Вера Брежнева запустила бренд экологичной косметики

Звезда отечественной эстрады Вера Брежнева запустила собственную линию косметики VERA by Vera Brezhneva. Сама певица придумала эту линию еще в 2017 году, и лично принимала участие на каждом из этапов создания продуктов линейки.

Примечательно, что новый косметический бренд отвечает современным запросам на экологическую чистоту – часть упаковки выполнена из переработанного пластика, биоразлагаемого картона и алюминия. А зеркальца в палетках съемные – после того, как средство закончится, его можно будет вынуть и использовать дальше, а пустую палетку сдать на переработку. Кроме того ни один продукт серии не тестировался на животных.

При разработке каждого продукта линейки певица уделяла особое внимание натуральности – эта косметика создана лишь для того, чтобы подчеркнуть естественную красоты каждой женщины. Сама Вера Брежнева уже попробовала все средства линейки на себе: палетки теней, жидкую и кремовую помаду, карандаш для бровей и тушь для ресниц.

С 28 ноября приобрести косметику можно на официальном сайте VERA. Ожидается, что в новинка появится в продаже в косметической сети «Золотое яблоко» с 30 ноября.