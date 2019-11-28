В Подмосковье ищут азиатов убивших физика-ядерщика, вынужденного зарабатывать на жизнь таксистом

Трое суток, родственники, волонтеры и полиция искали 53-летнего москвича Бориса Куретова. Известно было только что в ночь исчезновения мужчина таксовал. Во втором часу получил заказ от одного из агрегаторов за МКАД, а потом просто пропал.

- С самого начала было ощущение, что его могли убить. Он просто не мог, загулять и отключить телефон. Не тот человек. Борис, физик, закончил МИФИ, занимался математическим обеспечением ядерных энергетических систем и космических летательных аппаратов, оказался в возрасте за 50 не нужным ни стране, ни науке, в итоге последние три года работал в такси, - рассказала друг семьи Сталина Гуревич.

Желтую «Шкоду Рапид», которая стала для ученого чуть ли не единственным источником дохода, нашли в одном из дворов города Красногорска Московской области.

- На заднем сиденье автомобиля было обнаружено тело мужчины. Причиной смерти стала асфиксия. По предварительным данным, он был задушен проводом. Из автомобиля пропали 2 тысячи рублей, планшет и теплая куртка, - сообщили «КП» собственные источники в правоохранительных органах.

Уголовное дело возбудили по статье 105 УК РФ «Убийство». Но до сих пор выйти на след преступников не удалось.

- В последний раз его машину в ночное время видели на Новорижском шоссе. Именно там он посадил в машину клиентов, которые тасовали на дороге. Это осложняет поиски, так как этот заказ был частным. Убийство было совершено во время движения автомобиля. После этого преступники отогнали машину в спальный район, - пояснили источники в следствии.

По одной из версий, это убийство могли совершить граждане Средней Азии. Как правило, они не пользуются агрегаторами для вызова такси, а останавливают машины по старинке: с помощью вытянутой руки. Почему ученый не проехал мимо, остается только догадываться.

- Водитель хорошо понимал, что идет на риск, но другого выбора у него просто не было. Из-за драконовских комиссий агрегаторов, для бомбил такие заказы — самые хлебные. Это единственная возможность хоть что-то положить в свой карман, - прокомментировал Петр Шкуматов, руководитель «Общества Синих Ведерок».

Смерть Бориса Куретова, жизнь которого убийцы оценили в пару тысяч рублей, не оставила равнодушным московских таксистов. Всем миром они собирают деньги для семьи убитого. Похороны пройдут сегодня в четверг, 28 ноября.

«Комсомолка» следит за ходом расследования.