Александр Емельяненко: Буду бить аккуратно, но сильно

Про соперника

- Александр, перед боем Конора Макгрегора с Хабибом Нурмагомедовым был сумасшедший разогрев. А как ты относишься к треш-токингу для раскрутки поединков? - спрашивает Валуев у Емельяненко.

- Я в них вообще не участвую. Я не лезу за словом в карман, не выдумываю, не планирую какого-то мероприятия. Какие мне вопросы задают, как позицию ставят передо мной, так я в принципе и реагирую.

- Твой соперник Кокляев говорит, что бой фриковый.

- Он, как боец, понимает, что шансов у него уже нет. Но вначале все было серьезно, он бил себя в грудь, рвал, метал: я и то и это сделаю…

- Сейчас назад уже не отступить?

- А куда отступить? Контракт подписан, перчатки получены.

- Кокляев не скрывает, что для него это возможность подзаработать. А для тебя?

- Я выступаю за идею. Я не знаю, сколько Кокляев за этот бой получит.

Про бой

- Саша, ты уже не мальчик. Возраст как-то начинает напоминать о себе?

- Никак вообще его не ощущаю. И с каждым днем я все сильнее - и физически, и технически. Годы надо мной не властны. Я уже на такой уровень тренировочного процесса вышел, что могу утром зайти в зал, вечером выйти, только менять футболки.

- Читатели «Комсомолки» спрашивают: «Какие могут быть шансы у Александра Е. на чемпионате по пауэрлифтингу?»

- А это к чему?

- Наверное, потому что Кокляев - чемпион по пауэрлифтингу.

- Я туда и не собираюсь.

- Бой будет проходить по правилам бокса, 4 раунда по 3 минуты. Готовишь какую-то специальную тактику?

- Я понимаю, что в том темпе, что я, он боксировать не сможет. Плюс я всю жизнь дерусь, это моя работа. Я сейчас думаю, что делать и как максимально продлить бой. Ну, буду бить аккуратно, но сильно.

Про семью

- Давай о личном поговорим. У тебя есть дочь Полина, ей 12 лет. Общаешься с ней?

- Конечно, но вижусь с ней очень редко. Она занимается волейболом в спортивном интернате - и учится, и тренируется там, а приезжает только на выходные. Можно сказать, уже в профессиональном спорте.

- Раньше с тобой в углу старший брат стоял - Федор Емельяненко.

- Ну, это было давно.

- А общаетесь? Читатели «КП» интересуются.

- Нет, не общаемся.

- Как давно разругались, что случилось?

- Очень давно. Это уже такая замыленная история, что очередной раз ее вспоминать даже не хочется. Задайте этот вопрос моему брату, пусть он вам на него ответит. А то у меня все спрашивают, я говорю-говорю, а от него ни разу ответа не слышал.

- У вас есть еще один брат.

- Да, есть третий брат Иван, живет в Старом Осколе с мамой.

- А почему он не спортсмен?

- Он хотел заниматься… Но я был занят работой, была семья. У Феди были свои дела. А Иван был предоставлен сам себе. И вот у него громкая фамилия - Емельяненко, и ни в чем он не нуждается. А спортом заниматься очень тяжело - жить в режиме, ходить постоянно в зал, от всего отказываться. Мне кажется, его чуть-чуть подпортила фамилия Емельяненко.

Организатором боя выступает РЕН ТВ. Телеканал покажет поединок в прямом эфире сегодня в 22.40.

Боец-тяжеловес Александр Емельяненко (рост 193 см, вес 104 кг) потерялся на фоне Николая Валуева (рост 213, вес 148 кг).Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Александр ЕМЕЛЬЯНЕНКО. 38 лет. Младший брат Федора Емельяненко. Боец смешанного стиля, многократный чемпион мира по боевому самбо. Несколько раз попадал в различные скандалы. 2,5 года отсидел за изнасилование.

ЗВОНОК В ЭФИР

- Я просто поражаюсь, - говорит Кирилл из Самары. - У вас в студии сидит насильник. Это в первую очередь не спортсмен, это насильник. А вы с ним так милуетесь… Он изнасиловал девушку и после этого через полтора года вышел из тюрьмы. Значит, заплатил кому-то, чтобы его так быстро отпустили.

- Кирилл, я понял твой вопрос. Я понял, что ты там сидишь, аж с пеной у рта, захлебываешься. Ты только не захлебнись. Если бы ты попал в те обстоятельства, в которых я был… Я всегда говорил, что сидел не за то, что совершил. Для чего этот процесс таким и сделали - закрытым? Для того чтобы туда пресса не допускалась. К тебе сейчас могут приехать и за изнасилование посадить. И будешь так же сидеть в тюрьме, с закрытым ртом, захлебываясь своей пеной у рта. Так что лучше захлебнись и положи трубку.

- Но две инстанции суда подтвердили, что вы насильник. Вам не стыдно возвращаться в большой спорт после этого?

- Слушай, а как ты хочешь, чтобы одна судебная инстанция посадила, а другая своих коллег опровергла? Это все равно что твой друг одно скажет, а ты пойдешь ему противоречить. Поэтому ты, не зная вопроса, лучше не лезь сюда.