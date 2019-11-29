«Звездные наследники»: Дети Киркорова, Плющенко и Навки вышли на подиум

«Вот так парочка!», - умиляются гости салона «Даниэль», глядя на белокурых Сашу Плющенко и Надю Пескову (дочь олимпийской чемпионки Татьяны Навки и пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова), стоящих в обнимку у ёлочки.

Яна Рудковская со звёздами рождественского дефилеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Звездных наследников собрала в роскошном особняке на Малой Ордынке Яна Рудковская. Малыши вышли в качестве моделей в самом модном детском показе, демонстрируя вещи от топовых дизайнеров - от Gucci до Dolce & Gabbana.

Дочь Татьяны Навки учит английский и китайские языки и грезит о карьере олимпийской чемпионкиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пока мама с папой на работе за Надей Песковой присматривают две няни - обычная гувернантка и репетитор, которая общается с девочкой исключительно на английском языке.

Саша Плющенко уже не первый раз выходит на подиумФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Рядом с Сашей Плющенко, помимо мамы, ещё и бабушка - Светлана Николаевна Рудковская.

Для 6-летнего Саши это далеко не первый показ. Мальчик воспринимает светский раут, как работу, за которую получает вознаграждение. На сей раз родители вручили Плющенко-младшему оружие космических пиратов, которое юный спортсмен прихватил с собой на показ.

8-летняя Алла -Виктория и 7-летний Мартин Киркоровы с дедушкой БедросомФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Гастролирующего Филиппа Киркорова замещает его папа Бедрос. 81-летний певец сопроводил на показ своих внуков - 8-летнюю Аллу-Викторию и 7-летнего Мартина.

Дети Киркорова растут такими же модниками, как их папаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Гости замечают, что Алла, как две капли воды похожа на свою бабушку, покойную маму Филиппа Киркорова Викторию. А Мартин - вылитый Филипп.

Юля Барановская и Сергей ФилинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Начинающая звезда мировых подиумов модель Алиса Брострем с мамой АннойФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН