродажа от фонда "Котодетки"

3 декабря 2019 пройдёт благотворительная распродажа люксовых брендов от звездных друзей фонда «Котодетки». Катя Решетникова, Елена Темникова, Алексей Долматов, Мария Берсенева, Алёна Водонаева и многие другие предоставили вещи из своих гардеробов или магазинов, чтобы поучаствовать в благотворительности и помочь животным. Все вырученные средства пойдут на помощь бездомным животным!

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3. «Щедрый вторник - Чистый вторник» от Благотворительного фонда «Линия жизни»

Фонд «Линия жизни» и компания Ubirator приглашают принять участие в #ЩедромВторнике организации. Соберите от 50 кг макулатуры и закажите вывоз до 8 декабря. Вся макулатура отправится на переработку, а средства, вырученные от вашего сбора будут переведены в Благотворительный фонд «Линия жизни» на реализацию медицинских программ для тяжелобольных детей.

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Благотворительный сбор макулатуры "Добрая школа". Фонд Линия жизни.Благотворительный фонд Линия жизни и общественное движение Чистое дело объявляют о старте совместного проекта Добрая школа

4. Премьера документального фильма «Белая кровь» Фонда борьбы с лейкемией

2 декабря на площадке "Куб" района "Флакон" состоится премьерный показ документального фильма Михаила Генина и Валерия Панюшкина «Белая кровь», снятого специально для Фонда борьбы с лейкемией.

«Белая кровь», или белокровие – устаревшее название рака крови. Герои фильма – его победители. Это люди, которые смогли справиться со смертельной болезнью. О том, что и кто помог им выздороветь, каково это – перенести рак, как меняется отношение к жизни – рассказывают сами пациенты, их близкие, врачи, доноры. «Белая кровь» — это альманах историй, очень разных и в то же время очень похожих. Все собранные средства пойдут в Фонд борьбы с лейкемией для оказания помощи взрослым больным раком крови.

Необходима предварительная регистрация

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5. День открытых мастерский в Центре равных возможностей «Вверх»

Все, что будет создано в этот день, будет использовано Центром в рождественских благотворительных ярмарках.

Центр проведет несколько мастер-классов от столярной мастерской "Руки Оттуда" и проекта швейной мастерской "Кто шьет?". Все, что будет создано в этот день, будет использовано Центром в рождественских благотворительных ярмарках. Чем будут заниматься на мастер-классах?

- Кроить, шить, набивать и создавать игрушки

- Разрисовывать классные деревянные значки и магниты

- Составлять наборы из елочных украшений

- Создавать открытки

Все вырученные средства пойдут на поддержку работы Центра «Вверх».

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6. Интеллектуальные игры с Максимом Поташевым в пользу «Бюро Добрых дел»

4 декабря фонд «Бюро Добрых Дел» совместно с Максимом Поташевым открывает зимнюю серию интеллектуальных игр «Genium Charity Challenge».

Все взносы за игру будут направлены в пользу программы социализации и профессионального образования «Подари профессию» воспитанникам 13 детских домов и программную деятельность фонда «Бюро Добрых Дел».

Билет можно приобрести по ссылке

Требуется соблюдение дресс-кода.

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7. «В джазе только взрослые» от Фонда борьбы с лейкемией

8 декабря в 18:00 в клубе Дума состоится уникальный благотворительный джазовый концерт: на одной площадке соберутся Alina RostotskayaQuartet, Саша Машин и Eilenkrig Crew. Все собранные средства пойдут в Фонд Борьбы с Лейкемией для оказания помощи взрослым больным раком крови.

Регистрация по ссылке

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8. Благокэшбек для самых активных благотворителей на Planeta.ru

Planeta.ru - крупнейшая платформа для сбора "народного финансирования" на различные проекты Фото: предоставлено организаторами "Щедрого вторника"

С 3 по 10 декабря краудфандинговая платформа Planeta.ru в четвёртый раз присоединится к международной благотворительной акции #ЩедрыйВторник.

Трое спонсоров, поддержавших 3 декабря наибольшее количество благотворительных проектов Planeta.ru, получат на личный счёт на крауд-площадке по 4000 рублей. Эти деньги можно потратить на поддержку других краудфандинговых инициатив или покупку интересных вознаграждений в них.

Также в течение недели с 3 по 10 декабря все участники крауд-кампаний категории «Благотворительность» автоматически будут получать электронные книги от издательства «Манн Иванов и Фербер». Традиционно «Щедрый Вторник» на Planeta.ru поддерживают и авторы неблаготворительных кампаний, которые перечисляют в проекты категории «Благотворительность» разнообразные бонусы, а также делятся своей аудиторией.

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9. Онлайн-забег Animal Love Run в поддержку животных

Забег пройдет в виртуальном формате - вы можете выйти на пробежку в любом месте и в любое удобное время! Фото: предоставлено организаторами "Щедрого вторника"

Профессионалам и любителям бега предлагают принять участие в благотворительном забеге Animal Love Run в поддержку временно бездомных животных. Часть денежных средств от каждого слота будет передана в проверенные благотворительные фонды помощи бездомным животным, такие как Юна, РЭЙ, Динго, Сострадание, Ника и другие.

Регистрация

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КСТАТИ

Узнать больше об инициативе и найти мероприятие в вашем городе можно на сайте щедрыйвторник.рф