«Плацкарт» будущего: индивидуальный столик, личный шкаф и возможность отгородиться шторой

Компания «Трансмашхолдинг» разработала три новых варианта планировки плацкартных вагонов. Первый из них посетители форума «Транспортная неделя-2019» могли увидеть и даже «пощупать» – посидеть в полноразмерном макете. В ближайшее время он отправится в путешествие по вокзалам страны, где будет доступен населению. По итогам всенародного тест-драйва будет принято решение о возможных изменениях в представленные планировки – это станет известно по итогам опроса, проведенного Федеральной пассажирской компанией.

Чем новые плацкартные вагоны будут отличаться от уже хорошо известных? В студии «Радио «Комсомольская правда» на «Транспортной неделе-2019» рассказал заместитель генерального директора по развитию пассажирского транспорта компании «Трансмашхолдинг» Александр Лошманов.

«МОДУЛЬНЫЙ ВАГОН»

- Это только концепция, - уточнил Александр Евгеньевич. - В рамках работы над долгосрочным контрактом с Федеральной пассажирской компанией нам предстоит разработать новый тип вагона, который придет на смену нашему традиционному плацкартному вагону. Мы разработали несколько концепций, из них в финале было отобрано три варианта. Одну из этих концепций сегодня мы представляем на «Транспортной неделе». Это так называемый «модульный вагон». В названии, по сути, заложены те принципы, которые сегодня можно воочию понаблюдать и опробовать в представленном макете.

Основное требование, которое предъявляют пассажиры к новому подвижному составу, - это индивидуальность. Да, в вагоне обязательно должны быть уже привычные нам в обычной жизни розетки USB, современные материалы, удобные столики и места спальные. Но основой задачей было создание некоего личного пространства. Наше традиционное открытое купе сегодня разделено на четыре части – для пассажиров нижних полок, для пассажиров верхних полок, создан практически единый уровень комфорта.

- Сможет ли пассажир регулировать под себя уровень света, подачу воздуха?

- Да, это как раз те потребности, которые реализованы в рамках этого концепта. Пассажир самостоятельно может отрегулировать свет как основного освещения в своем пространстве, так и непосредственно светильника для чтения. Впервые мы попробовали предложить пассажиру самостоятельную возможность регулирования напора и направления воздуха, подаваемого для каждого пассажира. Плюс основным моментом является разделение пространства внутри купе большим модульным шкафом, в котором предусмотрено место для хранения крупногабаритного багажа для пассажиров верхних полок, также обуви, ручной клади и верхней одежды. У нас получился многофункциональный шкаф, в котором нашлось место практически для всего.

СТЕНА-ТРАНСФОРМЕР

- Базовые размеры вагона останутся прежними, при этом появятся новые шкафы, ниши. Как это совместить?

- Это большая работа наших дизайнеров. Были изучены даже позы человека во сне. Чтобы посмотреть, как любое возможное пространство, которое сегодня есть в нашем вагоне, чтобы оно было использовано многофункционально. При этом очень важный момент, что мы ориентируемся на все категории пассажиров: и на пассажиров преклонного возраста, и семьи, и на путешественников с друзьями и коллегами. Мы постарались создать модульное пространство, чтобы всем было удобно. Одним из новшеств, которые отмечают практически все посетители нашего макета, является сдвижная перегородка. Мы сделали стену-трансформер.

- Чтобы можно было уединиться?

- Для этого у нас есть штора индивидуальная. А еще есть возможность, когда вы создали уже себе персональное пространство, если вы путешествуете вдвоем с ребенком, есть возможность сдвинуть стену наполовину, по сути, вы оказываетесь вдвоем в этом помещении, что весьма комфортно. Ребенок спит рядом с вами, или вы разговариваете в пути.

- Учтены ли интересы инвалидов?

- Для маломобильных пассажиров у нас всегда в составе поезда есть специальный вагон. С 2019 года мы увеличиваем в нем количество мест. Но в рамках этого концепта мы это не показываем, потому что это история про массового пассажира.

«ПООТКРЫВАТЬ-ПОТРОГАТЬ»

- Учитывался ли при разработке новой концепции плацкартного вагона опыт зарубежных коллег?

- При разработке новых вагонов всегда изучаем все лучшее, что есть в мире. Подсматриваем, и не только в железнодорожном транспорте. Есть интересные решения в автомобильном транспорте, в авиаперевозках. Плюс мы создали новую отечественную компанию, которая собрала в себя профессионалов из различных сфер. Получилась мощная команда, это позволяет нам за счет разнообразия применять или находить те решения, которые сегодня в том числе представлены, которые, мы надеемся, понравятся нашим пассажирам.

Важный момент. Сегодня мы только первую концепцию представляем. И буквально после «Транспортной недели» этот макет поедет по всей стране, будет собрано мнение максимального количества пассажиров, чтобы те решения, которые будут подтверждены пассажирами как востребованные, удобные, в дальнейшем транслировать в наше серийное производство. В следующем году мы планируем выпустить еще два концепта. Они будут еще более индивидуального пространства. Тем не менее, запрос на индивидуальное пространство есть, и мы попытаемся наших пассажиров удивить. И при этом соберем опять общественное мнение, мнение профессионалов, чтобы в серию попали только самые лучшие и выверенные решения.

- Где обычный человек может увидеть новый вагон?

- ..И прилечь, и все пооткрывать-потрогать. Перевозчик, наш заказчик планирует демонстрировать его на вокзалах. В ближайшие месяцы вагон стартует из Москвы, и дальше – на Дальний Восток. По всей стране будет собрано мнение пассажиров.

- Вы сами пробовали в нем посидеть?

- Неоднократно. Я достаточно габаритных размеров, пробую сам все те решения, которые придуманы нашими дизайнерами. В целом получилось очень удобно. Даже если изначально кажется тесновато, важно сесть, попробовать. Уже сегодня мы нашли ряд небольших корректировок, которые, возможно, мы внесем уже до демонстрации на вокзалах. Мы получили мнение пассажиров, и уже есть над чем поработать.