«Звездные наследники»: Дети Киркорова, Плющенко и Навки вышли на подиум
«Вот так парочка!», - умиляются гости салона «Даниэль», глядя на белокурых Сашу Плющенко и Надю Пескову (дочь олимпийской чемпионки Татьяны Навки и пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова), стоящих в обнимку у ёлочки.
Яна Рудковская со звёздами рождественского дефилеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Звездных наследников собрала в роскошном особняке на Малой Ордынке Яна Рудковская. Малыши вышли в качестве моделей в самом модном детском показе, демонстрируя вещи от топовых дизайнеров - от Gucci до Dolce & Gabbana.
Дочь Татьяны Навки учит английский и китайские языки и грезит о карьере олимпийской чемпионкиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Пока мама с папой на работе за Надей Песковой присматривают две няни - обычная гувернантка и репетитор, которая общается с девочкой исключительно на английском языке.
Саша Плющенко уже не первый раз выходит на подиумФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Рядом с Сашей Плющенко, помимо мамы, ещё и бабушка - Светлана Николаевна Рудковская.
Для 6-летнего Саши это далеко не первый показ. Мальчик воспринимает светский раут, как работу, за которую получает вознаграждение. На сей раз родители вручили Плющенко-младшему оружие космических пиратов, которое юный спортсмен прихватил с собой на показ.
8-летняя Алла -Виктория и 7-летний Мартин Киркоровы с дедушкой БедросомФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Гастролирующего Филиппа Киркорова замещает его папа Бедрос. 81-летний певец сопроводил на показ своих внуков - 8-летнюю Аллу-Викторию и 7-летнего Мартина.
Дети Киркорова растут такими же модниками, как их папаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Гости замечают, что Алла, как две капли воды похожа на свою бабушку, покойную маму Филиппа Киркорова Викторию. А Мартин - вылитый Филипп.
Юля Барановская и Сергей ФилинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Начинающая звезда мировых подиумов модель Алиса Брострем с мамой АннойФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
На дефиле из Питера прилетела бывшая жена футболиста Кержакова Милана ТюльпановаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
ИСТОЧНИК KP.RU