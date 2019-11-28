Директор НМИЦ онкологии им. Блохина академик Иван Стилиди: В России открываются центры, где больные раком будут получать все необходимые лекарства

Лидируют рак легкого и молочной железы

- Иван Сократович, какие виды рака сейчас встречаются в России чаще всего?

- Ежегодно в России заболевают более 600 тысяч человек. У мужчин лидируют рак легкого, колоректальный рак, рак желудка, предстательной железы, почки. У женщин это рак молочной железы, рак толстой и прямой кишки, гинекологические раки, куда входят рак тела матки, рак шейки матки, рак яичников.

- Есть ли заметные изменения в показателях заболеваемости, продолжительности жизни и смертности больных?

- Увеличивается число ранних стадий. Ежегодно прирост числа случаев, диагностируемых на 1 - 2-й стадии, составляет 1,5 - 2% (на ранних стадиях большинство видов рака удается успешно лечить. - Ред.). Что касается заболеваемости, то в России она, как и в большинстве развитых стран, растет. Связано это в первую очередь с увеличением средней продолжительности жизни населения. Все-таки онкологические заболевания в основном встречаются у лиц пожилого возраста.

Если говорить о смертности, то, с одной стороны, есть общее число умерших от онкологических заболеваний на 100 тыс. населения. Этот показатель у нас в течение последних 30 лет держится примерно на одном уровне. Но пациентов становится все больше с каждым годом. И сохранение показателя смертности на том же уровне свидетельствует, что мы все лучше лечим. Удается сохранять людям жизнь и бороться за ее качество.

И активные действия, и финансы

- Что делает сегодня государство для борьбы с онкозаболеваниями?

- Идет очень большая работа. В ее основе - национальный проект «Здравоохранение», в рамках которого реализуется федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями». Этот проект является самым насыщенным с точки зрения и действий, и финансирования, привязанного к этим действиям. Существенно увеличились траты в системе ОМС на лечение онкологических заболеваний. Более 120 млрд рублей будет направлено на закупку современного оборудования для диагностики и лечения злокачественных новообразований в медицинские организации, оказывающие помощь пациентам с онкологическими заболеваниями.

Развиваются программы скрининга в рамках всеобщей диспансеризации (см. инфографику. - Ред.). В то же время надо понимать, что ранняя диагностика и скрининг не являются панацеей. Поскольку, после того как мы диагностируем любую болезнь на ранней стадии, нужно вовремя оказать пациенту грамотную помощь. Программы скрининга без развития всей онкологической службы бессмысленны. К счастью, в России этого и не происходит. Развитие скрининга, ранней диагностики идет вместе с программами по улучшению лечения онкологических заболеваний.

Что такое ЦАОПы

- Расскажите о центрах амбулаторной онкологической помощи - кому и чем там будут помогать?

- ЦАОПы (центры амбулаторной онкологической помощи) создаются для того, чтобы приблизить лечение, в первую очередь лекарственную терапию, к месту жительства гражданина. Что мы нередко наблюдаем? Когда пациенту назначают лекарственное лечение, его нужно получать длительно, циклически, месяцами и годами. Человеку бывает очень сложно добираться до места, где это лечение способны предложить. Чаще всего это был региональный онкологический диспансер. Немалая часть пациентов не приезжала своевременно на лечение из-за сложности логистики.

Чтобы исправить ситуацию, создаются центры амбулаторной онкологической помощи. Такие центры призваны помочь онкологам первичного звена с точки зрения диспансерного наблюдения, обследования пациентов, диагностики и проведения лекарственного лечения. Врачи, работающие в ЦАОПах, естественно, не могут быть универсальными специалистами, поэтому они не будут сами назначать лечение. Но по рекомендации онкологов из онкодиспансеров или из федеральных центров будут иметь возможность реализовывать эти назначения в условиях своего центра.

- Но ведь нужны еще и сами назначенные лекарства?

- В центрах будут такие препараты. Потому что в рамках реализации федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» выделяются дополнительные средства, в том числе, на закупку необходимых лекарств.

Точно в цель

- Какие передовые технологии лечения рака в нашей стране вы бы отметили?

- Онкология - самая бурно развивающаяся медицинская дисциплина. Каждый год появляется что-то новое, причем во всех направлениях лечения опухолей - и в лучевой терапии, и, естественно, в лекарственной терапии, и в хирургии. У наших хирургов, например, есть колоссальные знания и умения, которых в таком объеме нет даже у многих зарубежных коллег.

Если говорить о конкретных примерах, то из последних я бы отметил борнейтронзахватную терапию. Это один из новейших методов таргетной (высокоточной, прицельной. - Ред.) лучевой терапии. Один из лучших компактных синхротронов для проведения этой борнейтронзахватной терапии создан в Новосибирском академгородке. И американские компании, и наши китайские коллеги специально заказывают в Новосибирске производство этого компактного ускорителя.

- Что дает такая терапия пациентам?

- Когда проходит обычная лучевая терапия (электронами, фотонами, протонами), то мы снаружи или изнутри облучаем человека, и в зону облучения попадают как опухолевые клетки, так и здоровые. При борнейтронзахватной терапии совсем другая история. Вводится препарат, содержащий бор, который накапливается избирательно в опухолевых клетках. И дальше, когда мы облучаем эту зону нейтронным пучком, то воздействие идет только на те клетки, в которых накопился бор. То есть мы бьем прицельно по опухоли. Это нейтронное облучение безвредно для нормальных тканей.

Три совета главного онколога

- Какие советы вы могли бы дать россиянам как главный онколог Минздрава России?

- В первую очередь - не бояться онкологических заболеваний. Диагноз не должен сразу становиться трагедией с опусканием рук и ощущением, что жизнь закончилась. Это не так! Онкологические заболевания сейчас поддаются лечению. Более половины всех наших пациентов полностью выздоравливают.

Во-вторых, я бы, конечно, рекомендовал всем обращаться к врачу тогда, когда еще ничего не беспокоит, участвовать в программах диспансеризации, скрининга онкологических заболеваний. Это дает шанс на раннюю диагностику большинства видов рака.

В-третьих, при возникновении каких-то симптомов нужно обращаться к врачу. Не ждать, пока болезнь окажется в запущенном состоянии, а сразу идти и начинать лечение, с пониманием того, что есть большой шанс на спасение.