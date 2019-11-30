"Пришлось усечь кожу": актриса Елена Ксенофонтова сделала блефаропластику

Елена Ксенофонтова полюбилась телезрителям по сериалам "Кухня" и Отель Элеон". На экране актриса сыграла эффектную красавицу Элеонору, ухоженную, одетую с иголочки, всегда с идеальной укладкой. Впрочем, и в жизни 46-летняя артистка следует этому правилу. Она тщательно следит за собой.

Елена Ксенофонтова красоте обязана генам и здоровому образу жизни. "Природа-мать хорошо распорядилась. Бабушка покинула нас в 93 года. Она замечательно выглядела, крем ни разу не использовала. А ее родная сестра в этом же возрасте на велосипеде ездила. Я же - лентяйка ужасная. Начинаю заниматься спортом и быстро бросаю... Легче пойти на стимуляцию мышц", - откровенничает актриса.

Конечно, не обходится она и без вспомогательных процедур. Елена делает массаж лица, в том числе лазерный. А чтобы ничего не отвисало, использует маски и специальные упражнения. "Выглядеть нужно естественно - ухоженно, но без фанатизма. Я не разрезанная-перерезанная. Единственное хирургическое вмешательство, которое было, - веки. И вызвано необходимостью. Во-первых, из-за строения. Во-вторых, из-за заболевания витилиго", - поведала звезда.

Из-за нарушение пигментации у нее были пятна на веках, которые она тщательно скрывала. "Пришлось усечь кожу. А так, ни пластики, ни филлеров. Я не противник хирургии. Возможно, наступит момент, когда лягу под нож. Но я за ту пластику, которую никто не заметит. Смешно взять и переделаться в том возрасте, когда все морщинки на экране уже запомнили. Тем более они меня вообще не угнетают", - цитирует Ксенофонтову "СтарХит".

elena_ksenofontova_official Даже не спрашивайте! Ничего не скажу! Нет, даже не уговаривайте!

Артистка не употребляет спиртное: "Не пью вообще. Невкусно. Если за вечер осилю треть бокала, - это подвиг".

Кроме того, есть и еще один способ поддерживать себя в тонусе. "Я много хожу. Могу шагать по шесть-восемь часов", - заключила Елена Ксенофонтова.