Число людей в мире, изучающих русский язык как иностранный, после распада СССР сократилось вдвое

Наш язык стремительно теряет влияние в мире. К такому выводу пришли эксперты Центра социологических исследований Минобра. Если в начале 1990-х годов Пушкина и Толстого за пределами России изучало 74,6 млн человек, то в 2018 году этот показатель составил 38,2 миллиона человек. А в странах дальнего зарубежья интерес к русскому языку таял катастрофически: во времена позднего СССР на русском учились говорить 20 миллионов человек, сейчас - чуть более 1 миллиона человек.

В чем причина? Во-первых, русский перестал цениться в странах Восточной Европы и на Балканах, сегодня там осталось около 8 миллионов русскоговорящих, а в 1990 году их насчитывалось 38 миллионов. Меньше стали учить русский и в странах бывшего Советского Союза: было 119,5 миллиона - стало 82,5.

Зато есть с кем потолковать по душам в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии, там число людей, владеющих русской речью выросло 1,2 до 4 миллионов человек. Но это в основном наши эмигранты. Эксперты считают, что растет интерес к русскому на арабском Востоке, в частности в Сирии. Но в целом прогноз не слишком утешительный. Пока русский еще входит в десятку самых распространенных языков мира (см. таблицу). Но через пять лет число владеющих русским сократится еще на 20 миллионов человек.