Разводясь - уходи

Говорят, кто не помнит своего прошлого, обречен пережить его снова. Мудрость этой поговорки в полной мере испытал 40-летний Владимир, постаравшись забыть бывшую жену. Выяснилось, что развод - еще не повод для расставания. По крайней мере так думала она.

И начались звонки

Владимир и Анна прожили вместе 8 лет, а два года назад развелись. Просто устали друг от друга, заела рутина, да и детей у них так и не получилось. Он оставил бывшей квартиру, а сам переехал к маме. Захотел снова попытать счастья и вскоре познакомился с 29-летней Леной.

Экс-супруга Владимира первое время «искала себя», посещая всевозможное клубы по интересам, не пропускала ни одной выставки и кинопремьеры, а потом... загрустила. И снова вспомнила своего Вовку, который как раз женился во второй раз. Женитьба бывшего оказалась отличным поводом взбодриться и снова напомнить о себе.

- Она стала звонить мне буквально ежедневно, - жаловался друзьям Володя. - По каждому поводу: просила починить розетку, отвезти тумбочку на дачу, сказать пароль от интернета, одолжить ей денег... Мне было ее немного жаль, ведь я уже нашел свое счастье, а она все еще была одна. Но вскоре ее назойливость стала переходить все границы. Иногда она звонила, просто чтобы поговорить или обсудить мое новое фото в Инстаграме. Вторая жена начала злиться и обижаться, а мне совсем не хотелось с ней ссориться.

«Мы же просто друзья»

С позиции же Анны постоянные звонки бывшему были нормальным проявлением заботы и внимания, ведь они с Володей не чужие люди, а почти родня. Ну и что, если она сказала, что ему не идут синие рубашки, или пожаловалась на головную боль? Она ведь не в ресторан его зовет и не соблазняет?

- После развода мы остались друзьями, - поясняла Аня. - А друзья обычно звонят друг другу, в этом нет ничего предосудительного. И потом, я его очень хорошо знаю, а его молодая женушка понятия не имеет, что ему нужно. Недавно, например, чуть не угробила его антибиотиками во время простуды, а у него печень слабая, уж я-то знаю. А еще приготовила ему торт с орехами, а ведь у него аллергия! Так что я ей совсем не враг, просто пытаюсь помочь.

Зачем ей это было нужно? Оставаясь на связи с Владимиром, Анна поддерживала иллюзию того, что она не одинока. Ей всегда было о чем беспокоиться, о чем переживать... И потом, наличие бывшего мужа все лучше, чем его отсутствие. Временами она сообщала Вовиному семейству о скидках в магазинах, напоминала о церковных праздниках и пересказывала последние сплетни о знаменитостях: «А ребенок-то у нее, говорят, от суррогатной матери, вы читали?»

Дело дошло до ультиматума

- Мне кажется, твоя бывшая неправильно понимает слово «развод» и уверена, что оно означает «разводить мужчину на деньги и внимание», - грустно иронизировала вторая Вовина жена, Лена. - Другие женщины звонят бывшим, только когда напьются, а эта всегда трезвая! Не понимаю, почему ей собственной жизнью не заняться? Зачем тратить время на чужую?

Лена хоть и сильно моложе, но делить своего законного супруга с другой женщиной не собирается. Для начала она поставила ультиматум: ограничить общение с «несчастной» бывшей до одного раза в неделю. А когда Вова снова дал слабину и в очередной раз ответил на настойчивый звонок «не по расписанию», устроила легкий скандал и вообще запретила им общаться. Сказала, если ему так нравится общение с бывшей, то, может, стоит к ней вернуться и никого не мучить? Ведь иначе получалось, что Вова так и не расстался со своим прошлым и это прошлое со страшной силой мешает ему строить полноценные отношения в новом браке.

Любовь по привычке

Вова оказался в непростой ситуации. С одной стороны, он любил Лену и хотел воспитать с ней будущих детей. С другой, и Аню он тоже любил, ведь она прожила с ним почти треть жизни!

- Бывшую я любил как-то по привычке, по инерции, - размышлял Владимир. - Как любят лучшую школьную подругу, с которой было много пережито. Нам всегда есть о чем поговорить, что вспомнить... Но это не та любовь, которую я испытываю к Лене, в ней нет сексуальной подоплеки.

Но если такие объяснения подходили друзьям и родственникам, то для Лены они были совершенно непонятны. Ей было некогда заниматься анализом сложных чувств супруга, ей хотелось обладать им полностью и безусловно. И никаких бывших жен в своей жизни она терпеть не собиралась.

- Я потратила почти год на урегулирование этой странной ситуации, - говорит Лена. - Я даже познакомила Аню со своим приятелем, и теперь они встречаются. Мы договорились общаться парами, но не чаще одного раза в месяц. Бывшая моего мужа оказалась неплохим человеком, и мне наконец удалось преодолеть свою ревность и раздражение. Но сказать, что мы подруги, нельзя. Теперь у нас все хорошо. Вова меня любит, и в феврале у нас должен родиться сын.

* * *

Лена оказалась мудрой женщиной, вместо того чтобы устраивать войну и идти на конфликт, просто помогла Ане устроить ее личную жизнь. Теперь ей есть кому выбирать рубашки и с кем обсуждать светские сплетни.