ЦСКА - Лудогорец 28 ноября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 5 тура Лиги Европы по футболу ЛЕ 2019/2020
Футболисты ЦСКА крайне неважно проводят нынешний евросезон, набрав только 1 очко за 4 игры в группе Лиги Европы. Так что теперь в битве против "Лудогорца" нужна только победа, дабы были какие-нибудь шансы на проход дальше. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи ЦСКА - Лудогорец - 28 ноября 2019.
Статистика личных встреч ЦСКА - Лудогорец 28 ноября 2019
19 сентября 2019 года команды сыграли между собой в Болгарии. И тогда хозяева одержали разгромную победу со счетом 5:1.
Прогнозы букмекеров на матч ЦСКА - Лудогорец 28 ноября 2019
У ЦСКА чуть больше шансов на победу.
Прогноз на матч ЦСКА - Лудогорец 28 ноября 2019
ЦСКА одержит победу над "Лудогорцем", либо же будет ничья.
Время начала матча ЦСКА - Лудогорец 28 ноября 2019
Матч ЦСКА - Лудогорец - 28 ноября 2019 года в 20:55 по московскому времени.
Где смотреть матч ЦСКА - Лудогорец - 28 ноября 2019
Прямую видеотрансляцию матча ЦСКА - Лудогорец можно посмотреть 28 ноября и начнется в 20:55 по московскому времени на Матч ТВ.
Трансляция матча ЦСКА - Лудогорец 28 ноября 2019
Трансляция матча ЦСКА - Лудогорец 28 ноября 2019 года состоится в прямом эфире на Матч ТВ с 20:55 по московскому времени.
ЦСКА - Лудогорец 28 ноября 2019.
ИСТОЧНИК KP.RU