Хочет ли российская молодежь сбежать из страны?

По данным опубликованного недавно опроса от Левада центра, более половины, а именно 53% молодых россиян мечтают уехать жить в другую страну. У ВЦИОМ цифры другие - 4,8% россиян в возрасте до 35 лет хотели бы переехать за рубеж на постоянное место жительства. 40% говорят, что не намерены переезжать за рубеж ни при каких обстоятельствах. А 41% желают посмотреть мир, получить за границей образование или поработать, чтобы потом вернуться".

Где же истина?

Когда я читаю данные подобных статистических исследований, я всегда вспоминаю детей-сирот, воспитанников детских домов и интернатов из глубинки, которых мы привозили в Москву, в наш реабилитационный центр - на двухнедельные курсы социальной, бытовой и трудовой адаптации. Подростков в возрасте от 14 до 18 лет устраивали на взрослую работу, они зарабатывали первые в своей жизни трудовые деньги, полностью сами себя обслуживали (готовили, убирали, стирали), и т.д. Я всегда их спрашивал в начале курса: "Кто из вас хочет в будущем жить и работать в Москве?" Обычно 100% хотели переехать в Москву. После окончания курса, перед отъездом обратно в детский дом, я повторял этот вопрос: "Ну, а кто из вас теперь намерен приехать в Москву работать и учиться?" Как правило, желающих было не более 10-15%. Мы не вели серьёзный учет и статистику, это чисто "полевые наблюдения". Но порядок цифр и суть явления отражены достоверно: ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА МАНЯТ ПОЧТИ ВСЕХ, ОСОБЕННО ТЕХ, КТО МАЛО ЧТО ВИДЕЛ В ЖИЗНИ.

Но когда человек знакомится с реальностью, а реальностью для моих подопечных было открытие, что В РАЮ, ОКАЗЫВАЕТСЯ, НУЖНО ВКАЛЫВАТЬ, КАК РАБ НА ГАЛЕРАХ, вот тогда мы получали достоверный процент тех, КТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ХОЧЕТ УЕХАТЬ КУДА-НИБУДЬ.

Так и в этой истории: с данными Левада-центра о "более половины молодых россиян хочет уехать из России навсегда" нужно делить эти «53 процента» на 5, а может, и на 10. Потому что нет в исследовании данных, а какой процент из этих пятидесяти трёх процентов вообще был хоть раз за границей? Они вообще представляют себе, как там устроена жизнь? Как там нужно вкалывать? Молодежь, как правило, в своих "хотелках", далеко вперёд не заглядывает! "Хочешь?" - "Да, хочу!" "А пахать у конвейера хочешь?" "Нет, не хочу!"

Сколько из этих пятидесяти трёх процентов имеют шанс за рубежом получить достойное образование, обрести престижную профессию? Опять же - не более одного из десяти человек. А может, один из двадцати. Для российского человека там все не так просто: у нас жизнь другая, очень высокий уровень иждивенчества, подавляющее большинство, как и в советское время, считает, что "им всё должно государство". В США и Европе в большинстве случаев человек должен принимать решения и всего добиваться сам.

Люди старшего возраста более зажаты в своих мечтах и желаниях, потому что у них срабатывает "блокировка унылой реальностью", а именно, на вопрос: "Хотели бы вы уехать на ПМЖ в США?" взрослый человек, вместо ответа, задаёт вопрос: "А на что я там буду жить?"

Казалось бы, какие проблемы? В США минимальная зарплата - 2000 долларов, то есть, 130 000 рублей! Это раз в десять больше, чем минималка в России. Зарплату в 2 000 долларов в США получает самый низкоквалифицированный персонал: уборщики, дворники, мусорщики, заправщики, кассиры и т.д. Т.е. в принципе, любой россиянин, даже без образования, может там столько зарабатывать - конечно, при условии, что его пустят в страну и дадут разрешение на работу. Но! Две тысячи долларов в США - это уровень нищеты. С одной стороны - вроде бы на эти деньги легко можно прожить. Продукты, одежда, техника, автомобили в США стоят иногда даже меньше, чем в России - если знать, где покупать. И, в общем-то, живи - не тужи! Однако это, пока ты молод и здоров, и без детей. Как только возникает нужда в медицинской помощи, вот тут ты и понимаешь, что ты нищий! Да что там: тяжелое заболевание может разорить даже очень хорошо зарабатывающего американца. Я уже писал на эту тему в «Комсомолке».

То же самое с образованием. Вы можете работать полотером, и ни в чем не нуждаться, но... вашим детям тоже придется работать полотерами, посудомойками, или кассирами - потому что дать им даже среднее профессиональное образование на свою зарплату вы не сможете. Да что там с медициной и образованием, это серьёзные расходы. Когда мы путешествовали по США, разговорились с кассиршей в магазине. Она спросила, откуда мы, я ответил, что из России. Она воскликнула: "Это так далеко!" И добавила грустно: "А я даже никогда не летала на самолете..." Дело в том, что у жителя США, который зарабатывает в месяц около 2 000 долларов, остается так мало денег, что он не может накопить даже на путешествие по своей стране - ну, скажем, перелететь с Западного побережья на Восточное. Хотя, по нашим меркам, это недорого - есть масса лоукостеров, и авиаперелеты дешевле, чем в России.

Конечно, кроме США есть и другие страны, во многих высшее или среднее специальное образование бесплатно, но опять "НО"! Чтобы туда поступить, нужно продемонстрировать такой уровень знаний, которого у 90% российских школьников просто нет. Я бы даже сказал, у 99%.

Ну, а вообще - поехать в развитые страны Европы и Америки - полезно. Посмотреть, научиться чему-то, что-то перенять, и внедрить здесь, в России. Молодежи нужно больше путешествовать, чтобы не питать иллюзий, видеть разнообразие возможностей - в мире, и в нашей стране.

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