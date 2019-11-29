2019-11-29T01:05:07+03:00
Экономика

Век спустя от воды к ветру: в России наращивает темпы ветроэнергетика

Недалеко от первой отечественной ГЭС заработает передовая ветроэлектростанция
Анна ГЛАДКИХ
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Оборудование и комплектующие для отечественнх ВЭС производятся по большей части на территории РоссииОборудование и комплектующие для отечественнх ВЭС производятся по большей части на территории РоссииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Сегодня в России ветроэлектростанциями суммарно вырабатывается 190 МВт. Первый промышленный ветропарк в России заработал в Ульяновской области в 2018 году. Шесть парков действуют в Крыму. Проекты ведутся в Республике Адыгея, Ростовской области, на территории которой будут созданы три ветропарка. Ввод в эксплуатацию ВЭС на Кольском полуострове запланирован на конец 2021 года.

В Волховском районе Ленинградской области к 2023 году также планируется возвести первую в регионе ветровую электростанцию. Инвестиции составят 7,5 млрд рублей. Мощность электростанции – 68,4 МВт, что сопоставимо с показателями расположенной в этом же районе первой отечственной гидроэлектростанции, первенца ГОЭЛРО – Волховской ГЭС, впервые подавшей электроэнергию почти век назад, в 1926 году.

В дальнейшем Ленинградская область рассматривается энергетиками как довольно перспективный регион для создания ветропарков.

– Для нашей страны эта область энергетики достаточно новая, – рассказал "Вечернему Санкт-Петербургу" председатель Российской ассоциации ветроиндустрии (РАВИ) Игорь Брызгунов. – Законодательство, направленное на ее поддержку, появилось пять лет назад.

Сейчас данное направление соответствует энергетической стратегии страны. К 2024 году ветропарки ежегодно должны производить 3600 МВт электроэнергии.

При этом оборудование и комплектующие для отечественнх ВЭС производятся по большей части на территории России. Так, в Ульяновской области на площадке завода «Аэрокомпозит» выпускаются лопасти для ветряков. Год назад в Нижегородской области был открыт завод по сборке гондол для ветрогенераторов. В Санкт-Петербурге компания «Simens» производит гондолы и ступицы для своих ветряков, башни для них строятся в Таганроге на совместном предприятии.

Материлы для комплектующих также используются российского производства. В Петербурге российские компании строят генераторы и инверторы . Сталь для производства башен "Сименс" - тоже российская.

На текущий момент ВЭС по себестоимости одного КВт является самым дорогим способом получения электроэнергии, что объясняется тем, что эта технология в стране пока в стадии развития. Эксперты полагают, что к 2030 году стоимость производства электроэнергии ветрогенераторами либо сравняется, либо даже станет ниже электричества, производимого с помощью традиционных технологий.

ВЭС экологичны как с точки зрения способа вырабатываемой энергии, так и их строительства. Прежде чем построить ветропарк, проводится целый ряд предварительных исследований: на протяжении длительного времени ведутся геологические, экологические, гидрометеорологические, археологические экспертизы. Все эти исследования исключают нанесение любого экологического ущерба.

– Современные ветрогенераторы не излучают инфразвука, неопасны в грозу – есть молниеотводы, – подчеркивает председатель Игорь Брызгунов. – Также они не представляют опасности для птиц и других животных, в том числе живущих в земле. Когда появились подобные заявления, мы обзвонили ветропарки, собрали наблюдения. Оказывается, на башнях ветряков даже гнездятся птицы. Подчеркну, что все ветропарки строят вдали от населенных пунктов, – это определено санитарными нормами.

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