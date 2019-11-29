Уральские сказки о пропавших сотнях миллионов

За последние пару месяцев в силовых ведомствах Свердловской области произошло серьезное обновление руководящего состава. В сентябре поменялся глава регионального ГУ МВД, а в октябре вступили в должности новые руководители УФСБ Свердловской области и управления Генпрокуратуры РФ по Уральскому федеральному округу. Во многих российских регионах после прихода новых начальников-силовиков начинается ревизия прежних резонансных дел, которые остались «висяками» или были успешно развалены. На Урале этого тоже ждут. Благо, здесь подобных интересных историй было немало. Одна из них была связана с таинственным исчезновением полумиллиарда рублей со счетов оборонного предприятия «Уралвагонзавод» (УВЗ) и компанией, которую возглавлял нынешний депутат Законодательного собрания Свердловской области Геннадий Ушаков.

ДЕПУТАТ-БАНКРОТ

Стоит напомнить, что Геннадий Ушаков вошел в историю России как первый депутат-банкрот. Несколько лет назад иск о его банкротстве инициировал бывший бизнес-партнер депутата-«справедливоросса» Степан Лобанов, а в списке кредиторов Ушакова оказался банк ВТБ.

- Он (Ушаков, - Авт.) живёт на широкую ногу, но при этом не платит даже по небольшим долгам, - пояснял тогда в интервью порталу E1.RU юрист Лобанова.

С одной стороны, Геннадию Ушакову было вроде бы не с чего платить по кредитным счетам. В прессе его называют «самым бедным депутатом». В течение нескольких лет публикуются декларации о доходах Ушакова: там значились более чем скромные цифры. Квартира в 118 «квадратов» и совсем небольшие по депутатским меркам доходы - например, если верить декларации, в 2013 году он заработал всего 359,4 тысяч рублей (в областном парламенте депутат зарплату не получал). При этом общественность на Урале знала Ушакова именно как крупного бизнесмена, а РБК называл его «многолетним спонсором предвыборных кампаний партии» (речь о «Справедливой России», - Авт.).

Неприятности Ушакова начались в августе 2015 года. В офис принадлежащего депутату ООО «СтройДорМаш» нагрянули сотрудники полиции в сопровождении бойцов в масках. В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области сообщили, что обыск проводился «в рамках уголовного дела, возбужденного в Нижнем Тагиле».

ЗОЛОТАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

Журналистам удалось выяснить, что дело связано с «Уралвагонзаводом» - производителем военной техники, который базируется именно в Нижнем Тагиле, и началась эта история еще в далеком 2005 году. Именно тогда будущий депутат Геннадий Ушаков вместе с двумя компаньонами основал ООО «Конструкция ЕНТ».

«Конструкция ЕНТ» вышла с предложением покрыть все крыши цехов и других помещений УВЗ каким-то уникальным гидроизоляционным составом, - писал «Московский Комсомолец», изучавший материалы уголовного дела. - И в ноябре 2005 года был заключен договор подряда. Ушаков оценил свои услуги почти в 500 млн руб. Но, согласно материалам уголовного дела, сумма договора была завышена на порядки. «Работы, оплаченные ОАО «НПК «Уралвагонзавод», практически не выполнялись, заявленные для работ материалы фактически не применялись», - значится в документах».

По информации «МК», тесть одного из совладельцев компании «Конструкция ЕНТ» работал на УВЗ начальником отдела безопасности. То есть, как раз должен был проверять надежность подрядчиков и целевое использование заплаченных денег. Но якобы благодаря ему «подозрительность сделки никто не заметил».

«Свой человек на заводе помог и обналичить векселя, которыми УВЗ покрыл больше половины суммы сделки - 342 372 881 руб. 36 коп. Еще 58 927 118 руб. 36 коп. «Конструкция ЕНТ» получила наличными. Оставшиеся 100 681 637 руб. 40 коп. - это бартер. На эту сумму госпредприятие поставило свою продукцию - полувагоны (всего 85 шт.)», - сообщало издание.

В компании эту брешь обнаружили лишь спустя несколько лет. Обратились в Арбитражный суд. Но к тому времени ООО «Конструкция ЕНТ» ликвидировали. Его преемницей стала компания «АВТОпланета», резво нахватала долгов и обанкротилась.

И тем не менее, в 2015 году полиция возбудила уголовное дело. Куда девались сотни миллионов и кто виноват? Это полицейские и должны были выяснить. Однако дело в итоге странным образом сошло на нет. В 2017 году издание «Вечерние ведомости» запрашивали в МВД России информацию о ходе расследования. Там признали, что факт хищения средств «Уранвагонзавода» - есть. «Однако лицо, совершившее преступление, не установлено», - цитата из официального ответа.

ПОРУЧИТЕЛЬ

Кстати, банкротством заканчивали многие компании, в которых Геннадий Ушаков в разные годы фигурировал в качестве соучредителя. В том числе и уже упомянутый «СтройДорМаш» (это его обыскивала полиция, помните?).

«После гибели предприятия в списке кредиторов оказались несколько банков - ВТБ (400 млн рублей), ВЕФК и ВЕФК-Урал (порядка 300 млн рублей), МДМ-Банк (около 200 млн рублей), БИН-Банк (примерно 100 млн рублей), - рассказывает информационное агентство Ura.ru. - Получить свои деньги в полном объеме им не удалось».

Стоит отметить, что по многим кредитам от ВТБ на сотни миллионов рублей Геннадий Ушаков выступал поручителем.

По документам получалось, что бизнесмен Геннадий Ушаков прогорел. Платить ему нечем. Но многие уверены, что депутат имеет определенные интересы в более чем десятке различных юрлиц, которые оформлены на его родных и знакомых. Это выяснилось на суде, когда судили бывшего подручного Ушакова Никиту Воробьева. Депутат обвинил его в выводе активов из фирм, принадлежавших самому же Геннадию Ушакову. В распоряжении редакции есть копия апелляционного приговора, в котором отражены некоторые интересные моменты.

ЧТО СТАЛО ИЗВЕСТНО В СУДЕ

«Из показаний допрошенного на предварительном следствии и в судебном заседании представителя потерпевшего Пучкова Д. В. следует, что Ушаков Г. В. и Тимощук А. Б. (Это еще один соучредитель обанкроченного ООО «Конструкция ЕНТ», - Авт.). Длительное время являлись деловыми партнерами и фактически осуществляли руководство компаниями, занимающимися различными направлениями бизнеса. <...> Руководителями назначались сотрудники компаний из числа доверенных лиц. В группу компаний входили в том числе ООО «Холдинг Актив», ООО «Домино», ООО «Титан», ООО «Тренд», ООО Коллекторский центр «Зевс», ООО «Гарантия», ООО «Грант Авуар», ООО Объединение «Капитал Инвест».

И далее:

«Свидетель Ушаков Г. В. Показал, что Воробьев в организациях, входящих в состав холдинга, занимал руководящие должности, однако распоряжаться имуществом компаний мог только с разрешения его и Тимощука». «Все организации, между которыми заключались сделки с векселями, были учреждены одними и теми же аффилированными Ушакову Г. В. И Тимощуку А. Б. лицами, все указанные организации входили в состав холдинга».

Считается, что особый интерес Геннадия Ушакова - девелоперские проекты ООО «Аметист» и ООО «Гостиница Центральная». Судя по судебным материалам, первой компанией руководит многолетняя бывшая помощница Ушакова по бизнесу Наталья Насонова, а второй - его родная сестра Ольга Евсеева. Активы возглавляемых ими юрлиц оцениваются в сотни миллионов рублей. Суммарные годовые выручки - около 100 миллионов рублей.

При этом депутат продолжает указывать в декларациях цифры совсем другого порядка. Так, свои доходы по итогам 2018 года он оценил в 317 тысяч рублей (это примерно на уровне продавца «Пятерочки»). После судебных откровений многие в этом сомневаются. Интересно, что это не вызывает никаких вопросов, например, у банка ВТБ, который выставлял Ушакову претензии в сотни миллионов рублей. И у Прокуратуры, которая обязана скрупулезно проверять декларации народных избранников, пока тоже никаких вопросов. Хотя в прошлом году как раз прокуратура инициировала отзыв мандата у депутата того же Заксобрания Свердловской области Армена Карапетяна - за то, что в декларации 2016 года указал не все свое имущество, записанное на детей.

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