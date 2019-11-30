«Они все тупые и нот не знают!»: оправившийся после болезни Вячеслав Добрынин обрушился с критикой на звезд шоу-бизнеса

73-летний певец и композитор Вячеслав Добрынин в последнее время практически не выступает и не выходит в свет - в прошлом году артист получил травму головы, в результате которой оказался в прединсультном состоянии. Поэтому появление Добрынина на «Дискотеке 80-х» от Авторадио, отгремевшей 29 ноября, поклонники приняли с радостью - его «Синему туману» и другим хитам подпевал весь 15-тысячный зал.

После выступления Добрынин спустился к журналистам для традиционного интервью, но что-то пошло не так.

- Вячеслав Григорьевич, рады вас видеть в добром здравии, - обратилась к артисту «КП».

- Что вы имеете ввиду? Да я болел, как все люди болеют, ничего особенного, - без энтузиазма отреагировал артист. - Я же стою, говорю. Хотя хочется сесть и выпить за здоровье. А вы меня мучаете. Я давно уже устал давать интервью, я не просто не люблю это - я это ненавижу! Говорить одно и то же для культурного человека, а мое образование предполагает, что я культурный человек в отличие от большинства представителей шоу-бизнеса, очень утомительно. Они говорят то, что им нужно сказать, а я - то, что хочу. Но то, что я хочу сказать, иногда бывает нецензурным.

- Кстати о нецензурном. В одном из интервью вы сказали, что иногда пишите матерные стихи...

- Я советую вам обратиться к Сергею Шнурову, - перебил Добрынин. - Он по этой части большой специалист, писает с первого ряда на зрителей, замечательный во всех отношениях человек. Я им восхищаюсь. А больше мне сказать нечего. Я закончил Московский государственный университет, учился в аспирантуре. В отличие от представителей шоу-бизнеса, которые не знают нот, которые плохо говорят, которые не знают, как выразить свои мысли, потому что они все тупые! Я это говорю искренне.

Между тем, на вопрос, имеет ли он ввиду кого-то персонально, певец отвечать отказался:

- Давайте на этом закончим. Я 50 лет даю интервью, 60 лет на сцене, и каждый раз одни и те же вопросы. Я же не фантазёр придумывать каждый раз что-то новое!