Помощник выругался из-за скандала с Ириной Аллегровой

Ирина Аллегрова угодила в скандал после отмены сразу нескольких концертов. Поклонники каждый раз ждут встречи с певицей, ведь ее появление на сцене как праздник. В свои 67 лет звезда шикарно выглядит и по-прежнему вызывает восторг у мужчин и зависть у женщин.

Причина отмены концертов с участием Ирины Аллегровой якобы в том, что было продано мало билетов, а они, в свою очередь, оказались достаточно дорогими. Не каждый меломан потянет. Это очень расстроило публику.

Репортеры пытались дозвониться до Ирины Александровны, но она, к сожалению, не взяла трубку. А вот ее помощник Хизри Байтазиев на вопрос о том, почему шоу "шальной императрицы" отменяются одно за другим, выругался.

"Вам больше заняться нечем?!", - крикнул в трубку мужчина. А потом, как передает Teleprogramma.pro, и вовсе ответил острым словцом.

Напомним, скандал с Ириной Аллегровой разгорелся после того, как отменили ее концерт в Мурманске. "Народ пришел к концертному залу и увидел закрытые двери. Выступление Аллегровой отменили, но никого не оповестили. Люди были в ужасе. Столько негатива было слышно в адрес Ирины, не передать словами", - разводят руками огорченные фанаты.

Причин, по которым отменили концерты, несколько. Билеты на "шальную императрицу" весьма дорогие. Семь тысяч рублей не каждый готов заплатить даже за любимую артистку. "У людей покупательная способность снизилась... Дорогие билеты покупают плохо. Это означает, что зрительский интерес к Ирине есть, но дорогие места зрители осилить не могут. У людей просто нет столько денег!", - посетовал ранее ее концертный директор Сергей Лавров.

Отметим, Ирина Аллегрова несмотря на солидный возраст и заявления об уходе со сцены довольно успешно гастролирует по городам и весям. Гонорар звезды - один из самых высоких среди отечественных знаменитостей. За один концерт она получает не менее 30 тысяч долларов.