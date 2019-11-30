Этот мальчик идет на рекорд: девятилетний вундеркинд станет самым юным в мире обладателем высшего образования

Лоран Симонс, девятилетний вундеркинд из Амстердама, сейчас учится на факультете электротехники. Он освоил программу младшей школы за 2,5 года, получил аттестат об окончании средних и старших классов всего через 1,5 года после поступления, а прошлым летом, когда ему было 8 лет, начал учёбу в университете, снова заметно обгоняя своих однокурсников в скорости освоения программы. В следующем году Лорану предстоит защита своего дипломного проекта. Сейчас Лоран тестирует скорость прохождения сигнала на электронной схеме.

- Это похоже на модель мозга. Я хочу оставить здесь только вот эти несколько чипов и посмотреть, как это повлияет на переданный объем информации, - рассказывает Лоран.

Защита диплома будет проходить следующим летом, когда Лорану будет ещё девять лет, и он таким образом побьёт рекорд американца Майкла Кирни, который получил диплом антрополога университета Алабамы в возрасте 10 лет.

IQ мальчика равен 145 из 145. Его любимый предмет - математика, потому что она включает в себя сразу три науки: статистику, алгебру и геометрию.

Родители мальчика рассказывают, что им приходилось посвящать себя карьере, и уходом за ребёнком занимались бабушка и дедушка, которые сразу заметили, что ребёнок особенный.

- Мы думали, ерунда — бабушки и дедушки всегда хвалят своих внуков, и не обращали внимания. А потом он пошел в школу и там тоже стали говорить, что он все схватывает на лету, — рассказывает Лидия Симонс.

В будущем мальчик мечтает стать кардиохирургом и прошёл курс медицинского факультета, учась в школе. Лоран говорит, что мечтает найти средство для продления жизни людей.

- Я хочу заниматься искусственными органами. А для этого нужно знать медицину и электронную инженерию. У моих бабушки и дедушки проблемы с сердцем. Я хочу им помочь, — сказал Лоран в интервью Первому каналу.

Следующим этапом для вундеркинда станет получение диплома математика. Родители уже изучают этот вопрос и решили, что лучшие математические вузы находятся в России. Они надеются, что один из российских университетов пригласит юного гения на учёбу.

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