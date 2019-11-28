2019-11-28T10:48:31+03:00
Звезды

«Просится на сцену Большого»: Похудевшая Волочкова станцевала «лебедя»

Поклонники прочат звезде возвращение в альма-матер [видео]
Игорь ПОЛЯКОВ
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Анастасия ВолочковаАнастасия ВолочковаФото: Личный архив
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Скинув лишние кило, Анастасия Волочкова вернулась к своей академической балетной программе.

Так, на презентации своего нового шоу «Балерина в зазеркалье цирка» звезда вспомнила юность и исполнила «танец белого лебедя».

- Как грациозно двигается! Похудела, теперь, видимо, скоро попросится на сцену Большого, - прогнозируют фанаты артистки.

Анастасия Волочкова в ответ на эти домыслы лишь смеётся.

- Не собираюсь я туда возвращаться, - улыбается балерина. - Я оттуда и не уходила, у меня до сих пор в Большом лежит трудовая книжка. И потом, зачем мне туда возвращаться, если у меня есть собственное шоу и благотворительные спектакли, в которых участвуют талантливые дети.

Пока меня не было в Большом театре, там стали происходить истории с обливаниями серной кислотой. Я рада, что отдалилась от этих провокаторов и «шутов гороховых». 16 лет назад меня пытались уволить за то, что я якобы «большая и толстая». А я выиграла все суды, доказав обратное. После этого они отправили меня в отпуск по уходу за ребёнком. У меня дочь уже подросток, а я до сих пор сижу в декрете (смеётся).

Похудевшая Волочкова станцевала «лебедя».Мария РЕМИЗОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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