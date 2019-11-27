«Бывший платит 40 тысяч в месяц»: какие алименты получают дети Барановской, Тюльпановой, Казаченко

Звездные разводы, как и расставания обычных людей, часто сопровождаются «скандалами и интригами». Часто борьба родителей разворачивается из-за финансовых вопросов - всех волнует сумма алиментов. Мы разузнали: сколько платят герои скандальных разводов.

Мировая Кержакова и Тюльпановой

У телеведущей Миланы Тюльпановой и спортсмена Александра Кержакова есть общий сын - Артемию два с половиной года. Развод этой пары гремел на всю страну, в итоге все закончилось благополучно для мамы мальчика. Ребенок живет с Миланой, посещает детский сад, проводит много времени с мамой, а когда Тюльпанова работает - с мальчиком помогает управляться его бабушка.

Милана Тюльпанова и Александр Кержаков. Фото: instagram.com

Недавно мама и папа Артемия подписали мировое соглашение, урегулировав все спорные вопросы относительно выезда ребенка за границу и другие вопросы. Милана теперь ведущая на канале «RU.TV», а также она возглавляет собственный «Центр помощи». Тюльпанова и ее юристы помогают женщинам, у которых мужья отобрали детей - сама Милана была в такой ситуации.

Поэтому теперь женщина получает множество вопросов на темы развода, прав детей и их мам. На днях Милану подписчики в инстаграме спросили: сколько алиментов платит Александр Кержаков их Теме? Милана не стала скрывать и ответила: «40 тысяч рублей». Напомним, что Кержаков сейчас является старшим тренером юношеской сборной России по футболу.

Александр Головин и Светлана Белогурова. Фото: кадр программы «Пусть говорят»

22 тысячи от кадета

Звезда сериала «Кадетство» 30-летний Александр Головин с помощью адвокатов в суде боролся за алименты. Мама его дочери требовала 200 тыс. руб. в месяц, а в ноябре суд принял решение о ежемесячном платеже на содержание ребенка в сумме 22 тысячи 560 рублей (в размере двух минимальных размеров оплаты труда). Размер алиментов привязан к МРОТу, поэтому будет расти вместе с ним.

У Головина роман случилось два года назад на съемочной площадке фильма «Женщины против мужчин. Крымские каникулы» с гримером Светланой Белогуровой. А уже в апреле 2018 года Света родила дочь Оливию. Александр отказался признавать дочь и помогать ей. Тогда Белогурова прошлась по ток-шоу, и обратилась в суд. Было установлено отцовство Александра Головина, а затем и сумма алиментов. Головин через социальные сети благодарил адвокатов, которые смогли добиться такой незначительной суммы алиментов. Светлана Белогурова в ответ не сдержала эмоций: «Лучше бы ты пост опубликовал, как дочке подарки отправляешь, а не как выиграл суд. Посмотри на историю со Стасом Пьехой, как он помогает сыну!»

Многодетная сильная женщина

38-летний Андрей Аршавин платит алименты на трех детей от Юлии Барановской и на ребенка от брака с Алисой Казьминой.

Пять лет назад спортсмен подписал мировое соглашение с Юлией Барановской, с которой не состоял в официальном браке. Алименты составили 50% от доходов звезды футбола (у Аршавина был контракт с «Зенитом» стоимостью около 2,5 млн.евро в год). Поэтому ежемесячные алименты на двух сыновей и дочь составляли тогда почти 5 млн. руб.

Но теперь Андрей тренер и доходы у него упали, а также добавились выплаты: 2-летней дочери Есении и ее маме Алисе. Казьмина состояла в официальном браке с Аршавиным, поэтому будет получать выплаты от бывшего мужа еще пару месяцев: пока их ребенку не исполнится три года. «Алименты взысканы в долевом размере 1/8 заработка на содержание дочери Есении. Также взысканы 64 тысячи 400 рублей на содержание Алисы», - сообщает адвокат спортсмена Виктория Савицкая.

Сейчас 1/8 от ежемесячного дохода спортсмена это примерно 340 тысяч рублей. Максимальный размер алиментов в доле от заработка не превышает 50% – при выплате денег на содержание троих и более детей. Поэтому каждый ребенок Андрея Аршавина получает около 300 тысяч рублей в месяц.

Ольга Мартынова теперь ходит по ток-шоу с «женихом» Степаном Джигарханяном.Фото: СОЦСЕТИ

Война Вадима Казаченко

56-летний Вадим Казаченко счастлив вы браке, но в ток-шоу периодически мелькает его экс-супруга. Развод Вадима Казаченко и его экс-супруги Ольги Мартыновой был скандальным. Женщина прошла через ДНК-тесты и доказала, что мальчик Филипп, который родился 10 марта 2017 года - сын Вадима Казаченко.

Алименты Ольга выбивала также через суд: ребенку певец платит 14 тыс. руб. в месяц, а экс-жене - 18 тысяч: эта выплата бывшей супруге прекратится, как только мальчику исполнится 3 года.

В суде Вадим Казаченко доказывал, что из-за скандального развода с Ольгой у него подкосилось здоровье - он перенес инфаркт. Естественно, что проблемы со здоровьем сказались на работоспособности. Подобные факты послужили причиной установления подобного размера алиментов.