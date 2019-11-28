2019-11-28T18:40:15+03:00
В мире

90% белорусов — за союз и партнерство с Россией

И лишь 0,2% граждан Белоруссии относятся к РФ враждебно
Иван ГРАЧЕВ
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Центр пространственного анализа международных отношений ИМИ МГИМО провел опрос среди граждан БелоруссииЦентр пространственного анализа международных отношений ИМИ МГИМО провел опрос среди граждан БелоруссииФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Так за кого вы, братья белорусы? Таким вопросом все чаще задаются в России (да и на Украине, и в Польше — тоже). Официально-то Белоруссия с Россией в Союзном государстве. А на деле — из Минска все чаще звучат заявления о «многовекторности», все громче обиды на Москву из-за цен на нефть и газ, все многозначительней визиты белорусских властей на Украину, а в Минск — политиков из США...

А ведь через несколько дней — 8 декабря — исполнится уже 20 лет подписанию Договора о Союзном государстве России и Белоруссии.

Накануне этой даты Центр пространственного анализа международных отношений ИМИ МГИМО провел опрос среди граждан Белоруссии. Срез взят солидный. Жителям всех белорусских областей было сделано 7 тысяч звонков и заполнено 500 анкет.

Главный вопрос был простым: Какие отношения с Россией вы считаете наиболее приемлемыми для Белоруссии.

57,6 % белорусов ответили - «союзнические». Абсолютное большинство.

31,8 % - «партнерские». Тоже неплохо.

10,2% - «нейтральные».

0,2% - «враждебные».

То есть, почти 90% граждан Белоруссии высказались за союз и партнерство с Россией.

Эти цифры, по идее, должны бы подтолкнуть руководство двух стран активней и смелее готовить и подписывать дорожные карты дальнейшей интеграции Москвы и Минска. А ревизия и обновление этих дорожных карт идет как раз сейчас и в декабре они должны быть вынесены на рассмотрение президентов России и Белоруссии.

Да и братьям с Украины, как и политикам из США и Польши, над итогами этого опроса МГИМО тоже стоит задуматься.

ИСТОЧНИК KP.RU

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