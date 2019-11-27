2019-11-27T18:40:00+03:00
Звезды

Драгоценности Людмилы Зыкиной покажут в музее, а потом продадут на аукционе

Уникальная коллекция певицы впервые будет представлена широкой публике
Оксана ФОМИНА
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Певица любила дорогие украшения и умела их носитьПевица любила дорогие украшения и умела их носитьФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Экспозиция приурочена к 90-летию со дня рождения Людмилы Георгиевны. Зыкину не раз называли «достоянием России», а потому логично, что драгоценности исполнительницы народных песен выставлены ни где-нибудь, а в Историческом музее.

Певица любила дорогие украшения, умела их носить. Поклонники Зыкиной нередко дарили ей бриллианты, да не простые, а сделанные на заказ, специально для нее. С годами образовалась весьма достойная коллекция. Часть из этих шедевров ювелирного искусства представлена на выставке.

Полюбоваться на бриллианты Зыкиной можно лишь в течении пяти дней. Сразу после Аукционный дом «12й стул» - партнер выставки – выставит знаменитые мемориальные драгоценности на торги.

Золотая брошь "Павлин" с бирюзой - одна из самых ярких вещиц в коллекции Зыкиной. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Золотая брошь "Павлин" с бирюзой - одна из самых ярких вещиц в коллекции Зыкиной.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Что увидим? Всего сорок предметов, среди них украшения, в которых Людмила Зыкина часто выходила на сцену, они дополняли ее образ. Например, любимые серьги певицы с бриллиантами старинной огранки и природными сапфирами в 17 карат, а также колье с бриллиантами из белого и желтого золота, со 127 бриллиантами. Это колье специально для певицы создали бакинские ювелиры, а преподнес его певице в подарок один из ее преданных поклонников Гейдар Алиев.

Кроме того, на стендах представлено великолепное колье со 112 бриллиантами, серьги с 32 бриллиантами и кольцо с 16 бриллиантами – так называемая «малая парюра» из белого и желтого золота, золотое кольцо с природным изумрудом 5,25 карат и 18 бриллиантами,

браслет с 16 бриллиантами и кабошоном бирюзы, изготовленный в начале прошлого века,

старинная брошь-трансформер с четырьмя бриллиантами старой огранки и 5 природными

гранатами из золота желтого цвета, серебряная брошь «Снежинка» с гранатами-пиропами, золотая брошь «Павлин» с бирюзой и золотая подвеска-брошь с природным аметистом и 96 бриллиантами.

Драгоценности Людмилы Зыкиной покажут в музее, а потом продадут на аукционе Фото: Алена МАРТЫНОВА

Драгоценности Людмилы Зыкиной покажут в музее, а потом продадут на аукционеФото: Алена МАРТЫНОВА

Кроме драгоценностей, покажут и шкатулки для их хранения. Это тоже произведения искусства. Они облицованы малахитом, яшмой и чароитом — очень редким минералом сиреневого цвета. Дополнят экспозицию грампластинки с записями Людмилы Зыкиной и бусы из бисера, сделанные самой певицей.

Государственный Исторический музей,

м. «Площадь революции», Красная площадь.

с 28 ноября по 2 декабря 2019 года.

Цена билетов: 500 руб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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