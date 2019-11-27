Ученые объяснили зачем нам снятся кошмары

К чему нам снятся ночные кошмары? Нейрофизиологи Университета Женевы (Швейцария) кажется нашли ответ на этот вопрос. Они решили проверить так называемую теорию моделирования угрозы, которая утверждает, что сновидения выполняют важную нейробиологическую функцию - а именно позволяют нервной системе проводить своего рода учения по отработке поведенческих реакций в ситуациях реальной угрозы.

Исследование проходило в два этапа. Для начала медики обследовали 18 добровольцев, во время сна с помощью методов электроэнецефалографии (ЭЭГ) у них замеряли активность разных участков мозга. При этом во время сна волонтеров несколько раз тормошили и просили рассказать, что им снилось за секунду до пробуждения. Таким образом, сверяя рассказы с картой ЭЭГ, ученые пытались установить какая область мозга отвечала за те или иные эмоциональные переживания во сне. Оказалось, что чувство страха, вызываемое ночными кошмарами, гнездится в передней поясной коре и островковой доле головного мозга (эти участки отвечают за сознание и социальное поведение). В этих же отделах мозга формируется реакция на угрозы и во время бодрствования.

Во второй части исследования участвовало 89 волонтеров. В течении недели они вели подробный дневник сновидений, где записывали сюжеты, которые снились им ночью. Отдельно добровольцы описывали свои эмоции от увиденного (страх, радость, гнев, разочарование, тревога…).

Затем волонтерам демонстрировали на видео разные жуткие зрелища. Это могли быть сцены военных действий или хроника стихийных бедствий (например волна цунами, накрывающая город). В этот момент мозг добровольцев сканировали с помощью магнитно-резонансной томографии. При этом выяснилось, что люди, которым часто снились кошмары, демонстрировали более низкий уровень страха и паники.

- Эмоции во сне и наяву задействуют похожие нейронные механизмы, - говорит ведущий автор исследования Вирджиния Стирпенич, - Эксперименты показали снижение эмоционального возбуждения на угрожающие стимулы у тех, кто часто переживал страшные сны. Ночные кошмары это хороший тренажер для нервной системы.

В связи с этим у ученых возникла идея использовать сновидения для лечения депрессий и тревожных состояний. Их логика выглядит следующим образом: если научиться внушать пациентам ужас по ночам, то они будут меньше бояться в жизни.