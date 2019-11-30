Дом, где отогреваются сердца

- Помогите, спрячьте детей, - в дверь квартиры моей подруги позвонила соседка - женщина средних лет с двумя девочками.

В тот вечер на весь этаж раздавался громкий скандал. Мужские и женские крики, грохот, звон разбитой посуды... Впрочем выяснения отношений случались в этой семье часто. На лице соседки жильцы не раз замечали синяки и ссадины. «Что делать? Как помочь?» - позвонила мне подруга после очередного побоища, невольными слушателями которого опять стали окружающие.

У москвичек есть в городе надежное место, где вместе со своими детьми они могут найти убежище. Единственным в столице государственным учреждением, которое принимает женщин и женщин с детьми, пострадавшими от насилия в семье, является «Кризисный центр помощи женщинам и детям» Департамента труда и социальной защиты населения Москвы (см. адрес - ниже).

Пожить временно в тихом месте, отогреться от обид и насилия в семье, набраться сил для новой жизни - все это очень нужно пострадавшим женщинам. Но мало кто знает, куда идти со своей бедой. Особенно, если тебе 14 лет и ты беременна, или учишься в школе и уже воспитываешь маленького ребенка. В Центре помогают не только всем нуждающимся в поддержке москвичкам, но и общаются с мужчинами, от которых пострадали попавшие сюда женщины. В Центре работают также два филиала - «Надежда» и специализированный дом ребенка «Маленькая мама». В одном из них нам рассказали историю москвички Ирины, которой помогли в трудной ситуации.

Кризисный центр работает не только с женщинами, но и с мужчинами, помогая по возможности все-таки сохранить семью. Фото - Департамент труда и социальной защиты населения Москвы.

«Я ЦЕПЕНЕЮ ОТ СТРАХА»

В отделение стационарного обслуживания Кризисного центра помощи женщинам и детям поступили 51-летняя Ирина с 15-летней дочерью Ольгой. Девушку избил родной отец. Как выяснилось, он всегда отличался жестокостью по отношению к детям.

У Ольги есть старший брат, который после окончания школы поступил в один из университетов Санкт-Петербурга, закончил его и остался там работать. Сыну тоже крепко доставалось от отца. В памяти Ольги остались оскорбления и драки отца с братом. И сейчас девушка не в силах сдержать слез, когда вспоминает попавшего в больницу брата с переломом челюсти после очередной такой драки.

К сожалению, мама не может защитить своих детей, хотя она их очень любит. Но несчастная женщина понимает, что должна что-то сделать, хотя сил у нее совершенно нет.

«Я цепенею от страха, даже мое тело не принадлежит мне, и я не могу им управлять, постоянное чувство внутренней дрожи, которое я всеми силами стремлюсь скрыть, чтобы не злить мужа еще больше, - поделилась Ирина. - В голове крутится одна мысль «это кошмар, который длится бесконечно». Только слезы помогают мне вернуть себя в настоящий момент и немного облегчают мое ужасное состояние. Когда я начинаю размышлять о своем поведении, горькое чувство вины перед детьми отравляет меня, потому что я не могу им объяснить, почему я так беспомощна и не защищаю их».

После того, как брат уехал, вся агрессия отца переключилась на Ольгу. За последний год и без того непростая ситуация в семье резко накалилась. Это связано, в том числе, и с взрослением Ольги. Девушка стала вести себя смелее и могла высказать свое недовольство отцу. После очередной ссоры с сотрясением головного мозга и ушибами лица и тела она вместе с мамой оказалась в Кризисном центре.

ПЯТЬ ШАГОВ К СПАСЕНИЮ

В Кризисном центре помощи женщинам и детям спасали семью Ирины из кризиса так:

1. Когда в семье происходит насилие, то главное - это изолировать женщину и ребенка от агрессора во временном убежище. Поэтому когда Ирина с Ольгой обратились за помощью, было принято решение об оформлении их в отделение стационарного обслуживания.

2. За дело взялись психологи. Им нужно выяснить, насколько кризисная ситуация сложилась в семье и как помочь. Во время диагностики узнали, что Ольга в течение нескольких последних лет оказалась втянутой в скандалы между родителями. Это привело к тяжелому внутреннему конфликту лояльности. С одной стороны дочь очень любит маму, с другой - обвиняет в пренебрежительном отношении к себе. Ольга выступает защитником мамы от отца. Испытывает сильное чувство вины за сложившуюся ситуацию в семье.

3. На основании диагностики специалистами Кризисного центра был составлен индивидуальный план реабилитации матери и дочери в центре в течение 4 месяцев.

4. После реабилитационных программ с использованием арт-терапевтических методов, курсов физиотерапевтических процедур, сеансов массажа, занятий по пилатесу и самообороне психоэмоциональное состояние Ольги и Ирины улучшилось. Отношения дочери с мамой стали более доверительными.

5. После итоговой диагностики на межведомственном консилиуме был утвержден перспективный план действий всех членов семьи на год и принято решение о завершении помощи. Но, чтобы избежать общения с обидчиком, Ольга при поддержке брата поступила в один из колледжей Санкт-Петербурга и живет теперь в общежитии. Ирина продолжает работать и снимает комнату. Она поддерживает связь со специалистами Кризисного центра, которые помогают ей с разменом квартиры.

Женщины занимаются не только гимнастикой, но и отдельно проходят курсы самообороны. Фото - Департамент труда и социальной защиты населения Москвы.

ЧЕМ ЕЩЕ ПОМОГАЮТ

В Кризисном центре занимаются:

1. Профилактикой отказа от новорожденных, при этом помогают сохранить биологическую семью.

Такую помощь получают девушки, рожающие детей в возрасте до 18 лет, находящиеся в тяжелой жизненной ситуации и остро нуждающиеся в специализированной помощи. Для них в филиале «Маленькая мама» работает отделение стационарного обслуживания на 32 места.

Ежегодно в Филиале помощь получают более 67 юных беременных и матерей с детьми. Из них 80% девушек в возрасте до 18 лет.

2. Реабилитацией семей.

В отделениях социальной реабилитации проводятся индивидуальные и групповые коррекционные и реабилитационные занятия с семьей по таким направлениям, как музыкотерапия, арт-терапия с помощью декоративно-прикладного искусства, песочная терапия, физиотерапия, включая галокамеру, оздоровительный массаж, пилатес. Занятия в отделениях помогают восстановить детско-родительские отношения, преодолеть трудности социальной адаптации после перевода ребенка на домашнее обучение, оформления инвалидности, потери работы, смены места жительства. Ежегодно реабилитационные курсы проходят более 2000 женщин и детей.

3. Психологической поддержкой.

В отделениях психологической помощи женщинам и детям можно общаться со специалистом индивидуально и в группе, получить экстренную психологическую помощь по телефону доверия, а также психологическое консультирование, психодиагностику и психологическое обследование личности.

С 2014 года и по настоящее время за психологической помощью в Центр поступило 48132 очных обращений и 26426 обращения на «телефоны доверия». Чаще всего женщины обращаются с такими проблемами:

- насилие (все виды насилия, больше всего психологического) – 52%;

- кризис семьи (развод, нарушение межпоколенного взаимодействия) – 33%;

- проблемы взаимоотношений с детьми – 15%.

4. Юридическим сопровождением семьи.

В отделение консультационной и социально-правовой помощи женщинам и детям с запросом на оказание срочной помощи поступило уже более 15 тысяч обращений.

5. Поддержкой детей и подростков из семей-льготников.

В 2016 году на базе Кризисного центра открылось отделение дневного пребывания детей и подростков. Ежегодно более 300 детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, становятся участниками программы активного детского отдыха «Московская смена» во время летних и зимних каникул.

Осенью 2019 года на базе филиала специализированного дома ребенка «Маленькая мама» открылось также отделение ранней адаптации детей. В Центре действуют программы «Папа в декрете», «Школа для пап», «О чем говорят мужчины».

КСТАТИ

В Москве каждый год проводят акции «Не молчи!»

В Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин (отмечается 25 ноября. - Прим.) в Москве традиционно проходит акция «Не молчи!». Кризисный центр помощи женщинам и детям Департамента труда и социальной защиты населения Москвы организует акцию в поддержку женщин, которые попали в трудную жизненную ситуацию.

В этом году в Национальном театре народной музыки и песни «Золотое кольцо» для гостей выступили общественные деятели, звезды эстрады, детские коллективы столицы. Некоммерческие организации представили свои проекты, ориентированные на поддержку женщин и детей. Все желающие смогли получить психологическую экспресс-консультацию. Для мам и детей работали творческие зоны.

Мастера международного уровня рассказали о том, как с помощью спорта можно укрепить силу духа и повысить собственную самооценку, а также научили желающих самым эффективным приемам самозащиты. Почетными гостями акции в этом году стали уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева и депутат ГосДумы Оксана Пушкина.

В кризисном центре пострадавшие от семейного насилия москвички вместе с детьми могут получить надежное убежище. Фото - Департамент труда и социальной защиты населения Москвы.

ВАЖНО

Куда обращаться, если вам нужна помощь?

Если вы стали жертвой насилия и вам необходимо убежище, психологическая и юридическая помощь, обратитесь в Кризисный центр помощи женщинам и детям (ул. Дубки, д. 9А) или в филиал «Надежда» (ул. Новопоселковая, д. 3 Б), телефоны: 8 (499) 977-23-72; 8 (499) 977 1705; 8 (499) 729-51-81).

Для личного приема у психолога и юрисконсульта, необходимо записаться у администратора по телефонам: 8 (499) 977-17-05; 8 (499) 492-26-81.

Дистанционную психологическую помощь можно получить по телефонам доверия: 8 (499) 977-20-10; 8 (499) 492-46-89 (понедельник - суббота с 9.00 до 20.00);

8 (499) 492-46-89 (ежедневно с 9.00 до 21.00).

ЦИФРЫ

С 2014 года в Кризисном центре нашли убежище 1641 женщин и детей, из них 746 женщины и 895 детей.

В 2019 году с января по ноябрь услуги в отделениях стационарного обслуживания получили 279 человек (126 женщин и 153 детей).

Трудные жизненные ситуации, с которыми женщины обращаются в Кризисный центр:

- семейное насилие - 97% (физическое – 62%; экономическое и психологическое – 35%);

- другие проблемы – 3%.