2019-11-28T10:10:30+03:00
Звезды

«Молодая Пугачева»: Образ Примадонны скопировали мировые дизайнеры

Видимо, наша звезда вдохновила кутюрье
Алина ЧЕРНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments11
Алла Пугачева на сцене, 1981 год. Фото Виталия Созинова /Фотохроника ТАСС/.Алла Пугачева на сцене, 1981 год. Фото Виталия Созинова /Фотохроника ТАСС/.
Изменить размер текста:

70-е вернулись на подиумы новой коллекцией Gucci.

- Это же молодая Пугачева! - разглядывая модель, которая демонстрирует новую коллекцию бренда, пишут российские фанаты дизайнеров.

«Загадочная и эксцентричная»- так бренд отрекомендовал героиню своей новой коллекции.

guccigucci
The Performers new episode in collaboration with @britishgq and @britishvogue is a deep-dive into @nlyonne s creative process.
93927 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Непокорные рыжие кудри, балахоны в стиле «Арлекино», клетчатые клеши. 39-летняя актриса Наташа Лионн (звезда сериала «Оранжевый хит сезона») в этой фотосессии удивительно похожа на нашу Аллу Борисовну Пугачеву. Не сегодняшнюю Примадонну, а юную певицу времён «Арлекино».

guccigucci
The enigmatic and eccentric Russian Doll star, @nlyonne uncovers her creative world in a hypnotic film part of The Performers series created in collaboration with @britishvogue and @britishgq.
70322 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Впрочем, и в сериале «Матрешка» Лионн тоже появляется в образе «молодой Пугачевой». В телемыле Лионн сыграла русскую девушку Надю, как две капли воды похожую на нашу АБ. Напомним:

в сериале героиня Лионн попадает на вечеринку в Нью-Йорке и вскоре там умирает. А потом просыпается и день ее начинается по тому же сценарию -вечеринка, смерть. Чем закончится это безумие пока непонятно. Ну и плюс ко всему Надя не только выглядит, как Пугачева, но и даже говорит с фирменной хрипотцой АБ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Агентство Ренхап: Военные Южной Кореи зафиксировали пуск «неопознанного снаряда» со стороны Северной Кореи
Почему Кубань может стать столицей нового предпринимательства
В Венгрии назвали «Евровидение» «гомосексуальной флотилией» и отказались от участия в конкурсе
"Даже Микки Маус звонил и ругался": Актер "Звездных войн" потерял сценарий фильма
В МИД Китая обвинили США в поддержке преступных сил в Гонконге из-за подписанного Трампом закона
Пьяная москвичка ударила полицейского и разбила стекло служебного авто
Силовики задержали членов крупной ОПГ "Шараповские"
Пушков считает важным ответ Макрона Путину о моратории на размещение ракет
Трамп пририсовал себе на фото торс Сталлоне и опубликовал снимок в твиттер
На Кипре солдат выстрелил в ногу туристу
Модернизированный бомбардировщик Ту-160м передан для испытаний
Российский газ против конфет: Украинские эксперты устроили скандал в эфире
«Союзмультфильм» создаст в Москве сеть парков развлечений для детей
Роспоребнадзор назвал регионы, где чаще болеют корью
Двух чеченцев задержали за "подозрительный" жест в Страсбурге
Три женщины обвинили постпреда США при ЕС в домогательствах
В России могут ввести обязательное лицензирование онлайн-курсов
Минтруд назвал самые востребованные профессии
Иракские протестующие подожгли здание консульства Ирана
В Госдуму внесен проект закона о выходном дне 31 декабря
Макрон ответил Путину на письмо с предложением ввести мораторий на РСМД в Европе
Первый грант на благоустройство в рамках поддержки села получил Лабинский район
Трамп подписал закон о правах человека в Гонконге
В подмосковном Одинцове тушат пожар в жилом доме, эвакуированы 32 человека