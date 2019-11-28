Путин позвал всех на Парад

Когда Владимир Путин выходил из приземлившегося в Бишкеке самолета, его было не так просто увидеть, несмотря на яркие прожектора на аэродроме. В столице Киргизии стоит такой смог, что жителям рекомендуют носить респираторы. В Бишкеке резко похолодало до минус 15, а над городом воцарилась плотная дымка и запах гари. Власти даже выступили с разъяснением, что это происходит в первую очередь по вине самих горожан. Мол, топят печи чем попало — от «остатков текстильного производства» до автомобильных покрышек, вот отсюда и смог.

Президент России в этом году прилетает в Бишкек уже в третий раз, но в первые два ничего подобного не наблюдалось. Зато все остальное было уже привычным — и встреча лично Сооронбаем Жээнбековым у трапа, и блюдо боорсуков, и резиденция «Ала-Арча», где в этот раз проходил саммит ОДКБ.

Повестка таких саммитов много лет состоит из одних и тех же вопросов: укрепление военного сотрудничества, поддержка участников организации на международной арене, борьба с наркотрафиком, на таджикско-афганской границе неспокойно. В этот раз разнообразие внесли приближающееся 75-летие Победы и намек Владимира Путина, что в скором будущем состав стран-членов ОДКБ может быть расширен.

- Россия будет содействовать расширению круга друзей нашей организации за счет развития сотрудничества со всеми заинтересованными государствами, - объявил он.

Журналисты бросились за конкретикой к исполняющий обязанности генсека ОДКБ Валерию Семерикову, но тот туман — или смог? - рассеивать не пожелал.

- Сегодня мы акцентировали внимание на проведение практических мероприятий по привлечению партнеров-наблюдателей ОДКБ, - отбивался Семериков. - Могу сказать, что у нас уже есть кандидаты в партнеры. Реализация этого механизма позволит повысить авторитет организации на международной арене.

Исполняющий обязанности генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Президент Киргизии Жээнбеков недавно побывал на военных учениях под Оренбургом и увиденное его переполняло.

- Я воочию увидел мощь российского оружия и был весьма впечатлен, - сообщил он коллегам прямо во время заседания в расширенном составе. - Мы можем быть спокойны за внешние рубежи наших стран.

Александр Лукашенко в ответ напомнил, что вообще-то договор о безопасности коллективной.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

- У каждого своя зона ответственности, на западном направлении — это наша с Россией, в Центральной Азии — центрально-азиатские республики, - руководил он обороной.

- Ну а если рванет? ОДКБ будет вместе? Как единый кулак? - терзали его журналисты.

- Если рванет там, где у нас сосредоточены все интересы, будем противодействовать вместе, это однозначно, - не стал снова говорить про «это не наша война» Лукашенко.

В следующем году председательство в ОДКБ переходит к России, и Владимир Путин на правах человека, берущего бразды правления в свои руки, уже в Бишкеке начал формировать повестку.

Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

-Ждем лидеров государств-членов организации на торжествах в Москве 9 мая 2020 года, - напомнил он. - И признательны за поддержку идеи о том, чтобы военные контингенты всех стран ОДКБ приняли участие в Параде Победы на Красной площади.

То есть будет ли ОДКБ в следующем году с кем-то воевать — неизвестно, а вот парадом в Москве пройдет точно.