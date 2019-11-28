«Молодая Пугачева»: Образ Примадонны скопировали мировые дизайнеры

70-е вернулись на подиумы новой коллекцией Gucci.

- Это же молодая Пугачева! - разглядывая модель, которая демонстрирует новую коллекцию бренда, пишут российские фанаты дизайнеров.

«Загадочная и эксцентричная»- так бренд отрекомендовал героиню своей новой коллекции.

gucci The Performers new episode in collaboration with @britishgq and @britishvogue is a deep-dive into @nlyonne s creative process.

Непокорные рыжие кудри, балахоны в стиле «Арлекино», клетчатые клеши. 39-летняя актриса Наташа Лионн (звезда сериала «Оранжевый хит сезона») в этой фотосессии удивительно похожа на нашу Аллу Борисовну Пугачеву. Не сегодняшнюю Примадонну, а юную певицу времён «Арлекино».

gucci The enigmatic and eccentric Russian Doll star, @nlyonne uncovers her creative world in a hypnotic film part of The Performers series created in collaboration with @britishvogue and @britishgq.

Впрочем, и в сериале «Матрешка» Лионн тоже появляется в образе «молодой Пугачевой». В телемыле Лионн сыграла русскую девушку Надю, как две капли воды похожую на нашу АБ. Напомним:

в сериале героиня Лионн попадает на вечеринку в Нью-Йорке и вскоре там умирает. А потом просыпается и день ее начинается по тому же сценарию -вечеринка, смерть. Чем закончится это безумие пока непонятно. Ну и плюс ко всему Надя не только выглядит, как Пугачева, но и даже говорит с фирменной хрипотцой АБ.