Минпромторг России определил лучших в лёгкой промышленности

На IV Всероссийском форуме лёгкой промышленности прошла церемония награждения победителей IV Федерального отраслевого конкурса «Топ-10».

Лучшими стали компании «Миланика» (в номинации «Домашний текстиль»), «Энергоконтракт» («Форменная одежда»), «Акос» («Чулочно-носочные изделия»), «МаксФил» («Сумки и кожгалантерея»), «Округ» («Мужской костюм для охоты/рыбалки»), «Портновская мануфактура «Shishkin» («Одежда street fashion»), Antaresfurs («Меховое изделие»), «Три сезона» («Женское платье»), «Русские в моде» («Текстильный аксессуар») и группа компаний «Восток-Сервис» (специальная номинация Сбербанка).

«Победителей конкурса «Топ-10» высоко оценили и потребители, и эксперты лёгкой промышленности, - отметил Статс-секретарь, заместитель Министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов. - Такая разноплановая оценка, в первую очередь, является показателем конкурентоспособности выпускаемой продукции – лучшие товары в номинациях привлекли внимание покупателя и подтвердили своё качество. Я поздравляю участников конкурса и желаю новых побед и постоянного профессионального роста».

В этом году отраслевой конкурс организован Министерством промышленности и торговли России совместно с издательским домом «Комсомольская правда». В первом этапе состоялся сбор заявок участников и прошло голосование потребителей на странице конкурса на сайте «Комсомольской правды». По итогам голосования в каждой номинации был сформирован шорт-лист конкурсантов, которые продолжили бороться за звание лучшего в российском легпроме.

В следующем этапе конкурса участников оценивало профессиональное жюри, в состав которого вошли представители Минпромторга России, Российского пушно-мехового союза, Российского союза производителей одежды, Международной Ассоциации «Союз дизайнеров», СОЮЗЛЕГПРОМа, Russian Outdoor Group, Инновационного научно-производственного центра текстильной и лёгкой промышленности (ИНПЦ ТЛП).

Экспертная группа рассмотрела более 40 образцов в 10 номинациях «ТОП-10». В рамках заседания жюри оценили продукцию участников на предмет соответствия заявленной номинации, качества исполнения и закупочного потенциала изделий и по другим параметрам.

Напомним, конкурс «Топ-10» проводится с 2016 года и направлен на продвижение идей качества, экологичности, безопасности отечественной продукции легкой промышленности, на создание творческой конкуренции и распространение позитивного опыта.

Продукция, победившая в Конкурсе:

• Комплекты постельного белья «Миланика» произведены из бязи и поплина собственного производства.

• Защитный комплект «Энергоконтракт» был создан по просьбе специалистов ПАО «Якутскэнерго» и предназначен для защиты работников от термического воздействия электрической дуги и пониженных температур. Комплект может применяться в IV и особом климатических поясах.

• Носки «Акос» созданы с учетом строения стопы и мыска, профилактики от повреждений, охлаждающего эффекта, поддержки вен и мышц во время нагрузок, защиты ахиллова сухожилия. Компрессионные вставки обеспечивают плотное облегание на ноге.

• Рюкзак-трансформер «МаксФил» выполнен из легкой ткани с полиуретановым покрытием, имеет съемное отделение под обувь, дорожный органайзер, чехол-накидку от дождя. Конструкция модели позволяет эффективно использовать внутренне пространство, сохраняя требования авиакомпаний к габаритам ручной клади.

• Линейка одежды для охоты производства компании «Округ» создается практикующим охотником для охотников. Костюм идеально подходит для ходовой и горной охоты в период межсезонья и пониженных температур. Система воздухообмена и эргономичный крой позволяет комфортно использовать костюм в активном движении.

• Мужской бомбер от «Портновской мануфактуры «Shishkin» создан в городском стиле. Основная ткань, используемая при изготовлении изделия - софтшелл, рукава и отделка выполнены из экокожи.

• Шуба Antaresfurs создана из кудрявого меха тибетской ламы с красивым воротником и закругленным низом. Удлиненный воротник и плавные линии низа шубы создают утонченный и женственный образ.

• Платье «Три сезона» состоит из юбки плиссе на кокетке и нарядного блузона, отделано изделие широкий поясом-бантом.

• Цветовое решение платка «Русские в моде» соотносится с интерьерами церемониальных залов крымских дворцов. В центре композиции - драгоценная жемчужина - символ уникальности Крыма, его неисчислимых богатств, красоты и щедрости. Финальный штрих - царственные грифоны - символы могущества и власти, непоколебимо охраняющие великолепие райского уголка.

По итогам опроса ПАО Сбербанк о готовности предприятий легкой промышленности к цифровой трансформации выделили ГК «Восток-Сервис» как компанию, использующую различные практики цифровой трансформации.