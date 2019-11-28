Лекарства в кредит: помощь в тяжелую минуту или нажива на больных

Эксперимент с продажей лекарств в кредит действует пока только в Москве и только в нескольких аптеках одной сети. Но прецедент создан. Взаймы продают таблетки, порошки и мази на сумму от трех до 300 тысяч рублей.

Недавний опрос показал, что каждый десятый россиянин вынужден экономить при покупке лекарств — искать самые дешевые товары и руководствоваться при выборе в первую очередь ценой, а не рекомендациями врача.

- Люди покупают в кредит обувь, одежду, продукты. Причем если в определенных жизненных обстоятельствах можно и в старой куртке походить, с лекарствами все по-другому. Когда вам прописывают курс лечения, прерывать его не стоит — иначе результата не будет. Кредит на лекарства позволит человеку получить необходимое лечение, - считает руководитель Аптечной гильдии Елена Неволина.

В том же духе комментирует новшество и руководство той самой аптечной сети. Мы, мол, только и хотели, что людям помочь. Веру в благие намерения аптечников подрывает процент, который они просят — аж 23% годовых.

- Ставка, конечно, немаленькая. Но в любом случае, если человек идет в офис микрозаймов, там он заплатит еще больше, - считает Елена Неволина.

В МФО сдерут больше, а вот если расплатиться кредиткой, примерно то на то и выйдет. И то можно найти и более выгодные предложения. К тому же в таком случае у многих будет беспроцентный период, когда можно успеть рассчитаться с долгом с ближайшей получки до того, как начнут капать проценты.

А вот ставки по потребительским кредитам в среднем в полтора-два раза меньше. Другое дело, что займ на месте под конкретную покупку (неважно, телевизор это или ампулы с лекарством) банк одобрит с большей долей вероятности чем обычный кредит.

- Наверное, когда стоит вопрос о жизни и смерти, не будешь задумываться, что 23% годовых – это грабеж, и неизвестно, когда, как и чем их потом отдавать. Разумеется, такая ставка изначально закладывает часть невозврата, которую должны будут компенсировать более платежеспособные заемщики, - сказал депутат Госдумы Юрий Афонин.

Его коллеги по нижней палате парламента уже подумывают над законодательным ограничением процентной ставки на пилюли. А в аптечной сети говорят, что оценят итоги эксперимента в начале следующего года.