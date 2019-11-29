Поездки на Новый год 2020: Спрос на туры вырос. И они "почти сенсационно" подешевели

До Нового года всего месяц. А до предпраздничного столпотворения на вокзалах и в аэропортах и того меньше: самые загруженные дни, как показывает опыт, 28 - 30 декабря.

ПРАЗДНИЧНЫЕ ТУРЫ ДЕШЕВЕЮТ

"Почти сенсационной" называет ситуацию с новогодними поездками исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. Что необычного?

Во-первых, спрос на них реально вырос - одни туркомпании говорят о 15 - 20% роста, другие даже о 50%. Но насчет тенденции единодушны. Хотя общая экономическая ситуация в стране вроде бы и не способствует красивым жестам вроде шампанского на берегу океана.

Спрос растет за счет экзотических и в общем-то совсем недешевых пляжных курортов - Кубы, Доминиканы, Мальдив, Шри-Ланки. А также туров по России. Интерес к отдыху в Европе не то чтоб охладел - просто остался на прежнем уровне.

Во-вторых, новогодние туры не то что не подорожали по сравнению с прошлым годом, а даже подешевели, удивила Майя Ломидзе. Речь, конечно, о среднем чеке, конкретные отели вполне могли цены и взвинтить.

- В последние 10 лет средняя стоимость туров в обычное времяв пересчете на валюту составляла 1000 долларов или 1000 евро. Новогодние туры стоили от 1600-1800 евро на человека. Сейчас уже меньше 1000 долларов или евро. Это крайне важный симптом, - подчеркивает Ломидзе.

НА ЧАСАХ УЖЕ ДВЕНАДЦАТЬ БЕЗ ПЯТИ…

Дешевеющий отдых - штука приятная. Но не поздно ли сейчас браться за организацию праздничного вояжа? Авиабилеты на все популярные курорты уже месяц назад стоили заоблачных денег. Так что самостоятельным путешественникам остается либо сильно сдвигать даты по сравнению с всеобщими выходными, либо выбирать места, куда можно доехать на своей машине, поезде (хотя и железнодорожные билеты на праздники раскупают быстро) или междугороднем автобусе.

А вот у туроператоров ещё есть кое-что в закромах.

- Лучшие отели и даже целые направления уже «в глубоком стопе», - не особо обнадеживает читателей "КП" Дарья Домостроева, PR-директор "Интуриста". - Кроме того, с начала декабря будет уже практически невозможно получить визы во многие европейские страны. Желающим встретить Новый год в Париже, Риме или других европейских столицах или на горнолыжных курортах мы рекомендуем приобретать туры и подавать документы на визу не позже 5-го, в крайнем случае 9- го декабря.