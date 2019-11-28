2019-11-27T22:20:50+03:00
Спорт

ЦСКА - Лудогорец 28 ноября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 5 тура Лиги Европы по футболу ЛЕ 2019/2020

Футбол, матч ЦСКА - Лудогорец - 28 ноября 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 28 ноября 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 5 тура Лиги Европы по футболу ЛЕ 2019/2020
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко.Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко.Фото: REUTERS
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Футболисты ЦСКА крайне неважно проводят нынешний евросезон, набрав только 1 очко за 4 игры в группе Лиги Европы. Так что теперь в битве против "Лудогорца" нужна только победа, дабы были какие-нибудь шансы на проход дальше. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи ЦСКА - Лудогорец - 28 ноября 2019.

Статистика личных встреч ЦСКА - Лудогорец 28 ноября 2019

19 сентября 2019 года команды сыграли между собой в Болгарии. И тогда хозяева одержали разгромную победу со счетом 5:1.

Прогнозы букмекеров на матч ЦСКА - Лудогорец 28 ноября 2019

У ЦСКА чуть больше шансов на победу.

Прогноз на матч ЦСКА - Лудогорец 28 ноября 2019

ЦСКА одержит победу над "Лудогорцем", либо же будет ничья.

Время начала матча ЦСКА - Лудогорец 28 ноября 2019

Матч ЦСКА - Лудогорец - 28 ноября 2019 года в 20:55 по московскому времени.

Где смотреть матч ЦСКА - Лудогорец - 28 ноября 2019

Прямую видеотрансляцию матча ЦСКА - Лудогорец можно посмотреть 28 ноября и начнется в 20:55 по московскому времени на Матч ТВ.

Трансляция матча ЦСКА - Лудогорец 28 ноября 2019

Трансляция матча ЦСКА - Лудогорец 28 ноября 2019 года состоится в прямом эфире на Матч ТВ с 20:55 по московскому времени.

ЦСКА - Лудогорец 28 ноября 2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

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