Иосиф Пригожин: Меня давно уже задолбал весь этот шоу-бизнес!

Зима на пороге, Новый год скоро! Но не празднично, а очень даже сумрачно на душе продюсера и супруга певицы Валерии… О том, что ему не дает покоя уже пять лет подряд, Иосиф Пригожин рассказал «КП».

«РЕШИЛА ХАЙПАНУТЬ НА ИМЕНИ МОЕЙ ЖЕНЫ»

- С каким настроением вы провожаете эту осень, Иосиф Игоревич?

- С очень грустным. Когда смотришь на какие-то вещи со стороны, понимаешь, что осенью что-то пробуждается в людях, какая-то агрессия. Включаешь телевизор и узнаешь, что профессор из Петербурга расчленил свою студентку, - становится не по себе (см. наше расследование. - Ред.). Но для меня лично осень - тяжелый трудовой сезон. Для меня понятия «депрессия» в принципе не существует.

- Но вы ведь тоже иногда бываете… немного агрессивным. К примеру, недавно наехали на певицу Юлию Михальчик.

- Мнение мое я не навязываю, но журналисты звонят и задают мне вопросы. Тут два пути: отказаться комментировать либо все-таки поделиться. Если вы звоните и спрашиваете мое мнение, значит, оно вам небезразлично, так? Юля Михальчик пришла на телеканал и, давая интервью о себе, зачем-то бестактно позволила себе комментировать семейные дела Валерии. Мы с Валерией вместе уже почти 17 лет. 18 лет ее бывший муж - этот прекрасный, по словам Михальчик, человек - не видел своих детей, не платил алименты, никак не участвовал в их жизни. Юля всего несколько месяцев находилась в отношениях с Шульгиным, сбежала от него, по горячим следам много чего наговорив. А теперь от всего отказывается. Как она смеет осуждать действия Валерии. По какому праву? Что она сама сделала? Говори о своих отношениях и не комментируй чужие. Карьера у нее не получилась. Теперь решила на имени моей жены хайпануть?

- Еще вы вступились за Полину Гагарину в конфликте с Ольгой Кормухиной, которая посчитала, что у нее сперли аранжировку «Кукушки».

- Я посчитал это своим долгом. Ольга Кормухина говорит, что она верующий человек, но идет на публичный конфликт - перед своим концертом, для того чтобы привлечь к себе внимание… Разве это справедливо? Мне неприятно было видеть в Кремлевском дворце, как Ольга Кормухина идет и не здоровается с Полиной Гагариной. И я должен молчать? Полину обвинили не по делу. Надо было обвинять аранжировщика, продюсера. Певица не обязана знать, как звучат все аранжировки на свете. А вокальную аранжировку она не украла, а спела абсолютно по-своему.

- Но большинство коллег Полины как раз промолчали.

- Валерия активно ее поддержала. А вы вспомните, когда великие виолончелист Мстислав Ростропович и певица Галина Вишневская вынужденно покинули Советский Союз - их весь цех предал, все подписали письмо против них. История повторяется. Ничего не изменилось с начала времен. Что сегодня движет людьми? Лицемерие и стремление к личной выгоде.

Иногда кажется, что вся наша музыкальная индустрия - одна сплошная... Фото: instagram.com/prigozhin_iosif

«ЗАПРОС НА ПРАВДУ ЕСТЬ, НО СЛЫШАТЬ ЕЕ НЕ ГОТОВЫ»

- Разве вам не мешает, что вы говорите правду в лицо людям? Простите, но в шоу-бизнесе это, наверное, особенно неудобно.

- Мешает. Но скорее не мне, а артистке, с которой я работаю, - Валерии. К сожалению, осколки летят в ее сторону.

- Бывает, что супруга иногда просит: «Давай промолчим, не будем...»?

- Она не иногда просит, а всегда: «Йося, ты бежишь с шашкой наголо в надежде на справедливость, а ее нет. Ты пытаешься договариваться с теми, кто не способен быть справедливым. Зачем ты тратишь свои силы и нервы?». И это касается в том числе истории с «Русским радио».

- Почему Валерию не крутят на «Русском радио»? Говорят, у вас давний конфликт с этой станцией.

- «Русское радио» всегда было инструментом влияния. Помимо широкого охвата - 3200 городов вещания! - это одна из немногих станций, которая может позволить себе горячую ротацию для артиста. Естественно, я как продюсер, как и мои коллеги, всегда стремились, чтобы их артисты появлялись в эфире именно этой радиостанции. В 2015 году гендиректор и основатель «Русского радио» Сергей Кожевников разошелся со своим старшим партнером, его стали изгонять. На защиту Кожевникова собрались Григорий Лепс, Эмин, Фадеев, Матвиенко, Меладзе, Киркоров, Басков, Дробыш, ваш покорный слуга... Даже Крутого подтянули, хотя этот конфликт был вне зоны его интересов. Кого ни возьми, были все! Узнав, что новым владельцем станции станет Владимир Киселев (нынешний владелец холдинга «Русская медиагруппа», куда входят несколько радиостанций. - Ред.), все решили противостоять этому обстоятельству,

- А как артисты могли этому противостоять?

- Пригрозили уйти со станции, запретить использовать их песни. Но позже выяснилось, что мы не общие интересы отстаивали, а исключительно бизнес Кожевникова. Время показало, что вся эта затея была бессмысленной. Несмотря на то, что артистам непросто было при Кожевникове, многие из них все равно решили встать на его сторону - побоялись, что будет еще хуже. Ведь представители некоторых других радиостанций часто ведут себя как удельные князья. Это люди, которые определяют судьбу музыкального материала. Редакторы, отвечающие за эфирную политику, часто руководствуются эмоциями, вкусовщиной и личными коммерческими интересами. Естественно, надеяться на то, что новый владелец «Русского радио» со всеми артистами вступит в дружеские отношения, было бы глупо. Ведь большинство артистов выступали против него! И тогда… гневно протестовавшие артисты незаметно оказались на стороне Киселева.

Больше всего меня в этой истории поразили не действия самого Киселева, а как быстро представители «коалиции за Кожевникова» поменяли свою точку зрения. Обещали, что, если пострадает хоть один артист, вступятся друг за друга и заберут свой контент. Но этого не произошло. И это меня, не скрою, сильно огорчило. У нас есть большой запрос на правду и справедливость, но по факту эту правду никто слышать не готов.

- Обидно...

- Меня давно уже задолбал весь этот шоу-бизнес! Я не понимаю людей без духовных принципов, это как без костей и без фундамента. Больше тратить жизнь на революции не хочу. Один в поле не воин. Сегодня Киселев - законный владелец станции. И есть два варианта: либо проходить мимо «Русского радио», либо считаться с этим.

***

- Какой-то грустный у нас получился разговор. А ведь скоро Новый год...

- И это правда. Желаю всем добра, чистых помыслов, отличного настроения, искренней дружбы и, главное, конечно, больше хорошей теряйте время даром. Каждый новый день - это новая страница жизни. Будьте счастливы!